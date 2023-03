MÄRKTE USA/Sehr schwach erwartet - CS Group drückt Bankenwerte

NEW YORK (Dow Jones)--Die Aktienfutures an der Wall Street geben am Mittwoch deutlich nach. Hiobsbotschaften für den Bankensektor kommen diesmal aus Europa. Noch ist die US-Bankenpleite kaum verdaut, hat laut einem Bloomberg-Interview der grösste Anteilseigner der Credit Suisse (CS), die Saudi National Bank, ausgeschlossen, zusätzliches Geld in die Schweizer Bank zu pumpen. Die Credit Suisse leidet schon seit längerem unter einem schleichenden Vertrauensverlust. Damit einher geht, dass Kundengelder aus der Bank abgezogen werden. Für die Credit-Suisse-Aktie geht es daraufhin um rund 30 Prozent abwärts. Unter den US-Bankenwerten fallen Goldman Sachs um 2,7 Prozent und JP Morgan um 3,5 Prozent.

Zunächst sah es am Mittwoch so aus, als beruhige sich der Markt, doch dann brach der US-Volatilitätsindex VIX nach oben aus. In den Blick rückt nun bereits die Zinsentscheidung der US-Notenbank kommende Woche. Gegenwärtig erwartet der Markt, dass die Fed auf ihrer Sitzung am 22. März die Zinssätze um 25 Basispunkte anheben wird.

Kaum Entlastung kommt in diesem Umfeld von den Erzeugerpreisen, obwohl sie um 0,1 Prozent gefallen sind, während Volkswirte mit plus 0,3 Prozent gerechnet hatten. Dagegen entsprach der Einzelhandelsumsatz exakt den Erwartungen. Schwächer als erwartet ist derweil der Empire State Index ausgefallen, was für den Markt ein zweischneidiges Schwert ist.

Dollar, Anleihen und Gold sehr fest

Der Dollar legt mit der gestiegenen Unsicherheit kräftig zu, der Dollarindex gewinnt 1 Prozent. Auch Anleihen sind als vermeintlich sicherer Hafen gefragt. Die Zehnjahresrendite fällt um 18 Basispunkte auf 3,51 Prozent. Auch Gold ist gegenwärtig nach dem Geschmack der Anleger, trotz des steigenden Dollar rückt es deutlich um 0,9 Prozent vor.

Angesichts der Sorgen rund um die Banken und die Folgen für die Wirtschaft geraten die Ölpreise unter Druck. Sie fallen um bis zu 2 Prozent.

Eine Gewinnwarnung lässt die Aktie von Guess im vorbörslichen Handel kräftig nachgeben. Die Aktien verlieren 6,7 Prozent. Der finanziell angeschlagene Grosshändler Boxed wägt derweil zwischen einem Verkauf des Unternehmens oder einem Insolvenzantrag ab. Boxed sacken vorbörslich um 32 Prozent ab. Ein enttäuschender Ausblick drückt den Kurs des Technologieunternehmens Luna um 5,4 Prozent. Dagegen zeigt sich Smartsheet (+11,2%) nach einem starken vierten Quartal zuversichtlich, auch im ersten Quartal kräftig zu wachsen.

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 3,93 -31,3 4,25 -48,7

5 Jahre 3,61 -23,2 3,85 -38,6

7 Jahre 3,58 -22,4 3,80 -39,3

10 Jahre 3,50 -19,3 3,69 -38,5

30 Jahre 3,66 -14,5 3,81 -31,0

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:01 Uhr Di, 17:56 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0570 -1,5% 1,0736 1,0713 -1,3%

EUR/JPY 140,38 -2,6% 144,68 144,06 +0,0%

EUR/CHF 0,9750 -0,6% 0,9819 0,9811 -1,5%

EUR/GBP 0,8751 -0,9% 0,8833 0,8819 -1,1%

USD/JPY 132,87 -1,0% 134,67 134,45 +1,3%

GBP/USD 1,2075 -0,7% 1,2156 1,2148 -0,2%

USD/CNH (Offshore) 6,9045 +0,3% 6,8908 6,8839 -0,3%

Bitcoin

BTC/USD 24.957,75 +0,6% 24.859,29 25.939,79 +50,4%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 69,87 71,33 -2,0% -1,46 -13,2%

Brent/ICE 76,27 77,45 -1,5% -1,18 -10,7%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 43,15 44,19 -2,3% -1,04 -41,7%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.921,67 1.904,23 +0,9% +17,45 +5,4%

Silber (Spot) 22,21 21,69 +2,4% +0,51 -7,3%

Platin (Spot) 960,38 986,70 -2,7% -26,33 -10,1%

Kupfer-Future 3,88 4,01 -3,3% -0,13 +1,8%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

