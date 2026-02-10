MÄRKTE USA/Leichtes Minus nach Einzelhandelsdaten - Dow mit Rekordhoch

Dow Jones--Mehrheitlich mit leichten Abgaben hat sich am Dienstag die Wall Street gezeigt. Im frühen Handel markierte der Dow-Jones-Index bei 50.513 Punkten ein neues Rekordhoch, konnte allerdings nur ein kleines Plus ins Ziel retten. Neben den im Wochenverlauf anstehenden wichtigen US-Konjunkturdaten sorgten am Berichtstag schwache Daten zum Einzelhandelsumsatz in den USA für Zurückhaltung. Dieser stagnierte im Dezember, während Volkswirte einen Anstieg um 0,4 Prozent erwartet hatten. Die Daten werden stark beachtet, da der private Konsum für etwa zwei Drittel der US-Wirtschaftsleistung steht.

Der Dow-Jones-Index erhöhte sich um 0,1 Prozent auf 50.188 Punkte. Der S&P-500 fiel um 0,3 Prozent und der Nasdaq-Composite schloss mit einem Minus von 0,6 Prozent. Die Zahl der Kursgewinner an der Nyse wurde mit 1.762 (Montag: 1.609) angegeben, die der -verlierer mit 993 (1.137). Unverändert schlossen 61 (87) Titel.

Die Importpreise legten im Dezember geringfügig zu; hier war mit einem unveränderten Niveau gerechnet worden. Der Arbeitskostenindex stieg im vierten Quartal 2025 etwas weniger stark als angenommen. Die Lagerbestände aus dem November erhöhten sich etwas weniger als prognostiziert. Mit dem offiziellen Arbeitsmarktbericht für Januar am Mittwoch sowie den Januar-Verbraucherpreisdaten am Freitag stehen aber noch weitere wichtige Daten an, vor deren Veröffentlichung sich die Anleger nicht zu weit vorwagten.

Daneben gab die Bilanzsaison weiter den Takt vor. Unter anderem hat Coca-Cola durchwachsene Zahlen bekannt gegeben. Die Aktie fiel um 1,5 Prozent. Spotify machten einen Satz von 14,8 Prozent. Der Audio-Streaming-Anbieter hat im vierten Quartal die Analystenerwartungen übertroffen und solide Margenprognosen abgegeben. Nach der Schlussglocke wird Ford über den Verlauf des vierten Quartals berichten.

Aktien der Google-Mutter Alphabet verloren 1,8 Prozent. Die Anleiheemission von Alphabet über 20 Milliarden US-Dollar ist auf eine "überwältigende" Nachfrage gestossen, was ein Emissionsvolumen über den erwarteten 15 Milliarden US-Dollar ermöglicht hat, schrieben die Analysten von Saxo. Alphabet diversifiziere nun seine Emissionen, gebe Anleihen in Pfund Sterling aus, darunter eine ungewöhnliche 100-jährige Anleihe, und plane zudem eine Emission in Schweizer Franken.

Titel aus dem Bereich Vermögensverwaltung standen unter Druck, nachdem das Finanztechnologie-Unternehmen Altruist ein KI-Tool ankündigte, das laut Unternehmen personalisierte Steuerstrategien durch die Interpretation von Finanzdokumenten ohne manuelle Eingabe erstellen kann. Die Aktien von Raymond James Financial gaben um 8,8 Prozent nach. LPL Financial Holdings, Charles Schwab und Stifel Financial verzeichneten Rückgänge von bis zu 8,3 Prozent.

Am Montag nach Handelsschluss hat ON Semiconductor überraschend gute Zahlen zum vierten Quartal vorgelegt, doch verfehlte der Ausblick die Erwartungen des Markts. Für die Aktie ging es um 3,5 Prozent aufwärts.

Die Aktien von Kyndryl (+5%) verzeichneten eine Gegenbewegung, nachdem sie am Montag mehr als die Hälfte ihres Werts verloren hatten. Der Finanzchef des 2021 von IBM abgespaltenen IT-Infrastrukturanbieters hat das Unternehmen verlassen - und dies während einer laufenden Untersuchung der Bilanzierungspraktiken.

Applovin legten um weitere 2,7 Prozent zu, nachdem sie am Vortag bereits einen Satz von mehr als 13 Prozent gemacht hatten. Die Aktie profitierte weiterhin davon, dass die Finanzpublikation Capitalwatch den Vorwurf der Geldwäsche zurückgezogen und sich bei Hauptaktionär Hao Tang entschuldigt hat.

Anleihen nach schwachen Einzelhandelsdaten gesucht

Der Anleihemarkt verzeichnete nach den schwächeren Einzelhandelsdaten regen Zulauf. Steigende Kurse drückten die Zehnjahresrendite um 6,0 Basispunkte auf 4,14 Prozent.

Der Dollar gab nach seinem Rücksetzer vom Montag zunächst weiter nach, holte die Verluste allerdings wieder vollständig und zeigte sich wenig verändert. Der Greenback werde übergeordnet von der Befürchtung belastet, dass es zu einem Ausverkauf von US-Assets kommen werde, hiess es.

Die Ölpreise zeigten volatil, wurden übergeordnet allerdings gestützt von der Skepsis mit Blick auf die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran. Die Weigerung des Irans, sein Raketen-Programm in die Verhandlungen einzubeziehen, sorgte zwischenzeitlich für eine Risikoprämie, hiess es. Die Notierungen für Brent und WTI gaben um bis zu 0,4 Prozent nach.

Leichte Abgaben gab es auch beim Goldpreis. Die Feinunze reduzierte sich um 0,6 Prozent auf 5.030 Dollar. Es herrschte vor den im Wochenverlauf anstehenden wichtigen US-Konjunkturdaten weiter Zurückhaltung, so Beobachter.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 50.188,14 +0,1% 52,27 +4,3%

S&P-500 6.941,81 -0,3% -23,01 +1,7%

NASDAQ Comp 23.102,47 -0,6% -136,20 -0,0%

NASDAQ 100 25.127,64 -0,6% -140,50 +0,1%

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mo, 17:19 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1895 -0,2% 1,1914 1,1905 +1,4%

EUR/JPY 183,61 -1,1% 185,71 185,63 +0,8%

EUR/CHF 0,9136 -0,0% 0,9138 0,9132 -1,9%

EUR/GBP 0,8719 +0,2% 0,8700 0,8703 -0,3%

USD/JPY 154,35 -1,0% 155,86 155,92 -0,6%

GBP/USD 1,3642 -0,4% 1,3698 1,3679 +1,7%

USD/CNY 6,9407 +0,0% 6,9387 6,9379 -1,2%

USD/CNH 6,9134 -0,0% 6,9162 6,9163 -0,9%

AUS/USD 0,7073 -0,2% 0,7090 0,7088 +6,3%

Bitcoin/USD 68.696,05 -2,4% 70.357,00 69.304,65 -20,5%

ROHÖLL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 63,92 64,20 -0,4% -0,28 +11,8%

Brent/ICE 68,91 69,04 -0,2% -0,13 +13,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 5.029,94 5.059,06 -0,6% -29,12 +17,1%

Silber 81,01 83,33 -2,8% -2,32 +16,9%

Platin 1.759,24 1.782,44 -1,3% -23,20 +1,7%

Kupfer 5,91 5,96 -0,8% -0,05 +4,4%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

February 10, 2026 16:15 ET (21:15 GMT)