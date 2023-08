MÄRKTE USA/Nasdaq dank festen Halbleiterwerten vorn - Rally bei U.S. Steel

NEW YORK (Dow Jones)--Die Wall Street hat sich am Montag erstaunlich wacker geschlagen. Der Dow-Jones-Index verlor 0,1 Prozent auf 35.308 Punkten, S&P-500 und Nasdaq-Composite zogen dagegen um 0,6 bzw. 1,1 Prozent an. Dabei standen 1.166 (Freitag: 1.518) Kursgewinnern 1.766 (1.388) -verlierer gegenüber. Unverändert schlossen 85 (100) Titel. Die technologielastige Nasdaq wurde gestützt vom Halbleitersektor, der um 4,3 Prozent zulegte. Nach den jüngsten Tiefs gewannen Nvidia 7,1 Prozent - gestützt von einem positiven Kommentar von Morgan Stanley.

Insgesamt sprachen Händler von anhaltenden Unsicherheiten über den weiteren Zinskurs der US-Notenbank. Auch nach den Konjunkturdaten der vergangenen Woche blieb die Sorge, dass die Fed weiter an der Zinsschraube drehen könnte. Allerdings gab es auch Argumente für das Erreichen des Zinsgipfels. Weitere Daten, die Aufschluss geben könnten, standen zu Wochenbeginn nicht auf der Agenda.

Dass sich in China eine ausgewachsene Immobilienkrise grösseren Ausmasses anbahnt, blendeten Aktienanleger aus. Mit Country Garden geriet ein weiteres Branchenunternehmen aus dem chinesischen Immobiliensektor immer deutlicher in Schieflage, zuletzt wurde der Schuldendienst nicht geleistet und der Handel mit einem Teil der Anleihen wurde ausgesetzt. Morgan Stanley stufte die Bonität ab. Dem grössten noch existierenden Immobilienentwickler droht ein ähnliches Schicksal wie zuvor dem Immobilienriesen China Evergrande. Country Garden rechnet für das erste Halbjahr mit einem Verlust von umgerechnet 7,6 Milliarden Dollar. Dazu gab es weitere Hiobsbotschaften aus der Volksrepublik. Die Kreditvergabe war im Juli auf den niedrigsten Stand seit 2009 gesunken und unter den Erwartungen geblieben.

Die Kreditdaten bestätigten "die Abwärtsspirale, die die chinesische Wirtschaft heimsucht", so die Ökonomen von Nomura. "Im Moment ignoriert die Welt den wirtschaftlichen Zusammenbruch in China und konzentriert sich auf die wirtschaftliche Erholung des Westens", sagte Louis Navellier, Gründer von Navellier & Associates.

Am Rentenmarkt wurden mahnende Rufe über eine mögliche Rückkehr der Inflation laut. In der Folge sanken die Notierungen und die Renditen kletterten. Trotz der gesunkenen Kurse sprach die UBS von einer intakten Nachfrage nach der vermeintlichen Sicherheit der US-Staatsanleihen - trotz der jüngst durch Fitch gesenkten US-Bonitätsnote.

Dollar legt weiter zu - Ölpreise geben nach

Der Dollar baute seine Gewinne vom Wochenschluss weiter aus. Der Dollar-Index erhöhte sich um 0,3 Prozent. Mit der wirtschaftlichen Lage in China sei der Dollar wieder stärker als vermeintlich sicherer Hafen gesucht, hiess es. Dagegen kam der Euro zurück. Obwohl das Wirtschaftswachstum in der Eurozone im zweiten Quartal etwas besser ausgefallen war als erwartet, bleibe der grundlegende Trend schwach und eine wahrscheinliche Rezession in Deutschland sei zu einer Belastung für den Euro geworden, so die DZ Bank.

Nach den Aufschlägen der vergangenen Wochen ging es für die Ölpreise leicht nach unten. Vor allem die erneut schwachen Konjunkturdaten aus China belasteten. Sie schürten Sorgen vor einer zurückgehenden Nachfrage. Nach zuletzt sieben Wochengewinnen in Folge komme es zudem zu vereinzelten Gewinnmitnahmen, hiess es. Denn der Markt wirke leicht überkauft.

U.S. Steel haussieren nach abgelehntem Gebot

Bei den Einzelwerten schossen die Aktien von U.S. Steel um 36,8 Prozent nach oben, nachdem der Konzern ein unaufgefordertes Angebot des Konkurrenten Cleveland-Cliffs (+8,8%) über 7,3 Milliarden Dollar abgelehnt hatte. U.S. Steel prüft nun "strategische Alternativen". Der Markt hoffe auf ein höheres Gebot, hiess es.

Ein Medikament von Pfizer (+0,1%) zur Behandlung bestimmter Myelome hatte eine beschleunigte Zulassung durch die US-Gesundheitsbehörde FDA erhalten. Die Aktie des Kinobetreibers AMC Entertainment brach um 35,6 Prozent ein. Auslöser war die Genehmigung eines überarbeiteten, aber immer noch umstrittenen Aktienwandlungsplans durch ein Gericht. AMC will Vorzugsaktien in Stammaktien wandeln und sich durch die Ausgabe weiterer Aktien mehr Geld beschaffen. Dagegen wehrten sich viele Aktionäre, weil sie eine Gewinnverwässerung befürchten. Die nun gerichtlich getroffene Vereinbarung zwischen AMC und ihren Aktionären verringert diese Verwässerung der Stammaktien aber nur geringfügig. Der Kurs der Vorzugsaktien zog im Gegensatz um 16,3 Prozent an.

Der E-Lkw-Hersteller Nikola führt nach einer Untersuchung von Batteriepacks einen freiwilligen Rückruf durch. Die Gesellschaft wird zudem den Verkauf neuer E-Fahrzeuge "vorübergehend" aussetzen, der Kurs stürzte um 6,7 Prozent ab. Bernstein stufte die Titel der Hotelkette Marriott ab, der Kurs büsste 0,8 Prozent ein.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 35.307,63 +0,1% 26,23 +6,5%

S&P-500 4.489,72 +0,6% 25,67 +16,9%

Nasdaq-Comp. 13.788,33 +1,1% 143,48 +31,7%

Nasdaq-100 15.205,59 +1,2% 177,51 +39,0%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,97 +8,1 4,89 54,9

5 Jahre 4,36 +6,1 4,30 36,2

7 Jahre 4,30 +5,6 4,25 33,1

10 Jahre 4,19 +3,8 4,15 31,0

30 Jahre 4,29 +2,8 4,26 31,8

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:41 Uhr Fr, 17:14 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0906 -0,4% 1,0932 1,0961 +1,9%

EUR/JPY 158,65 -0,1% 158,30 158,73 +13,0%

EUR/CHF 0,9576 -0,2% 0,9588 0,9607 -3,3%

EUR/GBP 0,8600 -0,3% 0,8622 0,8627 -2,8%

USD/JPY 145,47 +0,3% 144,80 144,82 +10,9%

GBP/USD 1,2682 -0,1% 1,2680 1,2706 +4,9%

USD/CNH (Offshore) 7,2793 +0,3% 7,2758 7,2576 +5,1%

Bitcoin

BTC/USD 29.307,56 -0,1% 29.392,81 29.366,30 +76,6%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 82,58 83,19 -0,7% -0,61 +4,7%

Brent/ICE 86,22 86,81 -0,7% -0,59 +4,3%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 35,40 35,30 +0,3% +0,10 -55,9%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.907,47 1.913,80 -0,3% -6,33 +4,6%

Silber (Spot) 22,59 22,69 -0,4% -0,09 -5,7%

Platin (Spot) 905,63 913,30 -0,8% -7,68 -15,2%

Kupfer-Future 3,73 3,72 +0,2% +0,01 -2,3%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf

(END) Dow Jones Newswires

August 14, 2023 16:09 ET (20:09 GMT)