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14.05.2026 18:28:42

MÄRKTE USA/Neue Rekorde dank positiver Signale aus Peking

StubHub a
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DOW JONES--Am Donnerstag geht es an den US-Börsen weiter nach oben auf neue Rekordstände. Der Dow-Jones-Index erobert die Marke von 50.000 Punkten zurück und steigt gegen Mittag (Ortszeit New York) um 0,9 Prozent auf 50.162 Punkte. Der S&P-500 und der Nasdaq-Composite gewinnen 0,9 und 1,1 Prozent. Das beherrschende Thema ist der US-chinesische Gipfel. Der Aktienmarkt erhofft sich davon in erster Linie eine Verringerung der Handelsspannungen zwischen den beiden Supermächten. Bei dem Besuch dürfte US-Präsident Donald Trump versuchen, sein Pendant XI Jinping auf seine Seite zu ziehen im Hinblick auf den Iran-Krieg und insbesondere das Bemühen, die Strasse von Hormus wieder passierbar zu machen - zumal China einen Grossteil seines Öls aus dem Iran bezieht. Laut dem Weissen Haus sind Trump und Xi übereingekommen, dass der Iran keine Zahlungen für die Nutzung der Strasse von Hormus verlangen dürfe. Derweil betonte Xi in einem ersten Treffen die Bedeutung der Taiwan-Frage als wichtigsten Punkt. Vom chinesischen Aussenministerium hiess es in einer ersten Stellungnahme, die USA und China hätten sich darauf geeinigt, eine "konstruktive, strategische Stabilität" zu etablieren.

Neben der Geopolitik müssen wichtige Konjunkturdaten verarbeitet werden. Der Anstieg der Einzelhandelsumsätze hat sich April wie erwartet verlangsamt. Die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe stieg in der vergangenen Woche etwas stärker als erwartet. Und die Importpreise zogen im vergangenen Monat überraschend stark an, was vor allem auf sprunghaft gestiegene Importpreise für Öl zurückzuführen ist. Dieser neuerliche Hinweis auf einen verstärkten Inflationsdruck gibt dem Dollar etwas Auftrieb; der Dollarindex steigt um 0,1 Prozent.

Die US-Marktzinsen sinken nach dem jüngsten Anstieg leicht, im Zehnjahresbereich um 3 Basispunkte auf 4,45 Prozent. Am späten Mittwoch wurde der Trump-Kandidat Kevin Warsh mit eher knapper Mehrheit vom Senat als neuer Vorsitzender der US-Notenbank bestätigt. Bei einer früheren Anhörung hatte Warsh versichert, dass die Geldpolitik während seiner Amtszeit "streng unabhängig" bleiben werde und er Trump keine Versprechungen gemacht habe. Trump fordert immer wieder vehement niedrigere Zinsen von der US-Notenbank und hatte im Zuge dessen aus Sicht der Märkte auch deren Unabhängigkeit zum Thema gemacht.

Die Ölpreise tendieren leichter - die Bedeutung einer Öffnung der Strasse von Hormus haben die Vertreter beider Staaten auf dem Gipfel in Peking betont. "Der Markt könnte zu viel Hoffnung darauf setzen, dass die Gespräche zwischen den USA und China einige positive Ergebnisse in Bezug auf den Iran bringen", erläutern die ING-Analysten. Der Goldpreis tendiert knapp behauptet und profitiert nicht von den sinkenden Marktzinsen.

Ein Kursfeuerwerk erlebt die Aktie von Cisco Systems, nachdem der Netzwerkausrüster mit Umsatz und Ergebnis im jüngsten Quartal die Erwartungen übertroffen und die Prognosen erhöht hat. Dazu kündigte Cisco an, Tausende von Arbeitsplätzen abzubauen, um mehr Raum für Künstliche Intelligenz im Unternehmen zu schaffen. Das Unternehmen will mehr Ressourcen in die Bereiche Silizium, Optik, Sicherheit und KI investieren. Der Kurs schiesst um 14,4 Prozent nach oben.

Uneinheitlich geht es bei den zuletzt stark gesuchten Halbleiteraktien zu. Die Aktie der KI-Ikone Nvidia steigt um 4,2 Prozent auf ein neues Rekordniveau. AMD (+0,7%) und Intel (-3,2%) hinken hinterher. Bei Nvidia stützt, dass die USA rund zehn chinesischen Unternehmen den Kauf von H200-Chips genehmigen, darunter Alibaba, Bytedance und Tencent. Auch einige Distributoren wie Lenovo und Foxconn erhalten die US-Zulassung für den Erwerb der Nvidia-Chips. Für Fantasie sorgt aber auch, dass Nvidia-Chef Jensen Huang und eine Reihe weiterer hochkarätiger Unternehmenschefs die Trump-Delegation in China begleiten.

Doximity knicken um 24 Prozent ein. Die digitale Plattform für US-Gesundheitsfachkräfte verzeichnete im vierten Geschäftsquartal einen geringeren Gewinn aufgrund gestiegener Betriebskosten und verfehlte auch die Erwartung des Marktes. StubHub erzielte im ersten Quartal bei einem anziehenden Umsatz einen Gewinn. Laut dem Unternehmenschef sind die Trends im Bereich Live-Veranstaltungen und im Zweitmarkt für Tickets weiterhin gesund, mit starker Verbrauchernachfrage und einem robusten Veranstaltungskalender. Für den Kurs geht es darauf um 19 Prozent nach oben.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

DJIA 50.161,73 +0,9 +468,53 49.693,20

S&P-500 7.512,94 +0,9 +68,69 7.444,25

NASDAQ Comp 26.688,35 +1,1 +286,00 26.402,34

NASDAQ 100 29.664,16 +1,0 +297,21 29.366,94

US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 3,98 -0,01 4,00 3,95

5 Jahre 4,11 -0,02 4,12 4,08

10 Jahre 4,45 -0,03 4,47 4,44

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Di, 17:05

EUR/USD 1,1676 -0,3 -0,0034 1,1710 1,1733

EUR/JPY 184,68 -0,1 -0,2400 184,92 184,9500

EUR/CHF 0,9141 -0,2 -0,0016 0,9157 0,9168

EUR/GBP 0,8681 +0,3 0,0023 0,8658 0,8676

USD/JPY 158,16 +0,2 0,3100 157,85 157,6200

GBP/USD 1,3445 -0,6 -0,0077 1,3522 1,3520

USD/CNY 6,7851 -0,1 -0,0057 6,7908 6,7920

USD/CNH 6,7849 -0,0 -0,0009 6,7858 6,7946

AUS/USD 0,7222 -0,5 -0,0036 0,7258 0,7227

Bitcoin/USD 81.493,39 +2,3 1.825,19 79.668,20 80.451,74

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 100,41 -0,6 -0,61 101,02

Brent/ICE 104,72 -0,9 -0,91 105,63

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.678,07 -0,2 -9,37 4.687,44

Silber 84,81 -3,6 -3,17 87,98

Platin 2.065,71 -3,4 -71,69 2.137,40

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/cln/mgo

(END) Dow Jones Newswires

May 14, 2026 12:29 ET (16:29 GMT)

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