MÄRKTE USA/"Trump-Trade" hievt Wall Street auf Allzeithoch

NEW YORK (Dow Jones)--An den US-Börsen geht es zum Start in die neue Handelswoche nach oben. Dow-Jones und S&P-500 klettern auf Allzeithochs. Gegen Mittag US-Ostküstenzeit gewinnt der Dow-Jones-Index 0,7 Prozent auf 40.295 Punkte, S&P-500 und Nasdaq-Composite legen jeweils um 0,6 Prozent zu. Der Anschlag auf den Ex-Präsidenten und Präsidentschaftskandidaten Donald Trump vom Wochenende, den dieser leicht verletzt überlebte, hat nach Aussage von Beobachtern die Chance Trumps auf einen Wahlsieg erhöht. Trump gilt als "marktfreundlicher" als der amtierende Präsident Joe Biden. Bei einem Wahlsieg dürfte Trump die Zölle erhöhen, aber auch die Steuern senken und damit das US-Haushaltsdefizit weiter in die Höhe treiben.

Gestützt wird der Markt aber auch von einer schwachen Wirtschaftsaktivität in New York, die die Zinssenkungsspekulation untermauert. Durch Aussagen von US-Notenbankgouverneur Jerome Powell auf einer Veranstaltung in Washington könnte die Debatte zusätzlich Fahrt aufnehmen. Die Bank OCBC hält es für möglich, dass die Volatilität an den Märkten vorerst zunimmt aufgrund der gestiegenen Chancen, dass Trump die Wahl dank "Sympathie"-Stimmen gewinnt. Viel hänge aber auch davon ab, welche Partei im US-Kongress eine klare Mehrheit erhalte. Dies dürfte für die Märkte mehr Sicherheit bedeuten.

Renten und Dollar nicht gefragt

Am Rentenmarkt erholen sich die Renditen nach den jüngsten Verlusten. Eine Abkehr der Zinssenkungsfantasie sei das dies aber nicht, heisst es. Der Dollar gibt derweil anfängliche Gewinne grossteils wieder ab; der Dollarindex tendiert behauptet. "Sichere Häfen" wie der Dollar oder auch Renten seien mit den gestiegenen Aussichten auf einen Wahlsieg Trumps nicht gesucht, heisst es aus dem Handel. Eine protektionistische Wirtschaftspolitik durch Trump sei aber grundsätzlich dollarfreundlich, so Stimmen am Markt. Am Devisenmarkt ziehen Kryptowährungen, darunter vor allem Bitcoin, kräftig an. Trump gilt als aufgeschlossener gegenüber Kryptowährungen als Biden.

Die Ölpreise geben leicht nach. Beobachter berichten von Nachfragesorgen, nachdem chinesische Konjunkturdaten alles in allem enttäuscht hatten. Trotz der jüngsten Schläge Israels im Gazastreifen legten Berichte nahe, dass die islamistische Hamas die Waffenstillstandsverhandlungen fortsetzen wolle. Auch dieser Umstand animiere nicht zu Käufen am Erdölmarkt, heisst es.

Goldman nach starken Zahlen freundlich

Von der Wette auf einen Wahlsieg Trumps profitiert in erster Linie die Aktie des von Trump gegründeten Social-Media-Unternehmens Trump Media & Technology Group, dessen Kurs einen Satz von 29,7 Prozent macht. Die Bilanzsaison geht derweil in eine neue Runde. Am Montag haben der Vermögensverwalter Blackrock und die Bank Goldman Sachs Geschäftszahlen zum zweiten Quartal vorgelegt. Der Kurs von Blackrock tendiert 0,8 Prozent tiefer. Blackrock überzeugt mit den Ergebnissen, bleibt aber mit den Einnahmen hinter den Erwartungen zurück. Goldman liegen 1,3 Prozent im Plus. Die Bank hat ihren Gewinn im Quartal mehr als verdoppelt und damit die Erwartungen des Markts übertroffen.

Aktien von Kryptobörsenbetreibern folgen den Kursen der Kryptowährungen nach oben. Coinbase Global verbessern sich um 10,2 Prozent, Marathon Digital um 12,1 Prozent und Microstrategy um 13,8 Prozent. Die Google-Mutter Alphabet (+0,9%) befindet sich einem Bericht des Wall Street Journal zufolge in fortgeschrittenen Verhandlungen über den Kauf des Cybersecurity-Startup Wiz für 23 Milliarden Dollar.

Apple (+1,8%) hat im zweiten Quartal 1,5 Prozent mehr iPhones verkauft als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum, wie aus vorläufigen Daten des Researchunternehmens International Data hervorgeht. Der Kurs markiert ein weiteres Rekordhoch - auch gestützt von positiven Analystenkommentaren.

Bei Broadcom (+0,6%) wird am Montag der Aktiensplit wirksam. Im Tausch für eine alte Aktie finden Anleger zehn neue in ihren Depots. Macy's stürzen derweil um 12,9 Prozent ab. Die Kaufhauskette hat ihre Übernahmeverhandlungen mit Arkhouse Management und Brigade Capital Management abgebrochen. Das Angebot der Investorengruppe sei unattraktiv gewesen und die Finanzierung unsicher, begründete Macy's die Absage.

Tesla klettern um 4 Prozent. CEO Elon Musk hat im Zuge des Attentats Trump im Rennen um das Weisse Haus Unterstützung zugesichert. Trump gilt nicht als Anhänger der Elektromobilität. Solaredge brechen um 13,4 Prozent ein, die Gesellschaft will wegen eines schwachen Solarmarktes 400 Mitarbeiter entlassen. Die Wettbewerbertitel von First Solar geben 8 Prozent nach, Enphase Energy um 4,5 Prozent.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 40.295,17 +0,7% 294,27 +6,9%

S&P-500 5.647,97 +0,6% 32,62 +18,4%

Nasdaq-Comp. 18.515,85 +0,6% 117,41 +23,4%

Nasdaq-100 20.454,05 +0,6% 122,56 +21,6%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,44 -1,4 4,45 2,1

5 Jahre 4,11 +1,3 4,10 11,3

7 Jahre 4,15 +2,1 4,12 17,5

10 Jahre 4,21 +3,0 4,18 33,3

30 Jahre 4,44 +4,7 4,40 47,2

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:29 Fr, 17:25 % YTD

EUR/USD 1,0905 +0,1% 1,0887 1,0908 -1,3%

EUR/JPY 172,21 -0,0% 172,22 172,15 +10,7%

EUR/CHF 0,9761 +0,1% 0,9752 0,9753 +5,2%

EUR/GBP 0,8406 +0,2% 0,8397 0,8396 -3,1%

USD/JPY 157,92 -0,2% 158,19 157,87 +12,1%

GBP/USD 1,2973 -0,1% 1,2965 1,2990 +2,0%

USD/CNH (Offshore) 7,2727 -0,1% 7,2781 7,2675 +2,1%

Bitcoin

BTC/USD 63.241,64 +3,2% 62.870,10 58.013,36 +45,2%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 81,92 82,21 -0,4% -0,29 +14,3%

Brent/ICE 84,89 85,03 -0,2% -0,14 +11,9%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 31,695 31,59 +0,3% +0,11 -1,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.432,23 2.411,22 +0,9% +21,02 +17,9%

Silber (Spot) 30,92 30,79 +0,4% +0,13 +30,1%

Platin (Spot) 1.004,73 1.003,40 +0,1% +1,33 +1,3%

Kupfer-Future 4,52 4,58 -1,4% -0,06 +14,8%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

