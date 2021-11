MÄRKTE USA/Starker Inflationsanstieg macht Anleger vorsichtig

NEW YORK (Dow Jones)--Deutlich stärker als erwartet gestiegene US-Verbraucherpreise im Oktober schüren zur Wochenmitte an der Wall Street Sorgen vor einer strafferen Geldpolitik. Die Jahresrate lag erstmals seit über 30 Jahren über der Marke von 6 Prozent. Das befeuert Erwartungen, dass die hohe Inflation doch nicht nur von vorübergehender Natur ist, wie es die Notenbanker mehrheitlich immer wieder betonten.

Der Dow-Jones-Index verliert kurz nach der Eröffnung 0,1 Prozent auf 36.280 Punkte. Der S&P-500 büsst 0,5 Prozent ein, der Nasdaq-Composite mit den besonders zinsreagiblen Technologieaktien fällt um 1,1 Prozent.

Einige US-Notenbanker hatten zuletzt vor einer hohen Inflation gewarnt und darauf hingewiesen, dass die Fed möglicherweise früher als erwartet die Zinsen erhöhen müsse. Dass die Sorgen nicht unbegründet sind, zeigen auch jüngste Preisdaten aus China gezeigt. Dort bewegen sich die Erzeugerpreise inzwischen auf dem höchsten Stand seit 25 Jahren und die Teuerung im produzierenden Gewerbe wie auch bei den Verbraucherpreisen fiel im Oktober höher aus als erwartet.

Weitere vorbörslich veröffentlichten US-Daten treten dagegen zunächst in den Hintergrund. So sind die Realeinkommen gegenüber dem Vormonat gefallen. Die wöchentliche Zahl der Erstanträge nahm leicht ab, wenn auch nicht so stark wie von Ökonomen erwartet.

Dollar nach Inflationsdaten weiter im Plus

Der Dollar baut seine Gewinne nach den mit Zinserhöhungsspekulationen verbundenen Inflationsdaten leicht aus. Der Dollar-Index liegt aktuell 0,3 Prozent im Plus. Unterstützung kommt auch von den Marktzinsen, die zumindest anfangs etwas anzogen. Am Donnerstag findet am US-Anleihemarkt aufgrund eines Feiertages kein Handel statt.

Der Goldpreis macht einen Satz um über 30 Dollar nach oben, das Edelmetall wird als Inflationsschutz gekauft. Der Preis für die Feinunze liegt aktuell bei 1.863 Dollar.

Die Ölpreise bewegen sich kaum. Während die Vorratsdaten des American Petroleum Institute einen überraschenden Rückgang zeigten und eher stützend wirken sollten, bremst der festere Dollar.

Ringcentral haussieren nach Zahlen - Tesla stabilisiert

Am Aktienmarkt macht die auf der Zielgeraden befindliche Berichtssaison die Kurse. Für Ringcentral geht es um 32,8 Prozent nach oben. Der Anbieter cloudbasierter Telekommunikation hat die Markterwartungen geschlagen. Zudem wurde der Jahresausblick erhöht. Dagegen hat Coinbase (-8,3%) mit den Ergebnissen für das dritte Quartal die Erwartungen verfehlt.

Die Doordash-Aktie gewinnt 14,5 Prozent. Der US-Essenslieferdienst hat die Übernahme des europäischen Wettbewerbers Wolt im Wege eines Aktientausches vereinbart. Die Transaktion hat einen Wert von mehr als 8 Milliarden Dollar und macht Doordash nun auch in Europa zu einem Konkurrenten von Uber Eats.

Stabilisiert zeigt sich die Tesla-Aktie. Nach einem Wochenverlust von bislang 16 Prozent, davon allein 11 Prozent am Vortag, bewegt sich der Kurs zunächst kaum. Tesla-Chef Elon Musk hatte am Wochenende den Verkauf von 10 Prozent seiner Tesla-Aktien signalisiert.

Börsengang von Rivian

Zudem steht das Börsen-Debüt des Elektroautoherstellers Rivian im Blick. Dabei wird offenbar eine deutlich höhere Bewertung erzielt als ursprünglich angenommen. Das Unternehmen habe den Ausgabepreis auf 78 Dollar festgelegt und damit oberhalb der bereits angehobenen Preisspanne von 72 bis 74 Dollar, sagte eine mit den Vorgängen vertraute Person. Damit käme Rivian auf eine Bewertung von über 77 Milliarden Dollar. Das Unternehmen, an dem Amazon beteiligt ist, wollte zuletzt rund 12 Milliarden Dollar mit dem Börsengang erlösen.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 36.280,39 -0,1% -39,59 +18,5%

S&P-500 4.663,97 -0,5% -21,28 +24,2%

Nasdaq-Comp. 15.710,67 -1,1% -175,88 +21,9%

Nasdaq-100 16.048,09 -1,1% -171,85 +24,5%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 0,49 6,4 0,43 37,4

5 Jahre 1,15 6,8 1,08 79,0

7 Jahre 1,37 4,8 1,32 72,1

10 Jahre 1,48 3,8 1,44 56,0

30 Jahre 1,83 1,0 1,82 18,3

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 7:50 Uhr Di., 18:13 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1566 -0,2% 1,1582 1,1590 -5,3%

EUR/JPY 131,18 +0,2% 130,79 130,84 +4,0%

EUR/CHF 1,0556 -0,0% 1,0566 1,0565 -2,4%

EUR/GBP 0,8548 -0,0% 0,8543 0,8551 -4,3%

USD/JPY 113,41 +0,4% 112,93 112,90 +9,8%

GBP/USD 1,3530 -0,2% 1,3560 1,3553 -1,0%

USD/CNH (Offshore) 6,3867 -0,1% 6,3920 6,3925 -1,8%

Bitcoin

BTC/USD 68.184,76 +1,3% 66.460,51 66.512,01 +134,7%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 84,16 84,15 +0,0% 0,01 +76,5%

Brent/ICE 84,80 84,78 +0,0% 0,02 +67,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.861,02 1.831,91 +1,6% +29,11 -1,9%

Silber (Spot) 25,02 24,38 +2,6% +0,64 -5,2%

Platin (Spot) 1.089,25 1.062,55 +2,5% +26,70 +1,8%

Kupfer-Future 4,38 4,37 +0,3% +0,01 +24,4%

