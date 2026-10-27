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27.10.2026 14:44:45

MÄRKTE USA/Leichtes Plus - Spannung vor Fed-Entscheidung und Tech-Zahlen

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DOW JONE--Mit moderaten Gewinnen ist die Wall Street am Dienstag in den Handel gestartet. Doch könnte das positive Momentum im Handelsverlauf nachlassen - denn mit der Zinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwoch und Quartalszahlen grosser Technologie-Unternehmen wie Intel, Microsoft, Amazon und der Google-Mutter Alphabet stehen wichtige Impulse für den Markt an. Kurz vor den Zwischenwahlen in den USA wird erwartet, dass die Fed keine Zinserhöhung bekannt geben wird. Daher werden vor allem die Aussagen von US-Notenbankpräsident Kevin Warsh mit erhöhtem Interesse bedacht, denn für die Sitzung im Dezember geht der Markt mehrheitlich von einer Anhebung des Zinsniveaus an.

Der Dow-Jones-Index erhöht sich um 0,2 Prozent auf 52.471 Punkte. Der breiter gefasste S&P-500 steigt um 0,3 Prozent, und für die technologielastigen Nasdaq-Indizes geht es um bis zu 0,5 Prozent aufwärts.

Der KI-Sektor war am Vortag mit den Unterlagen zum Börsengang von Anthropic wieder in den Fokus gerückt. Anthropic könnte dem KI-Sektor zu einem wesentlich klareren Bild verhelfen, sobald das Unternehmen an der Börse notiert sei, sagt Michael Field, Chefstratege für europäische Aktien bei Morningstar. Zudem scheine der Börsengang auf die Zeit nach den US-Zwischenwahlen gelegt worden zu sein, was bedeute, dass er nicht in den politischen Schlagzeilen untergehen sollte und von einer grösseren Klarheit über die politische Richtung profitieren dürfte, ergänzt Field.

Für keinen Impuls sorgen bislang die veröffentlichten US-Konjunkturdaten. Der Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter ist im September etwas stärker gestiegen als erwartet. Nach der Startglocke folgen noch der Index des Verbrauchervertrauens für Oktober und die Neubauverkäufe für September.

Die Renditen am US-Anleihemarkt holen zwischenzeitliche leichte Abgaben wieder auf und zeigen sich kaum verändert. Die Rendite zehnjähriger Papiere liegt bei 4,99 Prozent. Der Markt warte mit Spannung auf die Aussagen der US-Notenbank am Mittwoch, heisst es.

Der Dollar baut seine Vortagesgewinne weiter aus. Der Dollar-Index legt um 0,2 Prozent zu. Der Greenback dürfte vor den Zwischenwahlen im November stark bleiben, selbst wenn die US-Notenbank am Mittwoch trotz erhöhter Inflationsrisiken die Zinssätze unverändert lässt, schreiben die Strategen von TD Securities in einer Research Note.

Die Ölpreise zeigen sich volatil. Der Preis für ein Barrel der Sorte Brent verliert 0,8 Prozent auf 114,93 Dollar. Händler würden diplomatische Bemühungen zur Entschärfung der Spannungen im Nahen Osten gegen erneute Angriffe der Huthi auf Saudi-Arabien und anhaltende Risiken für die regionale Ölversorgung abwägen, heisst es.

Der Goldpreis bewegt sich in einer engen Spanne, kann sich allerdings über der Marke von 4.000 Dollar je Feinunze behaupten. Das Edelmetall gewinnt 0,2 Prozent auf 4.026 Dollar je Feinunze.

Daneben sorgt weiterhin die Berichtssaison für Bewegung. United Parcel Service hat den Ausblick für das Gesamtjahr angehoben und im dritten Quartal einen höheren Umsatz erzielt, da die jüngsten Restrukturierungsbemühungen weiterhin Früchte tragen. Die Aktie gewinnt 0,1 Prozent. Coca-Cola (-0,4%) hat seine Gewinnprognose für das Gesamtjahr angehoben, nachdem das Unternehmen bessere Ergebnisse als erwartet für das dritte Quartal gemeldet hatte, da die starke globale Nachfrage dazu beitrug, das schleppende Absatzvolumen in Nordamerika auszugleichen.

Paypal Holdings (+1,8%) hat ebenfalls seine Prognose für das Gesamtjahr angehoben und für das dritte Quartal einen höheren Umsatz ausgewiesen. Die Ergebnisse folgen auf monatelange Spekulationen über eine mögliche Übernahme von Paypal. Der Konkurrent Stripe und Advent International hatten im Sommer angeboten, das Unternehmen für 60,50 Dollar je Aktie zu erwerben, wie das Wall Street Journal berichtete. Ein Geschäft kam jedoch bislang nicht zustande.

Sherwin-Williams verzeichnete im dritten Quartal einen niedrigeren Gewinn. Belastet wurde das Ergebnis durch ein herausforderndes Nachfrageumfeld und höhere Kosten, was das Unternehmen dazu veranlasste, seinen Ausblick für das Gesamtjahr einzugrenzen. Die Aktie verliert 2,9 Prozent.

General Motors (+3,9%) verlegt seine Börsennotierung von der New York Stock Exchange zur Nasdaq. GM teilte mit, dass der Konzern damit kalkuliert, dass die Aktie ab dem 17. November unter dem aktuellen GM-Aktienkürzel als Nasdaq-notiertes Unternehmen gehandelt wird.

Nvidia (+1,1%) und Meta Platforms (-0,8%) weiten ihre Zusammenarbeit aus. Sie arbeiten enger bei dem KI-Agenten von Meta namens "Muse" zusammen. Darüber hinaus wird Nvidia 3 Milliarden US-Dollar in die von Meta geplante Kapitalerhöhung investieren.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

DJIA 52.470,54 +0,2 +108,96 52.361,58

S&P-500 7.703,09 +0,3 +26,32 7.676,77

NASDAQ Comp 26.292,74 +0,5 +123,35 26.169,38

NASDAQ 100 29.412,73 +0,5 +139,32 29.273,41

US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 4,73 +0,02 4,74 4,69

5 Jahre 4,84 +0,01 4,85 4,80

10 Jahre 4,99 +0,00 5,00 4,96

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mo, 18:48

EUR/USD 1,1145 -0,2 -0,0027 1,1172 1,1191

EUR/JPY 175,91 -0,0 -0,0700 175,98 176,1900

EUR/CHF 0,9236 -0,1 -0,0009 0,9245 0,9251

EUR/GBP 0,8366 -0,1 -0,0008 0,8374 0,8379

USD/JPY 157,8 +0,2 0,3000 157,5 157,4100

GBP/USD 1,3319 -0,2 -0,0020 1,3339 1,3353

USD/CNY 6,6675 -0,0 -0,0025 6,6700 6,6700

USD/CNH 6,665 -0,0 -0,0026 6,6676 6,6675

AUS/USD 0,7032 +0,2 0,0016 0,7016 0,7022

Bitcoin/USD 79.999,40 +0,3 252,99 79.746,41 80.077,46

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 100,89 -0,9 -0,87 101,76

Brent/ICE 114,93 -0,8 -0,88 115,81

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.025,96 +0,2 9,65 4.016,31

Silber 53,88 -0,1 -0,05 53,93

Platin 1.516,36 -0,7 -10,61 1.526,97

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/brb

(END) Dow Jones Newswires

October 27, 2026 09:45 ET (13:45 GMT)

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