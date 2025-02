MÄRKTE USA/Stahlwerte dank Zöllen im Höhenflug

DOW JONES--Die US-Börsen haben sich am Montag trotz weiterer Zollankündigungen durch US-Präsident Donald Trump wacker geschlagen und einen Teil ihrer Verluste vom Freitag wieder wettgemacht. Der Dow-Jones-Index gewann 0,4 Prozent auf 44.470 Punkte, S&P-500 und der Nasdaq-Composite legten um 0,7 bzw. 1,0 Prozent zu. Nach ersten Angaben gab es an der Nyse 1.664 (Freitag: 754) Kursgewinner, 1.119 (2.034) -verlierer und 64 (58) unveränderte Aktien.

Zum Wochenschluss hatten insgesamt solide Arbeitsmarktdaten Erwartungen untermauert, dass die US-Notenbank sich mit weiteren Zinssenkungen Zeit lassen wird. Der Verkaufsdruck hatte sich verstärkt, als Trump Strafzölle von 25 Prozent auf Stahl- und Aluminiumimporte angekündigt hatte.

Investoren schienen von Trumps Zollverlautbarungen, die er am Wochenende wiederholte bzw. konkretisierte, nicht allzu beunruhigt zu sein. Man erkenne ein Muster aus Ankündigungen und Deals in letzter Sekunde, hiess es im Handel. "Zollschlagzeilen werden ganz klar die ganze Woche über die Agenda dominieren", sagte gleichwohl Marktanalyst Jim Reid von der Deutschen Bank. Die neueste Runde dürfte wahrscheinlich hauptsächlich Kanada, Mexiko und Lateinamerika treffen.

Heimische Stahlproduzenten galten indessen als Nutzniesser dieser Politik, was ihren Aktien kräftig Auftrieb verlieh. Cleveland-Cliffs verteuerten sich um 17,9, Nucor um 5,6, United States Steel um 4,7 und Steel Dynamics um 4,9 Prozent. Die Aktie des Aluminiumkonzerns Alcoa schloss 2,2 Prozent im Plus.

McDonald's überzeugt

Konjunkturdaten standen zum Wochenbeginn nicht auf der Agenda. Auch die Bilanzsaison legte eine Pause ein. Unter den grösseren US-Unternehmen hatte McDonald's Geschäftszahlen vorgelegt, die zwar die Erwartungen von Analysten verfehlten, aber beim flächenbereinigten Wachstum Stärke bewiesen, wie Marktteilnehmer sagten. Die Aktie rückte um 4,8 Prozent vor.

Charles Schwab verloren 2,4 Prozent, die Toronto-Dominion Bank (+3,6%) will bei dem Wertpapierhandelshaus aussteigen. ON Semiconductor gaben 8,2 Prozent ab, der Halbleiterkonzern verschreckte mit schwachen Geschäftszahlen und einem ebenso enttäuschenden Ausblick. Semtech stürzten um 31 Prozent ab, das Halbleiterunternehmen lieferte ebenfalls einen schwachen Ausblick. Übernahmeinteresse der deutschen Merck KGaA katapultierten Springworks Therapeutics um 34,1 Prozent nach oben. Rockwell Automation gewannen 12,6 Prozent, nachdem der Hersteller von Automatisierungslösungen die Gewinnvoraussagen des Marktes geschlagen hatte.

Bedenken wegen der protektionistischen Handelspolitik der US-Regierung liessen Anleger erneut zum Gold greifen, das als sicherer Hafen in Krisenzeiten gilt. Der Preis für die Feinunze stieg um 1,6 Prozent auf Rekordhoch. Auch Staatsanleihen waren zunächst wegen des gestiegenen Sicherheitsbedürfnisses leicht gesucht, dann drehten die Rentennotierungen aber ins Minus - die Renditen leicht ins Plus.

Der Dollar, der bereits am Freitag von den robusten Arbeitsmarktdaten und der Zollankündigung profitiert hatte, zeigte sich etwas fester. Der Dollarindex stieg um 0,3 Prozent. Protektionismus begünstigt den Greenback.

Deutlich aufwärts ging es mit den Ölpreisen, die sich von den Verlusten der Vorwoche erholten. "Die geopolitische Prämie, die die Ölwerte im letzten Jahr gestützt hatte, wurde nun durch eine Zollprämie ersetzt (...)", hiess es mit Blick auf Metallzölle gegen Kanada und Mexiko. Denn diese könnten sich indirekt auch auf den Rohölfluss in die USA auswirken. Gleichzeitig setzten Streitigkeiten zwischen Israel und der Hamas über ihr Waffenstillstandsabkommen einen Teil der geopolitischen Risikoprämie frei, die in jüngster Zeit am Markt gefehlt hatte.

===

·INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

·DJIA 44.470,41 +0,4% 167,01 +4,5%

·S&P-500 6.066,44 +0,7% 40,45 +3,1%

·Nasdaq-Comp. 19.714,27 +1,0% 190,87 +2,1%

·Nasdaq-100 21.756,73 +1,2% 265,43 +3,5%

·

·US-Anleihen

·Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

·2 Jahre 4,27 -1,9 4,29 3,5

·5 Jahre 4,34 +0,4 4,34 -3,9

·7 Jahre 4,42 +0,7 4,42 -5,8

·10 Jahre 4,50 +0,9 4,49 -6,9

·30 Jahre 4,71 +2,8 4,69 -6,7

·

·DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:29 Fr, 17:07 % YTD

·EUR/USD 1,0308 +0,1% 1,0313 1,0333 -0,5%

·EUR/JPY 156,61 +0,4% 156,82 156,51 -3,9%

·EUR/CHF 0,9394 +0,2% 0,9394 0,9402 +0,1%

·EUR/GBP 0,8335 +0,3% 0,8311 0,8333 +0,7%

·USD/JPY 151,93 +0,3% 152,06 151,53 -3,4%

·GBP/USD 1,2367 -0,1% 1,2407 1,2401 -1,2%

·USD/CNH (Offshore) 7,3113 -0,0% 7,3117 7,3066 -0,3%

·Bitcoin

·BTC/USD 97.389,25 +1,6% 97.191,45 98.035,30 +2,9%

·

·ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

·WTI/Nymex 72,46 71,00 +2,1% +1,46 +1,7%

·Brent/ICE 76,00 74,66 +1,8% +1,34 +2,1%

·GAS VT-Settlem. +/- EUR

·Dutch TTF 58,24 55,98 +4,0% +2,26 +11,3%

·

·METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

·Gold (Spot) 2.906,68 2.860,77 +1,6% +45,91 +10,8%

·Silber (Spot) 32,06 31,79 +0,8% +0,27 +11,0%

·Platin (Spot) 989,45 973,40 +1,6% +16,05 +9,1%

·Kupfer-Future 4,70 4,59 +2,4% +0,11 +16,7%

·YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

