Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’914 -0.5%  SPI 19’152 -0.4%  Dow 49’299 -0.4%  DAX 25’289 0.5%  Euro 0.9124 0.0%  EStoxx50 6’162 -0.2%  Gold 5’178 0.2%  Bitcoin 51’777 -1.3%  Dollar 0.7741 0.2%  Öl 72.2 1.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA994529Nestlé3886335UBS24476758Roche1203204Holcim1221405Swiss Re12688156Partners Group2460882Novartis1200526Sika41879292Rheinmetall345850
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Ausblick: BASF gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
SPS-Aktie fester: Swiss Prime Site plant Ausgabe einer grünen Wandelanleihe
Q4 2025: Auf diese Aktien setzte Bill Ackman
Tesla-Aktie im Blick: KI-Chip-Wettrennen - Tesla lockt Südkoreas Halbleiter-Elite
Ausblick: SoundHound AI präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Suche...
eToro entdecken

Paramount Skydance Aktie 143194000 / US69932A2042

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

26.02.2026 18:18:41

MÄRKTE USA/Schwächer - Nvidia trotz starker Zahlen unter Druck

Paramount Skydance
8.70 CHF 8.01%
Kaufen Verkaufen

DOW JONES--An der Wall Street verstärkt sich im Verlauf des Donnerstagshandels der Verkaufsdruck. Der Dow-Jones-Index verliert gegen Mittag (Ortszeit New York) 0,4 Prozent auf 49.308 Punkte. Der S&P-500 weitet sein Minus auf 0,9 Prozent aus, und der Nasdaq-Composite fällt um 1,6 Prozent. Im Fokus stehen die am Vorabend nach der Schlussglocke veröffentlichten Geschäftszahlen von Nvidia und deren Einordnung. Der Chip-Hersteller hat im vierten Quartal einen Gewinnsprung und einen Rekordumsatz erzielt, damit die Sorgen wegen einer möglichen Blase bei Künstlicher Intelligenz (KI) aber offenbar nicht nachhaltig zerstreut, so Marktteilnehmer. Nettogewinn und Umsatz übertrafen die Erwartungen der Analysten deutlich. Auch der Ausblick auf das laufende Quartal übertraf die Schätzungen des Marktes.

Gleichwohl geht es mit der Nvidia-Aktie um 4,6 Prozent nach unten. Die Volatilität im Handel mit KI-Aktien dürfte trotz der starken Ergebnisse von Nvidia andauern, erläutert Charu Chanana, Chef-Anlagestrategin bei Saxo Markets. Die KI-Story sei inzwischen ausgereift und Anleger wollten nun Beweise für die Monetarisierung und Ausgabendisziplin sehen, so die Strategin. Es könnten sich die KI-Wegbereiter entlang der Lieferkette, von der Stromversorgung über die Kühlung bis hin zur Vernetzung, als widerstandsfähiger erweisen. Ein Marktteilnehmer verweist zudem auf vage Aussagen zum China-Absatz bei Nvidia.

Der Abschlag der Nvidia-Aktie sage wahrscheinlich mehr über den breiteren Markt aus als über die Ergebnisse des Unternehmens, heisst es. Investoren hätten die ersten Monate des Jahres 2026 damit verbracht, sich darüber Sorgen zu machen, wie KI Branchen wie den Software-Sektor sowie die aggressiven Kapitalausgabepläne der grossen Technologiekonzerne umkrempeln könnte.

Die Zahl der Erstanträge auf Leistungen aus der US-Arbeitslosenversicherung hat in der Woche zum 21. Februar zugelegt. Im Vergleich zur Vorwoche stieg die Zahl der Anträge auf saisonbereinigter Basis um 4.000 auf 212.000. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Anstieg auf 215.000 vorhergesagt.

Bei den Einzelwerten geht es für die Aktien von Salesforce um 2,3 Prozent nach oben. Die Quartalszahlen des SAP-Konkurrenten fielen zwar besser als erwartet aus, der Ausblick blieb auf der Umsatzseite aber unter der Markterwartung. CEO Marc Benioff betonte in einer Telefonkonferenz, er lasse sich von dem Ausverkauf bei Softwareunternehmen in den vergangenen Wochen nicht beirren.

Die Papiere von Nutanix steigen um 0,4 Prozent. Das Cloud-Computing-Unternehmen hat sich mit AMD (-4%) für ein 250-Millionen-Dollar-Projekt zusammengetan, um eine Infrastrukturplattform zur Unterstützung von KI-Anwendungen zu entwickeln.

Die Aktien von Paramount steigen um 9,7 Prozent, nachdem das Unternehmen inmitten seiner Bemühungen um die Übernahme des Rivalen Warner Bros. Discovery durchwachsene Ergebnisse vorgelegt hat. Die Aktien von Warner Bros. Discovery tendieren nach Zahlen kaum verändert. Die Zahlen spielten derzeit aber nur eine untergeordenete Rolle, heisst es.

Der Goldpreis zieht leicht an. Die Feinunze gewinnt 0,2 Prozent auf 5.182 Dollar. Das Edelmetall profitiert übergeordnet weiter von seinem Status als "sicherer Hafen" mit Blick auf den Konflikt zwischen dem Iran und den USA. Die Gewinne würden jedoch durch die Sorge gebremst, dass die US-Zinsen noch einige Zeit unverändert bleiben könnten, heisst es.

Die Ölpreise zeigen sich weiterhin recht volatil und hängen an den Gesprächen zwischen den USA und dem Iran. Für die Notierungen von Brent und WTI geht es aktuell um bis zu 1,7 Prozent nach oben. Eine Lösung des Konflikts würde den Markt dazu veranlassen, schrittweise einen Risikoaufschlag von bis zu 10 Dollar pro Barrel abzubauen, der nach Meinung der ING derzeit eingepreist ist. "Sollten die Gespräche scheitern, bleibt das Aufwärtsrisiko bestehen, aber der Markt könnte mit einer vollständigen Reaktion warten, bis das Ausmass möglicher US-Massnahmen gegen den Iran deutlicher wird", so die Analysten.

Der Dollar notiert wenig verändert. Übergeordnet belaste die Unsicherheit über Zölle und Sorgen um die Unabhängigkeit der US-Notenbank, heisst es. Ein neuer, vorübergehender globaler Zoll war am Dienstag in Kraft getreten, nachdem der Oberste Gerichtshof die meisten Zölle von US-Präsident Trump aufgehoben hatte. Unterdessen sagte der Präsident der Atlanta Fed, Raphael Bostic, der Riss zwischen der Fed und Trump habe begonnen, das Vertrauen in die Unabhängigkeit der Zentralbank zu untergraben.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

DJIA 49.307,69 -0,4 -174,46 49.482,15

S&P-500 6.881,69 -0,9 -64,44 6.946,13

NASDAQ Comp 22.787,79 -1,6 -364,29 23.152,08

NASDAQ 100 24.948,44 -1,5 -380,59 25.329,04

US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 3,45 +0,04 3,48 3,44

5 Jahre 3,59 +0,12 3,62 3,58

10 Jahre 4,03 +0,19 4,06 4,01

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mi, 18:57

EUR/USD 1,1789 -0,2 -0,0020 1,1809 1,1808

EUR/JPY 184,14 -0,3 -0,5000 184,64 184,5900

EUR/CHF 0,9121 -0,1 -0,0005 0,9126 0,9120

EUR/GBP 0,8732 +0,3 0,0025 0,8707 0,8708

USD/JPY 156,19 -0,1 -0,1400 156,33 156,3300

GBP/USD 1,3498 -0,4 -0,0058 1,3556 1,3555

USD/CNY 6,8409 -0,4 -0,0283 6,8692 6,8692

USD/CNH 6,8447 -0,1 -0,0095 6,8542 6,8539

AUS/USD 0,709 -0,5 -0,0033 0,7123 0,7117

Bitcoin/USD 66.950,12 -2,9 -1.988,84 68.938,96 68.655,05

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 66,44 +1,6 1,02 65,42

Brent/ICE 72,18 +1,9 1,33 70,85

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 5.183,81 +0,3 13,18 5.170,63

Silber 87,15 -2,5 -2,26 89,42

Platin 2.238,80 -2,1 -47,80 2.286,60

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/cln/ros

(END) Dow Jones Newswires

February 26, 2026 12:19 ET (17:19 GMT)

Nachrichten zu Paramount Skydance

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Paramount Skydance

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Dividenden Könige – Was macht sie besonders? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer

In dieser Folge sprechen wir mit Tim Schäfer aus New York darüber, welche Berufe besonders stark vom KI-Boom betroffen sein könnten – und welche Branchen davon sogar profitieren .

Wir schauen gemeinsam auf:
Jobs mit hohem Automatisierungsrisiko (z.B. Einstiegsjobs, einfache juristische Aufgaben, Journalismus, Programmierung, Design)
Handwerksberufe als „KI-robuste“ Bereiche (Dachdecker, Elektriker, Reinigung, Bau & Infrastruktur)
️ Mögliche Profiteure an der Börse: Baustoffe, Baumärkte, Versorger, Abfallwirtschaft, Basiskonsumgüter
Luxusgüter & die Frage: Bleibt Luxus trotz möglicher Jobverluste gefragt?
⚡ Energie & Infrastruktur als KI-Treiber (Rechenzentren brauchen Strom!)
Banken & Finanzdienstleister: weiterhin wichtig trotz Fintech-Druck
Praktische Tipps: ETF-Sparplan, Schulden reduzieren, Cash-Puffer aufbauen, beruflich flexibel bleiben
KI als Tool im Alltag: Wie Tim selbst KI nutzt – ohne blind zu übernehmen

Am Ende bleibt die Kernfrage: Unterschätzen wir die Revolution durch KI immer noch? Tim Schäfer seine Einschätzung – und warum er als Investor trotz Hype lieber vorsichtig bleibt.

https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/

I verändert die Arbeitswelt – welche Jobs sind in Gefahr? Wallstreet Live mit Tim Schäfer

Inside Trading & Investment

15:30 I verändert die Arbeitswelt – welche Jobs sind in Gefahr? Wallstreet Live mit Tim Schäfer
12:51 Julius Bär: 13.00% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (70%) auf Partners Group Holding AG
10:21 SMI scheitert erneut an 14.000er-Marke
08:47 UBS Logo UBS KeyInvest: Europa – Positive Stimmung/Straumann – Auf Werbetour
07:44 Bitcoin & Ethereum: Kaufen, wenn die Kanonen donnern?
25.02.26 Marktüberblick: MTU und FMC schwächeln nach Zahlen
24.02.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 8.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf AXA, Swiss Life, Swiss Re
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’486.44 19.69 SJQB8U
Short 14’796.03 13.70 S6XBKU
Short 15’375.79 8.74 STVB4U
SMI-Kurs: 13’913.73 26.02.2026 17:30:07
Long 13’355.48 19.97 SH7BGU
Long 13’036.71 13.84 SEUBLU
Long 12’476.40 8.90 SP2B8U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Auf diese US-Aktien setzt die UBS im vierten Quartal 2025
Deutsche Telekom-Aktie gefragt: Umsatzerwartung geschlagen - Positive Wachstumsprognose für 2026
D-Wave Quantum-Aktie dennoch gesucht: Geschäftszahlen verfehlen Erwartungen
Gamesa bleibt im Konzern: Siemens-Energy-Chef setzt auf Sanierung - Aktie stabil
Idorsia-Aktie letztlich höher: Umsatz in 2025 verdoppelt
Sandoz-Aktie deutlich höher: Generikaspezialist wächst weiter dank starker Biosimilars
NVIDIA-Aktie verliert dennoch : Chip-Hersteller wächst weiter explosiv - KI-Geschäft treibt Rekordzahlen
NVIDIA Aktie News: NVIDIA gibt am Donnerstagnachmittag nach
Ausblick: D-Wave Quantum gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Top-Rankings

Q4 2025: Diese Änderungen nahm Carl Icahn an seinem Portfolio vor
So hat Carl Icahn im vierten Quartal 2025 investiert
Bildquelle: Heidi Gutman/CNBC/NBCU Photo Bank via Getty Images
Q4 2025: Auf diese Aktien setzte Bill Ackman
Im vierten Quartal 2025 hat der Star-Investor Bill Ackman einige Veränderungen in der Zusammense ...
Bildquelle: Bryan Bedder/Getty Images for The New York Times
4. Quartal 2025: Diese Aktien hielt Zurich Insurance im Depot
So hat der Schweizer Versicherungskonzern im vierten Quartal investiert
Bildquelle: Jonathan Weiss / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

finanzen.net News

Datum Titel
18:09 Aktien Wien Schluss: ATX tritt praktisch auf der Stelle
18:06 US-Anleihen: Kursgewinne
18:05 POLITIK/Umfrage: Grüne in Baden-Württemberg fast gleichauf mit CDU
18:05 Aktien Europa Schluss: Überwiegend moderate Verluste
18:03 Epstein-Affäre: Bill Clinton sagt vor US-Kongress aus
17:54 ROUNDUP: Gewerkschaft rügt Tesla-Chef Musk als 'undemokratisch'
17:48 Aktien Frankfurt Schluss: Dax behauptet sich im Plus - Blicke in USA auf Nvidia
17:46 Bosch baut bisher 6.000 Stellen in Deutschland ab
17:42 AKTIE IM FOKUS 3: Nvidia mit deutlichem Kursverlust trotz starker Zahlen
18:07 Tesla und IG Metall einigen sich vor Gericht - Musk wird als undemokratisch bezeichnet - Aktie in Rot