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03.09.2026 15:45:42

MÄRKTE USA/Niedrigere Marktzinsen stützen Aktien

Victoria's Secret
59.87 CHF -12.15%
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DOW JONES--Die US-Börsen tendieren zum Start in den Donnerstagshandel freundlich. Der Dow-Jones-Index steigt um 0,8 Prozent auf 53.471 Punkte. Der S&P-500 gewinnt 0,5 und der Nasdaq-Composite 0,6 Prozent. Stützend wirken niedrigere Marktzinsen. Diese kommen etwas deutlicher zurück, nachdem Fed-Gouverneur Christopher Waller von ersten Hinweisen auf nachlassenden Inflationsdruck gesprochen hat. Auf der anderen Seite dämpfen jedoch weiter gestiegene Ölpreise die Kauflust der Anleger. Die meisten dürften sich auch in Erwartung des offiziellen Arbeitsmarktberichts für August am Freitag zurückhalten. Der am Mittwoch veröffentlichte Arbeitsmarktbericht des privaten Anbieters ADP hatte schwächeren Beschäftigungsaufbau im vergangenen Monat gezeigt als angenommen.

Am Donnerstag wurde zunächst die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe veröffentlicht. Diese stieg im Vergleich zur Vorwoche nur geringfügig und ungefähr im Rahmen der Erwartungen, wobei sich die Gesamtzahl der Anträge noch immer auf vergleichsweise niedrigem Niveau bewegte. Das Handelsbilanzdefizit war im Juli in zweiter Lesung geringer als von Volkswirten prognostiziert. Die Produktivität ausserhalb der Landwirtschaft stieg im zweiten Quartal in zweiter Lesung im erwarteten Rahmen. Etwas später folgen der von S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex und der ISM-Index, jeweils für das nicht-verarbeitende Gewerbe im August.

Auch einige Unternehmenszahlen müssen verarbeitet werden. So hat Broadcom überraschend starke Zahlen zum dritten Geschäftsquartal veröffentlicht und einen ermutigenden Ausblick gegeben. Vor allem die Unternehmensprognose des KI-Umsatzes für das Jahr 2028 habe die hohen Erwartungen erfüllt, kommentiert Bernstein. Den Anlegern reicht das aber offenbar nicht; die Aktie fällt um 5,2 Prozent.

Auch Hewlett Packard Enterprise (-11%) hat dank starker KI-bezogener Nachfrage besser als erwartet abgeschnitten und die langfristigen Ziele erhöht. Hier bemängeln Beobachter jedoch die Unternehmensprognose eines sich verlangsamenden Umsatzwachstums in der Cloud- und KI-Sparte und knapperer Margen im kommenden Jahr.

Snowflake hat derweil im zweiten Geschäftsquartal den Verlust verringert und die Erwartungen des Markts übertroffen. Überdies erhöhte der Anbieter von Unternehmenssoftware die Umsatzprognose für das laufende Quartal und das Geschäftsjahr. Die Aktie springt um 24 Prozent nach oben.

Der Dessoushersteller Victoria's Secret hat im zweiten Quartal mehr verdient als erwartet und den Ausblick angehoben. Die Aktie stürzt gleichwohl um 9 Prozent ab. Der Umsatz im Quartal habe die Konsensschätzung knapp verfehlt, heisst es dazu aus dem Handel.

Mit der Aktie von Campbell's geht es um 6,6 Prozent abwärts. Der Suppenhersteller ist im vierten Geschäftsquartal in die roten Zahlen gerutscht.

Am Anleihemarkt sinkt die Zehnjahresrendite aktuell um 5 Basispunkte auf 4,75 Prozent. Fed-Gouverneur Waller zufolge gibt es "endlich Zeichen einer Disinflation". Bei günstigen August-Inflationsdaten würde Waller eine Zinspause bei der September-Sitzung der US-Notenbank unterstützen, wie er während einer virtuellen Veranstaltung von Reuters sagte. Die Verbraucher- und Erzeugerpreise werden in der kommenden Woche veröffentlicht, die Fed-Sitzung findet in der Woche darauf statt. Der US-Dollar tendiert leichter. Von den niedrigeren Marktzinsen und dem schwächeren Dollar profitiert wiederum der Goldpreis. Die Feinunze verteuert sich um 2,1 Prozent auf 4.480 Dollar. Der Preis für ein Barrel Brentöl steigt derweil um 0,5 Prozent auf 96,15 Dollar, nachdem er zeitweise die Marke von 97 Dollar überwunden hat.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

DJIA 53.470,50 +0,8 +408,55 53.061,95

S&P-500 7.708,00 +0,5 +41,40 7.666,60

NASDAQ Comp 26.376,10 +0,6 +158,27 26.217,83

NASDAQ 100 29.203,43 +0,2 +60,10 29.143,33

US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 4,32 -0,06 4,38 4,30

5 Jahre 4,49 -0,06 4,54 4,47

10 Jahre 4,75 -0,05 4,79 4,73

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mi, 18:17

EUR/USD 1,1620 +0,3 0,0033 1,1587 1,1592

EUR/JPY 180,86 -1,7 -3,0600 183,92 184,1200

EUR/CHF 0,9378 -0,4 -0,0040 0,9418 0,9422

EUR/GBP 0,8603 +0,2 0,0014 0,8589 0,8584

USD/JPY 155,62 -1,9 -3,0800 158,7 158,8100

GBP/USD 1,3506 +0,2 0,0022 1,3484 1,3501

USD/CNY 6,718 -0,0 -0,0010 6,7190 6,7190

USD/CNH 6,7163 -0,0 -0,0015 6,7178 6,7178

AUS/USD 0,7193 +0,4 0,0025 0,7168 0,7168

Bitcoin/USD 78.599,75 +1,5 1.194,40 77.405,35 77.333,82

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 91,87 +0,9 0,86 91,01

Brent/ICE 96,15 +0,5 0,52 95,63

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.480,19 +2,1 93,90 4.386,29

Silber 66,40 +1,7 1,08 65,32

Platin 1.794,60 +2,0 34,69 1.759,91

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/uxd

(END) Dow Jones Newswires

September 03, 2026 09:46 ET (13:46 GMT)

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Long 12’908.41 8.98 SRDBIU
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