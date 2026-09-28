Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’999 0.4%  SPI 19’843 0.4%  Dow 51’459 -0.7%  DAX 25’527 0.5%  Euro 0.9456 0.2%  EStoxx50 6’336 0.5%  Gold 4’116 -4.0%  Bitcoin 69’072 -1.4%  Dollar 0.8325 0.4%  Öl 107.0 2.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Partners Group2460882Holcim1221405Novartis1200526Zurich Insurance1107539
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
Aktien von NVIDIA und Palantir im Fokus: Sovereign AI wird zur neuen KI-Wette
Richemont-Aktie springt an: Neue Führungskraft für die Edelmarke Delvaux
Nestlé-Aktie kaum verändert: Russland-Risiko wird aus der Prognose geklammert
SAP-Aktie dennoch im Minus: Chef sieht historische Wachstumschance
SNB-Aktie in Grün: Chef erteilt zusätzlichen Klima-Instrumenten eine Absage
Suche...
Plus500 Depot

Sandisk Aktie 141821755 / US80004C2008

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

28.09.2026 15:41:41

MÄRKTE USA/Steigende Ölpreise und Renditen belasten die Wall Street

Sandisk
1423.92 CHF -2.87%
Kaufen Verkaufen

DOW JONES--Weiter steigende Ölpreise und erneut zulegende Renditen sorgen zu Wochenbeginn für Abgaben an der Wall Street. Der Dow-Jones-Index verliert kurz nach der Eröffnung 0,7 Prozent auf 51.468 Punkte. Der breiter gefasste S&P-500 reduziert sich um 0,5 Prozent und für die technologielastigen Nasdaq-Indizes geht es um bis zu 0,6 Prozent nach unten. Hier belasten vor allem Abgaben bei den Chip-Werten.

Im Iran-Krieg stehen die Zeichen weiter auf Konfrontation. So hat US-Präsident Donald Trump den Vorschlag des Irans für einen siebentägigen Waffenstillstand abgelehnt. Er habe Beratern erklärt, dass er nach den Zwischenwahlen im November mit einer Wiederaufnahme der Bombardierungen des Irans rechne, sagten US-Beamte. Mit Teherans Vorschlag wären im Gegenzug für die Aufhebung der US-Blockade iranischer Häfen die Strasse von Hormus wieder geöffnet und die Atomgespräche wieder aufgenommen worden. Friedensvermittler drängen derweil den Iran zu einem Zugeständnis in seinem Atomprogramm, um die Waffenstillstandsgespräche mit den USA wiederzubeleben.

Die Ölpreise steigen erneut, kommen aber im Verlauf von den Tageshochs deutlich zurück. Für Brent geht es um 1,8 Prozent nach oben auf 106,24 Dollar das Fass - im Hoch betrug das Plus schon mehr als 4 Prozent. Der Grund hierfür könnte sein, dass wieder signifikante Ölmengen durch die zuletzt beschädigte East-West-Pipeline fliessen. Laut Angaben von Bloomberg sollen wieder rund 3,5 Millionen Barrel durch die Pipeline fliessen, also etwas die Hälfte der Gesamtkapazität.

Der Anstieg des Ölpreises nährt Inflationssorgen, was die Renditen am Anleihemarkt wegen der damit verbundenen Spekulationen um weitere Zinserhöhungen nach oben klettern lässt. Im Zehnjahresbereich geht es um 5 Basispunkte auf 5,23 Prozent aufwärts. Die Durchschnittsrendite eines globalen Anleihebarometers ist erstmals seit 2007 wieder über 4 Prozent gestiegen, was das Ausmass der globalen Zinsanpassungen unterstreicht, sagt Patrick Munnelly, Marktstratege der Tickmill Group. "Dies ist nicht länger nur eine US-Geschichte", ergänzt er. "Höhere Ölpreise, hartnäckige Inflationserwartungen, eine widerstandsfähige Konjunktur und ein hoher staatlicher Finanzierungsbedarf führen dazu, die globalen Zinsssätze in die Höhe zu treiben", so Munnelly.

Der Goldpreis fällt deutlich zurück, da steigende Ölpreise die Erwartung verstärken, dass die US-Notenbank die Zinsen im Oktober weiter anheben könnte, heisst es. Ein solcher Schritt würde das zinslose Edelmetall unter Druck setzen. Die Feinunze gibt um 3,4 Prozent auf 4.142 Dollar nach.

Der "sichere Hafen" Dollar steigt, da die Hoffnungen auf eine diplomatische Lösung im Iran-Krieg weiter schwinden. Der Dollar-Index verbessert sich um 0,2 Prozent.

Konjunkturdaten stehen zu Wochenbeginn nicht auf der Agenda. Mit Blick auf die Inflation wartet der Markt auf den Preisindex der Persönlichen Konsumausgaben in den USA, der am Mittwoch veröffentlicht wird. Daneben steht zum Wochenausklang noch der US-Arbeitsmarktbericht für September an.

Chip-Werte zeigen sich mit Abgaben. So verlieren Intel 3,2 Prozent, Marvell fallen um 2,2 Prozent und Sandisk um 3,5 Prozent. Erneut gibt es Befürchtungen in Bezug auf eine zu rasche und nicht kontrollierbare Entwicklung von Künstlicher Intelligenz (KI). Hintergrund sind neue Berichte über Vorfälle mit KI-Agenten von OpenAI, die mit aussergewöhnlichen Massnahmen versucht haben sollen, an Daten zu gelangen. Der ChatGPT-Entwickler stoppte in der Folge vorläufig das Training der neuesten Modelle.

Boeing reduzieren sich um 4,4 Prozent, nachdem das Wall Street Journal berichtet hatte, dass der Flugzeughersteller einen Softwarefehler identifiziert habe, der eine automatische Landefunktion stören könnte. „Unsere Ingenieure arbeiten an einem Software-Update, um das Problem dauerhaft zu beheben", teilte Boeing Barron's mit.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

DJIA 51.467,97 -0,7 -360,65 51.828,62

S&P-500 7.706,00 -0,5 -37,41 7.743,41

NASDAQ Comp 26.936,98 -0,5 -131,74 27.068,72

NASDAQ 100 30.426,85 -0,6 -181,29 30.608,13

US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 4,92 +0,05 4,93 4,89

5 Jahre 5,06 +0,05 5,07 5,03

10 Jahre 5,23 +0,05 5,24 5,19

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Fr, 17:20 Uhr

EUR/USD 1,1361 -0,3 -0,0030 1,1391 1,1395

EUR/JPY 178,58 -0,3 -0,5500 179,13 179,3600

EUR/CHF 0,9454 +0,2 0,0019 0,9435 0,9443

EUR/GBP 0,8571 -0,3 -0,0028 0,8599 0,8609

USD/JPY 157,17 -0,1 -0,0900 157,26 157,3900

GBP/USD 1,3252 +0,0 0,0003 1,3249 1,3234

USD/CNY 6,7103 -0,0 -0,0025 6,7128 6,7128

USD/CNH 6,7146 -0,1 -0,0081 6,7227 6,7246

AUS/USD 0,7018 -0,1 -0,0005 0,7023 0,7021

Bitcoin/USD 83.466,98 -1,3 -1.081,72 84.548,70 83.784,44

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 94,41 +2,2 2,00 92,41

Brent/ICE 106,24 +1,8 1,92 104,32

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.141,85 -3,4 -144,40 4.286,25

Silber 61,29 -4,7 -2,99 64,28

Platin 1.725,51 -3,0 -52,65 1.778,16

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/apo

(END) Dow Jones Newswires

September 28, 2026 09:41 ET (13:41 GMT)

In eigener Sache

Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt

Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Sandisk Corp

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Sandisk Corp

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?

Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.

Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China

KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien? – Marco Ludescher im Gespräch

Inside Trading & Investment

13:38 BNP Paribas: Stock-Picking statt Indexinvestment
10:00 UBS Logo ETF des Monats Oktober 2026: Das unentdeckte Potenzial hinter den Schweizer Grosskonzernen
09:27 Marktüberblick: Ölpreise steigen wieder
09:12 Österreichische Industrie zwischen West- und Osteuropa
09:00 KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien? – Marco Ludescher im Gespräch
08:11 Logo WHS Börsen vor dem nächsten Showdown: PCE, NFP & Micron entscheiden über den Q4-Start
24.09.26 Julius Bär: 13.50% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (60%) auf SMG Swiss Marketplace Group AG
15.09.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 11.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Holcim, Kühne + Nagel, Logitech, Partners Group
01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’500.82 19.92 SSBLXU
Short 14’811.00 13.74 SL4BRU
Short 15’343.96 9.00 BSUC2U
SMI-Kurs: 13’999.47 28.09.2026 16:38:33
Long 13’366.99 19.64 SPB9EU
Long 13’061.04 13.81 SPSB7U
Long 12’508.52 8.94 S9OBOU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Roche-Aktie tiefrot: Chugai stoppt Entwicklung von Roche-Wirkstoff gegen Adipositas
Die Performance der Kryptowährungen in KW 39: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Newron-Aktie rutscht kräftig ab: US-Rekrutierungsstopp für Evenamide-Studie bleibt
UBS-Aktie gewinnt: Finanzministerin Keller-Sutter sieht keine Wegzugsgefahr
Partners Group-Aktie bricht ein: Konzern erhält von EU-Kommission Genehmigung für Aroma-Zone-Übernahme
Bitcoin rutscht ab: Zwei Risiken drücken Kurs unter 83'000 Dollar
Schindler-Aktie mit Plus: André Becker als Personalchef in Konzernleitung geholt
Gold, Öl & Co. in KW 39: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Apple-Aktie sinkt: Patent-Urteil fordert Milliarden-Dollar-Betrag

Top-Rankings

KW 39: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 39: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 39: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.