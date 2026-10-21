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21.10.2026 18:39:40

MÄRKTE USA/SpaceX und Co liefern Kaufargumente an Wall Street

SpaceX
133.82 CHF 10.54%
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DOW JONES--Nach einem äusserst volatilen Vortag geht es an der Wall Street am Mittwoch wieder ruhiger zu. Händler sprechen von einer Mischung aus starken Unternehmenszahlen und Optimismus im Vorfeld der Quartalszahlen grosser Technologiekonzerne. Investoren positionieren sich im Vorfeld der mit Spannung erwarteten Quartalsberichte zum dritten Quartal von Tesla, Meta Platforms, Texas Instruments und International Business Machines (IBM) nach Börsenschluss. Denn Künstliche Intelligenz (KI) bleibt weiterhin das beherrschende Thema an den Märkten. Befürchtungen über eine KI-Blase bestehen zwar weiterhin, aber zumindest zur Wochenmitte treten diese Sorgen etwas in den Hintergrund. Die technologielastige Nasdaq führt die Aufschläge an.

Gegen Mittag US-Ostküstenzeit steigt der Dow-Jones-Index um 0,3 Prozent auf 52.655 Punkte, S&P-500 und Nasdaq-Composite klettern um 0,5 bzw. 1,0 Prozent. Zur positiven Stimmung im Technologiesektor tragen SpaceX und Tesla bei. Denn Hauptgesellschafter Elon Musk erklärt, seine beiden Unternehmen prüften eine mögliche Megafusion. SpaceX und Ausschüsse von Tesla sondierten mögliche operative Verbindungen und eine strategische Ausrichtung. Die Schlagzeilen steigern die Begeisterung für verwandte Aktien in den Bereichen Raumfahrt, KI und Technologie.

Darüber hinaus dürfte SpaceX mit den Drittquartalszahlen dazu beitragen, die Sorgen der Anleger über eine mögliche Verlangsamung des Investitionsbooms im Bereich KI zu zerstreuen, urteilt JP Morgan. Das Unternehmen prognostiziert für das vierte Quartal Investitionen zwischen 35 Milliarden und 40 Milliarden US-Dollar, was einen kräftigen Anstieg gegenüber dem Vorquartal darstellen würde. "Wir erwarten, dass SpaceX das erste von vielen Unternehmen in dieser Berichtssaison sein wird, das die Sorgen über Strom- und Finanzierungsengpässe dämpft und die Dynamik rund um den KI-Ausbau verstärkt", befinden die Analysten der US-Bank. SpaceX meldete den ersten Gewinn als börsennotiertes Unternehmen und steigerte den Umsatz um 161 Prozent. Der Kurs hebt um 10,2 Prozent ab, Tesla ziehen um 3,5 Prozent an.

Anteil an der positiven Stimmung hat auch Super Micro Computer; deren Kurs schiesst um 9,4 Prozent nach oben. Die Geschäftszahlen liegen über der eigenen Prognose, der Anbieter von Servern und Speicherlösungen hob seine Umsatzprognose für das erste Quartal deutlich an. JP Morgan streicht die Erwartung einer steigenden Bruttomarge positiv heraus.

Netflix fallen um 5,2 Prozent, nachdem der Streaming-Dienst zwar die Gewinnerwartungen des Marktes übertroffen, aber eine enttäuschende Umsatzprognose abgegeben hat. Ein Gewinnanstieg, eine angehobene Gewinnprognose und grössere Aktienrückkäufe überzeugen Anleger bei AT&T nicht, der Kurs sinkt um 6,3 Prozent. Beim Telekommunikationsriesen enttäuscht laut Händlern der Zuwachs an profitablen Mobilfunkvertragskunden.

Philip Morris International hat im jüngsten Quartal einen höheren Umsatz erzielt. Der Gewinn des Tabakkonzerns ging jedoch zurück - die Aktie gibt 1,3 Prozent nach. Intuitive Surgical fallen um 1,8 Prozent, der Hersteller chirurgischer Roboter verschreckt mit einer Kartellstrafe und einem reduzierten Wachstumsausblick. Capital One steigen um 4 Prozent, das Kreditkartenunternehmen will sich über höhere Marketingausgaben gegen Wettbewerber behaupten und mehr Kunden erreichen.

Positiv werden die Drittquartalszahlen von United Airlines (+4,9%) aufgenommen. Abbott Laboratories werden 3,5 Prozent tiefer gehandelt. Der Medizintechniker verzeichnete im vergangenen Quartal einen Gewinnrückgang. Die Pläne zur Abspaltung des Ernährungsgeschäfts helfen der Stimmung nicht.

Auf der Makroebene kommen dem Aktienmarkt sinkende Anleiherenditen zugute - zumindest am langen Ende des Marktes. Zehnjährige US-Staatsanleihen rentieren mit 5,11 Prozent und damit 1 Basispunkt unter Vortagesniveau. Anleger warten auf die Auktion 20-jähriger Schuldpapiere durch das Finanzministerium im späten Geschäft.

Hilfreich sind auch die nicht mehr steigenden Erdölpreise. Die global gehandelte Sorte Brent stagniert pro Fass bei 108,77 Dollar, US-Leichtöl der Sorte WTI kostet nach den Kapriolen rund um den Verfallstag nun wieder unter 100 Dollar das Barrel. Der Markt bewege sich zwischen Hoffen und Bangen im Hinblick auf eine Verständigung der Kriegsparteien USA und Iran, heisst es. Irans Aussenminister Abbas Araghtschi wirbt in Verhandlungen mit den USA weiter für eine diplomatische Lösung. "Die Ölmärkte haben ihre jüngsten Gewinne gehalten und sich von Schlagzeilen über die diplomatische Haltung zwischen Iran und den USA nicht beeindrucken lassen", sagt MUFG-Analystin Soojin Kim. Da die Rohöllagerbestände in den USA sich in der Vorwoche deutlich stärker als erwartet verringert haben, kommen die Ölpreise von den Tagestiefs zurück.

Der Dollar-Index steigt um knapp 0,1 Prozent und folgt den Anleiherenditen nach oben, die sich im Verlauf von den Tagestiefs erholt haben. Auch der Goldpreis bewegt sich kaum.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

DJIA 52.654,70 +0,3 +158,82 52.495,88

S&P-500 7.750,91 +0,5 +38,34 7.712,57

NASDAQ Comp 26.695,48 +1,0 +270,66 26.424,82

NASDAQ 100 29.829,78 +1,2 +339,50 29.490,28

US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 4,80 +0,01 4,80 4,76

5 Jahre 4,93 +0,00 4,95 4,90

10 Jahre 5,11 -0,01 5,14 5,08

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Di, 17:19

EUR/USD 1,1224 -0,1 -0,0012 1,1236 1,1237

EUR/JPY 177,48 -0,1 -0,2300 177,71 177,6700

EUR/CHF 0,9261 -0,1 -0,0005 0,9266 0,9272

EUR/GBP 0,8381 -0,2 -0,0014 0,8395 0,8398

USD/JPY 158,12 -0,0 -0,0400 158,16 158,1200

GBP/USD 1,3388 +0,1 0,0010 1,3378 1,3376

USD/CNY 6,6758 -0,0 -0,0021 6,6779 6,6779

USD/CNH 6,6742 0,0 -0,0003 6,6745 6,6755

AUS/USD 0,7026 +0,3 0,0024 0,7002 0,7002

Bitcoin/USD 84.627,22 +2,2 1.856,22 82.771,00 82.506,54

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 97,20 -0,6 -0,62 97,82

Brent/ICE 108,77 -0,0 -0,02 108,79

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.131,64 +0,2 7,30 4.124,34

Silber 57,51 -0,8 -0,47 57,98

Platin 1.631,62 -1,0 -17,13 1.648,75

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/mgo

(END) Dow Jones Newswires

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