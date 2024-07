MÄRKTE USA/Sinkende Marktzinsen hieven Indizes auf Rekordhochs

Von Steffen Gosenheimer

NEW YORK (Dow Jones)--Mit neuen Rekordhochs haben sich der S&P-500 und die Nasdaq-Indizes aus dem verkürzten Aktienhandel am Mittwoch an der Wall Street verabschiedet. Am morgigen 4. Juli findet wegen des Unabhängigkeitsfeiertags kein Handel statt. In einem ähnlichen Muster wie am Vortag hatte nach einem verhaltenen Start eine stetige Aufwärtsbewegung eingesetzt, deren Auslöser neu entfachte Zinssenkungsfantasie war.

Nachdem am Dienstag US-Notenbankpräsident Powell mit der Aussage, die Inflation sei wieder auf dem Rückzug, bereits für sinkende Anleiherenditen gesorgt hatte, fielen diese erneut sehr deutlich. Im Zehnjahresbereich ging es im Späthandel - der Anleihehandel endet um 20.00 Uhr MESZ - um 8 Basispunkte nach unten auf 4,35 Prozent.

Auslöser diesmal war ein unerwartet schwach ausgefallener ISM-Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor. Dazu rutschte er im Juni auch noch in den Schrumpfung anzeigenden Bereich. Der gleiche Effekt ging vom ebenfalls enttäuschend ausgefallenen US-Auftragseingang der US-Industrie im Mai aus. Die Wahrscheinlichkeit für eine erste Zinssenkung in den USA erhöhte sich vor diesem Hintergrund auf rund 75 Prozent, am Vortag waren es etwa 69 Prozent gewesen.

Der Dow-Jones-Index hinkte hinterher, er gab um 0,1 Prozent auf 39.294 Punkte nach. Gebremst wurde er insbesondere von der schwer gewichteten United-Health-Aktie, die um 1,8 Prozent nachgab. Der S&P-500 und die Nasdaq-Indizes stiegen um 0,4 bzw. bis zu 0,7 Prozent. Nach ersten Zählungen gab es an der Nyse 1.958 (Dienstag: 1.850) Kursgewinner und 863 (971) -verlierer. Unverändert schlossen 44 (55) Titel.

Dollar fällt zurück - Goldpreis steigt

Der Dollar fiel mit der negativen Konjunkturüberraschung und den sinkenden Renditen zurück. Der Euro wurde zuletzt mit 1,0790 Dollar gehandelt. Der Dollarindex gab um 0,4 Prozent nach.

Die Feinunze Gold verteuerte sich um 25 auf 2.354 Dollar, gleichermassen mit Rückenwind von den sinkenden Anleiherenditen wie dem schwächeren Dollar. Am Ölmarkt tat sich weniger, die Preise stiegen um ein halbes Prozent und blieben im Bereich ihrer Zweimonatshochs. Sie reagierten leicht positiv darauf, dass die US-Ölvorräte in der zurückliegenden Woche unerwartet deutlich gesunken waren.

Paramount Global sorgt weiter für Gesprächsstoff

Unter den Einzelwerten machten Paramount Global einen Satz um 6,9 Prozent. Nach langem Tauziehen steht das Filmstudio vor der Übernahme. Die Produktionsfirma Skydance habe eine vorläufige Vereinbarung zum Erwerb von National Amusements für 1,75 Milliarden Dollar erzielt, dem Mehrheitseigentümer von Paramount, so mit den Vorgängen vertraute Personen. Skydance soll dann mit Paramount verschmolzen werden.

Constellation Brands verzeichnete in seinem ersten Quartal des Geschäftsjahres zwar einen Gewinnsprung, verfehlte aber die Umsatzerwartung. Nach einem freundlichen Start drehte der Kurs ins Minus (-3,3%).

Um 6,5 Prozent weiter aufwärts ging es mit dem Tesla-Kurs. Am Vortag war er allein um gut 10 Prozent gestiegen, angetrieben von der Nachricht, dass der Tesla-Absatz im zweiten Quartal nicht so stark gesunken wie erwartet. Darauf hatten einige Analysten ihre Kursziele erhöht. Die Ford-Aktie ging nach insgesamt wenig inspirierenden Absatzzahlen für das zweite Quartal unverändert aus dem Tag.

Mit dem deutlichen Tesla-Plus war der S&P-500-Subindex der Autowerte erneut Tagessieger (+5,4%), gefolgt von den Halbleiteraktien (+3,4%). Am Ende rangierten die weniger zinsempfindlichen Konsumgüter- (-1,0%) und Pharmatitel (-0,8%)

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 39.308,00 -0,1% -23,85 +4,3%

S&P-500 5.537,02 +0,5% 28,01 +16,1%

Nasdaq-Comp. 18.188,30 +0,9% 159,54 +21,2%

Nasdaq-100 20.186,63 +0,9% 174,74 +20,0%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,70 -4,3 4,74 27,9

5 Jahre 4,32 -7,7 4,39 31,7

7 Jahre 4,32 -8,2 4,40 34,8

10 Jahre 4,35 -8,1 4,43 47,2

30 Jahre 4,52 -8,3 4,61 55,3

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 7:35 Uhr Di, 17:07 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0789 +0,4% 1,0738 1,0741 -2,3%

EUR/JPY 174,29 +0,5% 173,77 173,39 +12,0%

EUR/CHF 0,9720 +0,1% 0,9714 0,9704 +4,8%

EUR/GBP 0,8464 -0,1% 0,8469 0,8473 -2,4%

USD/JPY 161,53 +0,1% 161,81 161,42 +14,7%

GBP/USD 1,2747 +0,5% 1,2680 1,2678 +0,2%

USD/CNH (Offshore) 7,3024 -0,1% 7,3102 7,3067 +2,5%

Bitcoin

BTC/USD 60.406,09 -2,4% 60.898,64 62.014,64 +38,7%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 83,02 82,81 +0,3% +0,21 +15,8%

Brent/ICE 86,64 86,24 +0,5% +0,40 +14,2%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 32,79 33,55 -2,3% -0,76 +4,4%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.354,22 2.329,64 +1,1% +24,58 +14,2%

Silber (Spot) 30,49 29,53 +3,3% +0,96 +28,2%

Platin (Spot) 1.000,78 995,50 +0,5% +5,28 +0,9%

Kupfer-Future 4,54 4,43 +2,4% +0,11 +15,6%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos

Dow Jones Newswires

July 03, 2024