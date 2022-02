MÄRKTE USA/Meta-Absturz dürfte Rally am breiten Markt beenden

NEW YORK (Dow Jones)--Die viertägige Rally dürfte an der Wall Street am Donnerstag abrupt zu Ende gehen. Der Aktienterminmarkt deutet einen schwächeren Handelsbeginn am Kassamarkt an. Die technologielastige Nasdaq könnte gar mit über 2 Prozent Abschlag unter die Räder geraten. Denn mit der Facebook-Mutter Meta Platforms erlebt die laufende Berichtssaison die erste wirklich böse Überraschung, vorbörslich bricht der Kurs um über 22 Prozent ein. Die Gesellschaft verbuchte einen unerwartet deutlichen Gewinneinbruch. Immer mehr Mitglieder des sozialen Netzwerks Facebook verlieren das Interesse an diesem, weshalb das Unternehmen mit einem langsameren Umsatzwachstum rechnet. Gleichzeitig steigen die Kosten - auch wegen der Investitionen in das "Metaversum".

Mit Spotify bricht ein weiterer einstiger Technologieliebling um 10,7 Prozent ein. Im vierten Quartal hatte der Musikstreaminganbieter zwar besser abgeschnitten als erwartet, doch deutet der Ausblick auf das erste Quartal auf ein schwächeres Wachstum der Abonnentenzahl hin. Zudem wollen weitere Musiker aus Protest gegen die Falschinformationen zur Coronapandemie, die von Podcaster Joe Rogan verbreitet werden, die Plattform verlassen. Spotify hatte an dem im englischsprachigen Raum überaus beliebten Podcast festgehalten.

"Ich denke, es ist eher ein Weckruf für den Markt, dass einige dieser Aktien nicht auf diesem Kurs bleiben können. Es besteht definitiv das Risiko einer Teufelsspirale", sagt Anlagestratege Altaf Kassam von State Street Global Advisors. Er verweist auf die Erfahrungen der chinesischen Märkte im vergangenen Jahr als Beispiel dafür, wie einige wenige grosse Aktien den breiteren Indizes schaden können.

Berichtssaison im Fokus

Anleger müssen darüber hinaus weitere Geschäftsberichte verarbeiten: Der US-Ölkonzern Conocophilips ist im vierten Quartal in die schwarzen Zahlen zurückgekehrt, der Kurs legt gegen den schwachen Gesamtmarkt vorbörslich um 0,1 Prozent zu.

Auch der US-Pharmakonzern Merck & Co. hat im vierten Quartal wieder schwarze Zahlen geschrieben, den Umsatz deutlich gesteigert und dabei die Markterwartungen übertroffen. Im laufenden Jahr rechnet Merck aber mit einem bereinigten Gewinn unterhalb des Konsens. Die Titel verlieren 0,7 Prozent. Honeywell International fallen indes um 3,3 Prozent. Der Industriekonzern hat zwar im vierten Quartal den Gewinn trotz eines leichten Umsatzrückgangs gesteigert, doch auch hier enttäuscht der Ausblick.

Qualcomm sinken um 0,9 Prozent. Der Hersteller von Halbleitern für Mobiltelefone hat zwar mit seinen Zahlen die Analystenschätzungen übertroffen, aber nicht so beeindruckend deutlich wie zuvor AMD. Mit Enttäuschung werden Geschäftszahlen und Ausblick des Apple-Zulieferers Qorvo (-5,1%) aufgenommen. Tesla ruft in den USA 817.143 Fahrzeuge wegen eines fehlerhaften Signaltons zurück, die Papiere des E-Automobilbauers ermässigen sich um 2,9 Prozent.

BoE schiebt Pfund nur kurz an

Während der Dollarindex um 0,2 Prozent anzieht, zeigt sich vor allem das britische Pfund auffällig. Nach einem steilen Anstieg kommt die britische Währung aber schon wieder deutlich zurück. Die Bank of England (BoE) hat wie erwartet den Leitzins um 25 Basispunkte angehoben. Gestützt wurde das Pfund zunächst von der Geschlossenheit des geldpolitischen Rats für die Zinserhöhung, zudem plädierten vier Ratsmitglieder für 50 Basispunkte Erhöhung. Der Euro hält sich aktuell zum Dollar noch unverdächtig, nachdem die EZB wie angenommen ihre Geldpolitik bestätigt hat. Allerdings wird mit Spannung auf die in Kürze beginnende Pressekonferenz gewartet. Angesichts des Umstandes, dass mit der BoE eine weitere Notenbank die Lage anders einschätze als die EZB, steige der Druck auf die EZB, ebenfalls über geldpolitische Straffungen nachzudenken, heisst es.

Am US-Rentenmarkt fallen die Notierungen parallel zu den Aktienkursen. Die steigenden Renditen werden der falkenhafteren Geldpolitik der Bank of England zugeschrieben. Steigende Marktzinsen und ein fester Dollar belasten den Goldpreis. Am Erdölmarkt fallen die Preise mit neuen Vermittlungsinitiativen in der Ukrainekrise.

===

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 1,17 +1,6 1,15 43,6

5 Jahre 1,63 +2,6 1,60 36,9

7 Jahre 1,76 +2,5 1,74 32,2

10 Jahre 1,80 +2,3 1,78 29,0

30 Jahre 2,13 +2,3 2,11 23,5

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:55 Mi, 17:32 % YTD

EUR/USD 1,1286 -0,2% 1,1295 1,1297 -0,7%

EUR/JPY 129,66 +0,2% 129,44 129,17 -0,9%

EUR/CHF 1,0410 +0,2% 1,0400 1,0381 +0,3%

EUR/GBP 0,8316 -0,1% 0,8332 0,8331 -1,0%

USD/JPY 114,89 +0,4% 114,52 114,34 -0,2%

GBP/USD 1,3574 -0,0% 1,3556 1,3559 +0,3%

USD/CNH (Offshore) 6,3626 +0,1% 6,3679 6,3623 +0,1%

Bitcoin

BTC/USD 36.685,79 -1,0% 37.050,11 37.219,92 -20,7%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 87,07 88,26 -1,3% -1,19 +16,3%

Brent/ICE 88,41 89,47 -1,2% -1,06 +14,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.801,34 1.806,77 -0,3% -5,43 -1,5%

Silber (Spot) 22,35 22,83 -2,1% -0,48 -4,1%

Platin (Spot) 1.023,55 1.036,40 -1,2% -12,85 +5,5%

Kupfer-Future 4,45 4,50 -1,0% -0,04 -0,3%

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/mgo

(END) Dow Jones Newswires

February 03, 2022 08:29 ET (13:29 GMT)