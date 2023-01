MÄRKTE USA/Rezessionssorgen ziehen Aktienkurse nach unten

Von Steffen Gosenheimer

NEW YORK (Dow Jones)--Nach kleinen Gewinnen zum Start geht es am Mittwochmittag (Ortszeit) an der Wall Street mit den Aktienkursen nach unten. Anfangs hatten noch günstig ausgefallene US-Erzeugerpreise dafür gesorgt, dass am Markt ein langsameres Zinserhöhungstempo der US-Notenbank gespielt wurde. Im Handelsverlauf gewannen aber Sorgen vor einer Rezession die Oberhand, weil zugleich Daten wie die Industrieproduktion, Kapazitätsauslastung oder Einzelhandelsumsätze durchweg die Erwartungen verfehlten.

Die schwachen Wirtschaftsdaten spiegelten die Auswirkungen der erfolgten Zinserhöhungen in den USA wider, sagt Aktienexperte Dryden Pence von Pence Capital Management. Aktuell sehe man die Folgen der Zinserhöhung im September, die Auswirkungen der Erhöhung im November kämen erst noch.

Der Dow-Jones-Index verliert 1,1 Prozent auf 33.550 Punkte, der S&P-500 hält sich einen Tick besser, die Nasdaq-Indizes geben nur bis 0,6 Prozent nach, weil sie als besonders zinssensitiv gelten und die Marktzinsen stark sinken.

Am Anleihemarkt sorgt die Gemengelage rückläufiger Inflation und schwacher Konjunkturdaten für deutlich sinkende Renditen. Die Zehnjahresrendite fällt um 13 Basispunkte auf 3,42 Prozent und damit den niedrigsten Stand seit September. Das wirkt sich auf den Dollar aus, der deutlich nachgibt. Der Dollarindex sinkt um 0,3 Prozent, nachdem er zwischenzeitlich noch stärker verloren hatte.

Im späteren Verlauf wird die US-Notenbank ihren Wirtschaftsbericht "Beige Book" veröffentlichen, der weitere Erkenntnisse über den Zustand der Konjunktur liefern könnte, zumeist die Kurse aber eher wenig bewegt.

Gute Zahlen helfen United Airlines nicht

Unternehmensseitig sind die Blicke auf die Quartalsberichtssaison gerichtet. Die Fluggesellschaft United Airlines hat überzeugende Geschäftszahlen vorgelegt und sich zuversichtlich für die weiteren Aussichten geäussert. Der Kurs kann sich nach Anfangsgewinnen der inzwischen eingetrübten Stimmung aber nicht entziehen und verliert 2 Prozent.

Als durchwachsen werden die Geschäftszahlen von Progress Software bezeichnet, der Kurs verliert über 4 Prozent.

Moderna verteuern sich um 3,5 Prozent. Ein Impfstoffkandidat des Unternehmens gegen Atemwegserkrankungen hat in einer Phase-3-Studie die primären Endpunkte erreicht.

Disney (-0,7%) werden tendenziell etwas gestützt davon, dass China nach langem Ringen die Vorführung zweier Filme der zu Disney gehörenden Marvel-Studios genehmigt hat. "Black Panther: Wakanda Forever" und "Ant-Man and the Wasp: Quantumania" sollen nächste Woche in den chinesischen Kinos zu sehen sein.

Microsoft verlieren 1,3 Prozent. Der Konzern hat den Abbau von 10.000 Arbeitsplätzen bestätigt, knapp 5 Prozent der Belegschaft.

Ölpreise steigen weiter

Weiter nach oben um gut 1 Prozent geht es mit den Ölpreisen. Auftrieb in der bereits seit einigen Tagen zu beobachtenden Aufwärtsbewegung gibt die Einschätzung der Internationalen Energieagentur, wonach die chinesische Nachfrage nach Aufhebung der pandemiebedingten Einschränkungen ein Rekordniveau erreichen dürfte. Rückenwind kommt daneben vom schwächeren Dollar, der das Öl für Käufer aus dem Nicht-Dollarraum billiger macht.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 33.550,14 -1,1% -360,71 +1,2%

S&P-500 3.960,04 -0,8% -30,93 +3,1%

Nasdaq-Comp. 11.034,50 -0,5% -60,62 +5,4%

Nasdaq-100 11.487,46 -0,6% -69,72 +5,0%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,12 -8,8 4,21 -30,1

5 Jahre 3,47 -14,8 3,62 -52,6

7 Jahre 3,45 -14,9 3,60 -52,3

10 Jahre 3,42 -13,0 3,55 -46,2

30 Jahre 3,60 -6,1 3,66 -37,0

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:10 Uhr Di, 17:25 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0798 +0,1% 1,0787 1,0803 +0,9%

EUR/JPY 138,96 +0,4% 141,04 138,44 -1,0%

EUR/CHF 0,9891 -0,6% 0,9955 0,9948 -0,1%

EUR/GBP 0,8742 -0,5% 0,8776 0,8800 -1,2%

USD/JPY 128,68 +0,4% 130,88 128,15 -1,9%

GBP/USD 1,2352 +0,5% 1,2310 1,2276 +2,1%

USD/CNH (Offshore) 6,7629 -0,1% 6,7729 6,7763 -2,4%

Bitcoin

BTC/USD 21.076,10 -0,7% 21.271,17 21.112,52 +27,0%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 81,14 80,18 +1,2% +0,96 +1,1%

Brent/ICE 86,70 85,92 +0,9% +0,78 +0,8%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 63,02 60,06 +4,9% +2,95 -18,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.906,54 1.908,60 -0,1% -2,06 +4,5%

Silber (Spot) 23,60 23,98 -1,6% -0,38 -1,5%

Platin (Spot) 1.040,35 1.043,00 -0,3% -2,65 -2,6%

Kupfer-Future 4,23 4,22 +0,2% +0,01 +11,1%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

