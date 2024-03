MÄRKTE USA/Leichtes Minus - Fed-Entscheid im Fokus

NEW YORK (Dow Jones)--Mit leichten Abgaben dürfte die Wall Street am Dienstag in den Handel starten. Der Future auf den S&P-500 reduziert sich um 0,4 Prozent. Der Markt warte gespannt auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwoch, heisst es. Derweil hat die Bank of Japan (BoJ) ihre Negativzinspolitik nach 17 Jahren beendet und die Zinsen angehoben. Die BoJ kündigte ausserdem an, Ankäufe von Vermögenswerten wie Aktien, Immobilien-Investmentfonds und Unternehmensanleihen zu stoppen. Seit der Finanzkrise 2008/09 hat die Notenbank massiv Vermögenswerte angekauft. Das Ziel einer Inflation von 2 Prozent werde innerhalb der nächsten zwei Jahre auf "nachhaltige und stabile Art" erfüllt, so die BoJ.

Mit Blick auf die US-Notenbank sind die Märkte davon überzeugt, dass die Fed die Zinssätze unverändert lassen wird, befürchten aber, dass sie ihre Prognosen für den Zinspfad angesichts der jüngsten hartnäckigen Inflationsdaten ändern könnte. Die Wahrscheinlichkeit, dass die US-Notenbank die Zinsen auf ihrer Sitzung im Juni um 25 Basispunkte senkt, liegt laut CME FedWatch aktuell bei 55,3 Prozent - nach 75,9 Prozent vor einem Monat.

"Die Inflation hat sich in den vergangenen Monaten abgeschwächt, aber wir glauben, dass sie bis zur FOMC-Sitzung im Juni immer noch so weit sinken wird, dass eine erste Zinssenkung ansteht", so Goldman Sachs. "Das Hauptrisiko besteht darin, dass die FOMC-Teilnehmer besorgter über die jüngsten Inflationsdaten sein könnten und weniger davon überzeugt sind, dass die Inflation ihren früheren weichen Trend wieder aufnehmen wird", so die Analysten weiter.

Die Agenda der US-Konjunkturdaten ist übersichtlich. Die veröffentlichten Baubeginne für Februar lagen mit einem Plus von 10,7 Prozent gegenüber dem Vormonat deutlich über der Erwartung von plus 7,4 Prozent. Die Baugenehmigungen legten gegenüber dem Vormonat um 1,9 Prozent zu.

Dollar legt kräftig zu

Der Dollar verzeichnet ein deutliches Plus. Für den Dollar-Index geht es um 0,5 Prozent nach oben - hauptsächlich aufgrund der Yen-Abwertung. Marktteilnehmer stellten sich vermehrt auf eine falkenhaft gestimmte US-Notenbank am Mittwoch ein, heisst es im Handel. Laut Devisen-Analystin Rania Gule von XS.com dürfte der Greenback mittelfristig weiter zulegen, da die Märkte ihre Erwartungen an Zinssenkungen durch die US-Notenbank deutlich zurückgeschraubt hätten.

Der japanische Yen baut dagegen seine bereits eine Woche währende Talfahrt aus. Der US-Dollar steigt mit den Beschlüssen der japanischen Notenbank um weitere 1,0 Prozent auf 150,48 Yen - am vergangenen Dienstag war der Greenback noch unter 146,80 Yen umgegangen. Zwar hat die Bank of Japan eine historische Kehrtwende ihrer ultralockeren Geldpolitik vollzogen, gleichwohl sprechen Händler von einem taubenhaften Grundton.

Die Ölpreise zeigen sich wenig verändert. Teilnehmer sprechen von Zurückhaltung vor der Sitzung der US-Notenbank. "Das grösste kurzfristige Risiko ist ein geldpolitischer Kurswechsel der Fed, der die globalen Nachfrageerwartungen trüben und die Oberseite begrenzen könnte", sagt Ipek Ozkardeskaya, Senior Analystin bei Swissquote. Gleichwohl bewegen sich die Ölpreise auch weiterhin in der Nähe eines Viereinhalbmonatshochs, nachdem sie durch die ukrainischen Angriffe auf russische Raffinerien, die Zusage des Irak, die Ölexporte zu reduzieren, und die positiven Wirtschaftsdaten aus China unterstützt wurden.

Der Goldpreis gibt mit der Dollar-Stärke nach. Der Preis für die Feinunze fällt um 0,3 Prozent auf 2.155 Dollar. Die anhaltende Inflation und die robuste US-Wirtschaft deuten darauf hin, dass die Fed die straffe Geldpolitik für einen längeren Zeitraum beibehalten könnte. "Vor diesem Hintergrund bleibt das Risiko des Dollars nach oben gerichtet, was das Potenzial für eine Aufwertung des Goldpreises einschränkt", so Ricardo Evangelista, Senior Analyst bei ActivTrades. Wenig Bewegung gibt es im Vorfeld der Zinsentscheidung der US-Notenbank am US-Anleihemarkt.

Pfizer-Aktie wenig bewegt von Haleon-Anteilsreduzierung

Die Pfizer-Aktie zeigt sich unverändert. Der Pharma-Konzern hat rund 3,5 Milliarden US-Dollar aus dem Verkauf eines Teils seiner Beteiligung an dem Consumer-Healthcare-Unternehmen Haleon erlöst. Pfizer reduzierte seine Beteiligung an Haleon von zuvor 32 Prozent auf 22,6 Prozent durch den Verkauf von 790,6 Millionen Aktien der Gruppe zu je 308 Pence, teilte Haleon mit. Der Preis entspricht einem Abschlag von rund 7 Prozent auf den Schlusskurs vom Freitag.

Dagegen schiesst der Kurs von Fusion Pharmaceuticals um 99,9 Prozent auf 21,27 Dollar nach oben. Das Unternehmen wird von Astrazeneca für insgesamt 24 Dollar pro Aktie übernommen. Der Baranteil des Geschäfts beläuft sich auf etwa 2 Milliarden US-Dollar. Der Kaufpreis entspricht einem Aufschlag von 97 Prozent auf den Schlusskurs von Fusion von 10,64 Dollar am Montag.

National CineMedia steigen um 24,2 Prozent, nachdem das Kinowerbeunternehmen einen Gewinnanstieg für das vierte Quartal vermeldet und ein Aktienrückkaufprogramm im Volumen von 100 Millionen Dollar angekündigt hat.

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,71 -2,8 4,74 29,0

5 Jahre 4,33 -0,4 4,34 33,2

7 Jahre 4,34 -0,6 4,35 37,0

10 Jahre 4,32 -0,8 4,33 44,1

30 Jahre 4,46 +0,8 4,45 48,7

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:00 Uhr Mo, 17:27 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0854 -0,2% 1,0866 1,0871 -1,7%

EUR/JPY 163,29 +0,7% 163,44 162,16 +4,9%

EUR/CHF 0,9633 -0,2% 0,9664 0,9641 +3,8%

EUR/GBP 0,8546 +0,0% 0,8550 0,8545 -1,5%

USD/JPY 150,48 +1,0% 150,39 149,18 +6,8%

GBP/USD 1,2700 -0,2% 1,2709 1,2722 -0,2%

USD/CNH (Offshore) 7,2109 +0,1% 7,2096 7,2082 +1,2%

Bitcoin

BTC/USD 63.528,17 -6,1% 64.886,02 67.843,61 +45,9%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 82,72 82,72 0% 0 +14,3%

Brent/ICE 87,00 86,89 +0,1% +0,11 +13,3%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 28,285 29,10 -2,8% -0,82 -9,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.154,84 2.161,39 -0,3% -6,55 +4,5%

Silber (Spot) 24,97 25,04 -0,3% -0,07 +5,0%

Platin (Spot) 900,50 917,42 -1,8% -16,92 -9,2%

Kupfer-Future 4,07 4,13 -1,4% -0,06 +4,2%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

