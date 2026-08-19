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19.08.2026 16:08:39

MÄRKTE USA/Sinkende Renditen beflügeln Aktien - Moderna-Kursexplosion nach Studienerfolg

La-Z-Boy
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Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Die US-Börsen starten mit moderaten Gewinnen in den Mittwoch. Treiber sind deutlicher sinkende Renditen am Anleihemarkt, nachdem sie zuletzt auch aus Sorge über die Solidität der US-Staatsfinanzen immer weiter gestiegen waren - im 30-Jahresbereich auf ein 20-Jahres-Hoch. Auslöser für den nun zu beobachtenden Rückgang ist die Ankündigung des US-Finanzministerium, die Rückkäufe lang laufender Anleihen mindestens zu verdoppeln.

Die Zehnjahresrendite fällt darauf um 6 Basispunkte auf 4,65 Prozent. Für den Dollar geht es mit den sinkenden Renditen deutlicher nach unten. Der Euro steigt auf 1,1656 Dollar, ein Zweieinhalbmonatshoch. Der Dow-Jones-Index legt um 0,5 Prozent zu, der breite S&P-500 um 0,4 Prozent. Die als zinsempfindlicher geltenden Nasdaq-Indizes zeigen sich dagegen zunächst nur knapp behauptet.

Zur Entspannung bei den Renditen trägt auch die relative Ruhe bei den Ölpreisen bei - trotz der weiter ungeklärten Lage in der Meerenge von Hormus. Aktuell zieht der Brent-Preis leicht an auf gut 91 Dollar.

Aktien mit KI-Fantasie stabilisieren sich, nachdem sie am Vortag noch sehr stark unter dem Anstieg der Renditen gelitten hatten. Als einen Belastungsfaktor machten Teilnehmer aus, dass die betreffenden Unternehmen in grossen Umfang lang laufende Anleihen ausgeben, um die riesigen KI-Investitionen zu finanzieren. Damit treten sie aber in direkten Wettbewerb mit staatlichen Kreditnehmern um die Gelder der Anleger.

Im Blick haben die Marktteilnehmer deswegen auch die Veröffentlichung des Protokolls der jüngsten US-Notenbanksitzung von Ende Juli im späten Handel. Ob es für stärkere Impulse sorgen wird, bleibt abzuwarten. Marktbeobachtern zufolge brachten die Protokolle zuletzt kaum neue Erkenntnisse, was die nächste Zinsentscheidung betrifft.

Für massive Kursbewegungen sorgen positive Spätstudienergebnisse von Moderna und Merck. Demnach reduziert ein personalisierter Krebsimpfstoff das Wiederauftreten von Melanomen. Moderna explodieren darauf um fast 100 Prozent, für Merck geht es um gut 9 Prozent nach oben. Im Sog springt der Kurs des Moderna-Wettbewerbers Biontech um fast 20 Prozent an, Novavax ziehen um 7,4 Prozent an.

Marvell Technology gewinnen 7,5 Prozent, nachdem das Unternehmen Google im Rahmen einer Partnerschaft zur Entwicklung kundenspezifischer Halbleiterprodukte eine Option zum Kauf seiner Aktien eingeräumt hat. Dabei geht es um insgesamt fast 59 Millionen Aktien.

Der als ADR auch an der Nasdaq notierte südkoreanische Chipriese SK Hynix hat einen Aktienrückkauf im Wert von 28 Milliarden Dollar angekündigt. Der Kurs steigt um 1,4 Prozent, nachdem er in Seoul noch stark gefallen war.

Die Aktie des Möbelherstellers La-Z-Boy knickt um rund 14 Prozent ein, belastet von unerwartetem Umsatzrückgang, der das Ergebnis zugleich in die Verlustzone drückte. Der Möbelhersteller gab zudem eine Umsatzprognose ab, die unter den aktuellen Schätzungen der Wall Street liegt, und warnte davor, dass kurzfristige Investitionen die Margen belasten könnten.

Keysight Technologies verlieren 4,1 Prozent. Hier werden gute Nachrichten zum Verkauf genutzt nach einem 60-prozentigen Anstieg seit Jahresbeginn. Der Messtechnikexperte steigerte im vergangenen Quartal sowohl Gewinn als auch Umsatz, unterstützt durch höhere Umsätze im Bereich kommerzielle Kommunikation. Das Unternehmen gab zudem einen über den Schätzungen liegenden Ausblick ab.

Pilgrim's Pride verteuern sich um gut 12 Prozent, JBS legen um 2,3 Prozent zu, nachdem JBS Pilgrim's Pride ein Angebot unterbreitet hat, die restlichen 18 Prozent der Anteile des Geflügelproduzenten zu übernehmen, die der weltgrösste Fleischkonzern JBS noch nicht besitzt.

Target bewegen sich um gut 5 Prozent nach oben. Der Einzelhändler hat die Prognose für das Geschäftsjahr erneut angehoben. Die Baumarktkette Lowe's hat dagegen die Prognose für 2026 gesenkt, nachdem im Berichtsquartal der Gewinn stagnierte und der Umsatz stieg. Die Aktie verteuert sich dennoch um gut 3 Prozent, nachdem sie in der Vorbörse noch gefallen war. Estee Lauder schiessen um gut 18 Prozent nach oben. Der Kosmetikkonzern konnte den Verlust bei steigenden Umsätzen verringern.

INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

DJIA 53.590,66 +0,5 +247,26 53.343,40

S&P-500 7.719,79 +0,4 +28,03 7.691,76

NASDAQ Comp 26.273,17 -0,1 -16,55 26.289,71

NASDAQ 100 29.410,11 -0,3 -80,85 29.490,96

US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 4,18 +0,01 4,19 4,14

5 Jahre 4,35 -0,02 4,37 4,32

10 Jahre 4,65 -0,06 4,71 4,64

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Di, 17:02

EUR/USD 1,1656 +0,7 0,0082 1,1574 1,1579

EUR/JPY 184,67 -0,0 -0,0600 184,73 184,7600

EUR/CHF 0,9353 -0,5 -0,0050 0,9403 0,9401

EUR/GBP 0,8559 +0,1 0,0006 0,8553 0,8551

USD/JPY 158,42 -0,8 -1,2000 159,62 159,5500

GBP/USD 1,3616 +0,6 0,0087 1,3529 1,3539

USD/CNY 6,73 -0,2 -0,0126 6,7426 6,7425

USD/CNH 6,7303 -0,2 -0,0154 6,7457 6,7459

AUS/USD 0,7118 +0,5 0,0032 0,7086 0,7096

Bitcoin/USD 64.982,14 +0,7 423,99 64.558,15 64.706,66

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 85,48 +0,6 0,54 84,94

Brent/ICE 91,47 +0,5 0,45 91,02

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.459,89 +2,9 126,56 4.333,33

Silber 65,11 +2,9 1,81 63,30

Platin 1.771,32 +3,5 59,32 1.712,00

(Angaben ohne Gewähr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/hab

(END) Dow Jones Newswires

August 19, 2026 10:09 ET (14:09 GMT)

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Long 13’466.25 13.64 STBJYU
Long 12’889.91 8.84 SRDBIU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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