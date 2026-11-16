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16.11.2026 18:34:43

MÄRKTE USA/Technologiesektor baut Verluste aus und drückt Gesamtmarkt

SpaceX
114.77 CHF -0.03%
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DOW JONES--Der Technologiesektor steht am Montag an der Wall Street erneut unter Druck. Aber auch der breite Markt baut seine Verluste im Verlauf der Sitzung aus. Gegen Mittag US-Ostküstenzeit verliert der Dow-Jones-Index 0,8 Prozent auf 51.918 Punkte, S&P-500 und Nasdaq-Composite büssen 1,3 bzw. 1,8 Prozent ein. Der Technologiesektor könnte in dieser Woche weiterhin erhöhter Volatilität ausgesetzt sein, da Investoren auf den Börsengang von Anthropic und die Drittquartalszahlen von Nvidia warten.

"Die Einsätze sind durch die Absetzung von (CEO Jensen) Huang noch weiter gestiegen, da Marktteilnehmer nun nicht nur die Fundamentaldaten des Unternehmens verdauen müssen, sondern auch einen möglichen Strategiewechsel", heisst es bei Capital.com. Das Papier fiel um 2,7 Prozent. Meldungen, wonach es ein Comeback von CEO Jensen Huang bei Nvidia geben könnte, stützen die Aktie nicht. Advanced Micro Devices geben 4,7 Prozent ab, Broadcom 3,5 Prozent. Der Technologiesektor im S&P-500 bildet mit Abschlägen von 1,9 Prozent das Schlusslicht.

"Das bullische Argument ist, dass sich der Gesamtmarkt angesichts der jüngsten Ereignisse und der Kursentwicklung von Nvidia ziemlich gut gehalten hat. Aber es gibt zu viele andere Probleme, und da der Markt gerade erst seine überverkauften Bedingungen abgebaut hat, ist er jetzt anfällig für einen weiteren Rückschlag", erläutert Chefmarkttechniker Jonathan Krinsky von BTIG. Das bedeute wahrscheinlich, dass es jetzt oder nie Gelegenheit für eine Erholung bei Aktien gebe - beginnend in dieser Woche. Ein Auslöser könnte der am Dienstag nach Börsenschluss anstehende Geschäftsbericht von Nvidia sein - präsentiert von Interims-CEO Colette Kress.

Doch das Schicksal des Marktes hängt nicht nur von Nvidia ab. Der KI-Boom selbst wird auf die Probe gestellt - etwa durch den voraussichtlichen Börsengang von Anthropic mit einer Bewertung von vermutlich 1,4 Billionen Dollar. Die Aktie soll am Donnerstag erstmals gehandelt werden. Vor Nvidia richten sich die Blicke aber zunächst auf die Rede von US-Notenbankpräsident Kevin Warsh am Abend. Nach den über den Erwartungen ausgefallenen Inflationszahlen in der vergangenen Woche und den falkenhaften Kommentaren von Fed-Vertreter Christopher Waller erhoffen sich Teilnehmer neue Hinweise über den geldpolitischen Kurs der Fed. Die Deutsche Bank geht nun von drei Zinserhöhungen von jeweils 25 Basispunkten aus - im Dezember, Januar sowie im März. Warsh äusserte sich aber vor allem zum Themenkomplex KI.

Den Anleihemarkt bewegen solche Überlegungen aktuell kaum, denn die Renditen kommen nach den Aufschlägen vom Wochenschluss nun leicht zurück - die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen verliert 1 Basispunkt auf 5,14 Prozent - passend zu einem schwachen Empire State Manufacturing Index für November.

Der US-Dollar baut seine Aufschläge allerdings im Einklang mit Zinserhöhungsspekulationen weiter aus, der Dollar-Index klettert um 0,2 Prozent. Der Euro notiert auf einem 19-Monatstief vor dem Hintergrund politischer Spannungen in Frankreich und Spanien.

Die Ölpreise tendieren leichter, das Fass Brent verbilligt sich um 2,7 Prozent. Händler sprechen von Erwartungen eines wachsenden weltweiten Angebotsüberschusses ungeachtet erneuter Angriffe im Nahen Osten. "Das Angebot aus dem Nahen Osten und die Ölnachfrage haben sich bemerkenswert gut an erhöhte Schifffahrtsrisiken und höhere Preise angepasst", meinen die Analysten von Goldman Sachs.

Die Goldpreise sind auf den niedrigsten Stand seit mehr als einem Jahr gefallen, der Preis gibt weitere 0,3 Prozent nach - belastet von falkenhaften Äusserungen aus den Reihen der US-Notenbank.

Amazon verlieren 3,1 Prozent. Der Konzern hat beim Aufbau seines Satellitennetzwerks einen Rückschlag erlitten. Beim missglückten Start einer Rakete wurden 40 Satelliten zerstört. Intel sinken um 6,7 Prozent, eine Investorengruppe hat den Chiphersteller verklagt und wirft ihm vor, den Markt über das Ausmass des Nachfragerückgangs bei PC getäuscht zu haben.

SpaceX geben 1,9 Prozent nach, obwohl es dem Raumfahrtunternehmen erstmals gelang, den oberen Teil seiner Starship-Rakete erfolgreich zur Erde zurückzubringen. Allerdings verlief die Aktion nicht ohne Komplikationen, denn die Unterstufe musste den Versuch abbrechen. Eli Lilly (+0,4%) übernimmt Calytrix Bio, um die Behandlungsergebnisse für Patienten mit essenzieller Thrombozythämie und Myelofibrose zu verbessern.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

DJIA 51.917,54 -0,8 -430,01 52.347,55

S&P-500 7.463,42 -1,3 -98,25 7.561,67

NASDAQ Comp 24.688,46 -1,8 -447,81 25.136,27

NASDAQ 100 27.407,28 -1,9 -536,46 27.943,74

US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 4,85 -0,02 4,89 4,82

5 Jahre 4,96 -0,02 4,99 4,93

10 Jahre 5,14 -0,01 5,17 5,11

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mo, 17:19

EUR/USD 1,1010 -0,1 -0,0011 1,1021 1,1005

EUR/JPY 175,69 -0,2 -0,3000 175,99 175,6000

EUR/CHF 0,9238 -0,1 -0,0006 0,9244 0,9237

EUR/GBP 0,8342 -0,0 -0,0002 0,8344 0,8344

USD/JPY 159,56 -0,1 -0,1000 159,66 159,5400

GBP/USD 1,3196 -0,1 -0,0019 1,3215 1,3184

USD/CNY 6,6642 -0,1 -0,0068 6,6710 6,6642

USD/CNH 6,6645 -0,2 -0,0101 6,6746 6,6646

AUS/USD 0,6751 -0,3 -0,0020 0,6771 0,6749

Bitcoin/USD 64.841,31 -0,3 -189,27 65.030,58 64.522,35

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 86,39 -2,5 -2,17 88,56

Brent/ICE 93,21 -2,7 -2,63 95,84

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 3.866,68 -0,3 -13,36 3.880,04

Silber 47,13 -3,3 -1,60 48,73

Platin 1.454,35 -2,6 -39,23 1.493,58

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/mgo

(END) Dow Jones Newswires

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Long 14’290.30 13.99 S215BU
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