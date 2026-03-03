American Airlines Aktie 22053992 / US02376R1023
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
03.03.2026 14:23:39
MÄRKTE USA/Nahostkrieg und Inflationsangst schicken Aktien auf Talfahrt
DOW JONES--Der eskalierende Krieg im Nahen Osten dürfte die US-Börsen am Dienstag auf Talfahrt schicken. Die Futures auf die grossen Aktienindizes fallen vorbörslich um bis zu 1,8 Prozent. Hatte die Wall Street am Montag noch recht gelassen auf die Angriffe der USA und Israels auf den Iran sowie die iranischen Vergeltungsschläge reagiert, so macht sich nun Nervosität breit. Zur Kriegs- gesellt sich Inflationsangst. Denn die Ölpreise setzen ihren rasanten Anstieg fort. Der Iran hat gedroht, Energieinfrastruktur zu zerstören und Schiffe "zu verbrennen", die die Strasse von Hormus passieren - ein wichtiger Transportweg für Öl. Anleger fürchten, dass steigende Ölpreise die Inflation in die Höhe treiben und die US-Notenbank längere Zeit davon abhalten werden, ihre Geldpolitik zu lockern. Aktuell legen die Preise für die Ölsorten Brent und WTI um bis zu 6,9 Prozent zu.
Schwindende Zinssenkungshoffnungen treiben am US-Anleihemarkt die Renditen weiter nach oben. Die Rendite zehnjähriger Titel steigt um 5 Basispunkte auf 4,10 Prozent. Am frühen Montag stand die Zehnjahresrendite noch unter 4 Prozent. Auch die Renditen von deutschen Bundesanleihen ziehen kräftig an. Die Preisentwicklung am Anleihemarkt zeige, dass Bundes- und US-Anleihen nicht länger als "sichere Häfen" fungierten, so Analyst Christoph Rieger von der Commerzbank.
Der Dollar wertet weiter auf. Mit dem Dollarindex geht es um 0,8 Prozent nach oben. Der Euro fällt zeitweise unter die Marke von 1,16 Dollar. Gold gibt anfängliche Gewinne ab. Der Preis für die Feinunze fällt um 3,1 Prozent. Hier dürfte der festere Dollar belasten, der das Edelmetall für Käufer aus dem Nicht-Dollarraum verteuert.
Wichtige US-Konjunkturdaten stehen am Dienstag nicht zur Veröffentlichung an. Unternehmensnachrichten sind ebenfalls rar. Unter den einzelnen Sektoren dürften Aktien der Ölbranche dem Ölpreis nach oben folgen. Exxon Mobil gewinnen vorbörslich 1,1 und Chevron 1,0 Prozent. Weitere Nutzniesser könnten Rüstungsaktien sein wie Northroop Grumman (+0,3%) oder RTX (+1,3%). Erneut unter Druck stehen dürften die Aktien von Fluggesellschaften oder der Tourismusbranche. American Airlines fallen um 3 Prozent, Delta Air Lines um 3,1 Prozent und United Airlines um 3,2 Prozent. Die Aktie des Kreuzfahrtveranstalters Carnival gibt um 4 Prozent nach.
===
US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief
2 Jahre 3,55 +0,07 3,60 3,47
5 Jahre 3,69 +0,06 3,72 3,60
10 Jahre 4,10 +0,05 4,11 4,03
DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mo, 17:20 Uhr
EUR/USD 1,1602 -0,7 -0,0085 1,1687 1,1674
EUR/JPY 183,02 -0,5 -0,9000 183,92 184,1100
EUR/CHF 0,9104 -0,0 -0,0004 0,9108 0,9114
EUR/GBP 0,8715 -0,0 -0,0002 0,8717 0,8737
USD/JPY 157,73 +0,3 0,3900 157,34 157,7000
GBP/USD 1,3308 -0,7 -0,0097 1,3405 1,3361
USD/CNY 6,8996 +0,3 0,0175 6,8821 6,8821
USD/CNH 6,9144 +0,2 0,0142 6,9002 6,9117
AUS/USD 0,7018 -1,0 -0,0073 0,7091 0,7059
Bitcoin/USD 67.020,16 -3,5 -2.410,77 69.430,93 69.554,83
ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag
WTI/Nymex 76,13 +6,9 4,90 71,23
Brent/ICE 82,74 +6,4 5,00 77,74
Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag
Gold 5.160,37 -3,1 -166,45 5.326,82
Silber 82,25 -8,0 -7,19 89,44
Platin 2.091,68 -9,2 -211,22 2.302,90
===
Kontakt: maerkte.de@dowjones.com
DJG/cln/flf
(END) Dow Jones Newswires
March 03, 2026 08:24 ET (13:24 GMT)
Nachrichten zu American Airlines Inc
|
27.01.26
|Ausblick: American Airlines öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
23.10.25
|Ausblick: American Airlines öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu American Airlines Inc
Mittwoch 18 Uhr live: Wie du jede Aktie in eine Einnahmequelle verwandelst
Im Webinar am Mittwochabend erfährst du, wie du jede Aktie in eine regelmässige Einnahmequelle verwandelst, statt nur auf grüne Vorzeichen zu hoffen!Schnell Plätze sichern!
Dividenden Könige – Was macht sie besonders? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
In dieser Folge sprechen wir mit Tim Schäfer aus New York darüber, welche Berufe besonders stark vom KI-Boom betroffen sein könnten – und welche Branchen davon sogar profitieren .
Wir schauen gemeinsam auf:
Jobs mit hohem Automatisierungsrisiko (z.B. Einstiegsjobs, einfache juristische Aufgaben, Journalismus, Programmierung, Design)
Handwerksberufe als „KI-robuste“ Bereiche (Dachdecker, Elektriker, Reinigung, Bau & Infrastruktur)
️ Mögliche Profiteure an der Börse: Baustoffe, Baumärkte, Versorger, Abfallwirtschaft, Basiskonsumgüter
Luxusgüter & die Frage: Bleibt Luxus trotz möglicher Jobverluste gefragt?
⚡ Energie & Infrastruktur als KI-Treiber (Rechenzentren brauchen Strom!)
Banken & Finanzdienstleister: weiterhin wichtig trotz Fintech-Druck
Praktische Tipps: ETF-Sparplan, Schulden reduzieren, Cash-Puffer aufbauen, beruflich flexibel bleiben
KI als Tool im Alltag: Wie Tim selbst KI nutzt – ohne blind zu übernehmen
Am Ende bleibt die Kernfrage: Unterschätzen wir die Revolution durch KI immer noch? Tim Schäfer seine Einschätzung – und warum er als Investor trotz Hype lieber vorsichtig bleibt.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerEskalation im Nahen Osten: SMI kräftig unter Druck -- DAX deutlich unter 24'000 Punkten -- Asiens Börsen letztlich in Rot - Nikkei verabschiedet sich mit hohen Verlusten
Der heimische Aktienmarkt sowie der deutsche Leitindex zeigen sich am Dienstag mit deutlichen Verlusten. Am Dienstag präsentierten sich auch die Börsen in Fernost mit Abgaben.