Sandisk Aktie 141821755 / US80004C2008
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
15.09.2026 18:31:40
MÄRKTE USA/Leichter - Ölpreisanstieg belastet Aktien
DOW JONES--Leichter tendieren die US-Aktien am Dienstag im Verlauf. Der wieder steigende Ölpreis lastet auf der Stimmung, ebenso wie die Zweifel an der Sicherheit von KI-Modellen. Leichte Entspannungssignale kommen dagegen vom Anleihemarkt, wo die Renditen nach schwachen Wirtschaftsdaten von ihren Tageshochs zurückkommen. Der Dow-Jones-Index fällt gegen Mittag (Ortszeit New York) um 0,9 Prozent auf 51.963 Punkte. Der S&P-500 und der Nasdaq-Composite verlieren 0,4 und 0,6 Prozent. Einziger Sektor im Plus sind Energiewerte, die dem Ölpreis nach oben folgen und im Schnitt um 2 Prozent zulegen.
Als einziges Konjunkturdatum von Rang wurde der Empire State Manufacturing Index für die Industrieaktivität im Bundesstaat New York veröffentlicht. Er erreichte im September einen Stand von 7,6 Punkten. Volkswirte hatten im Konsens einen weniger deutlichen Rückgang auf 15,0 Punkte von 20,6 im Vormonat erwartet.
Am Ölmarkt steigt der Preis für ein Barrel Brentöl um 2,6 Prozent auf 108,43 Dollar. Stützend wirkt, dass unter anderem eine wichtige saudi-arabische Ölpipeline nach einem Angriff weiter zunächst stillgelegt ist. Das befeuert Versorgungsängste. Am Vortag kostete Brent kurz fast 110 Dollar. Der hohe Ölpreis nährt wiederum Inflationssorgen und treibt die Marktzinsen weiter nach oben.
Die Rendite zehnjähriger US-Anleihen steht 3 Basispunkte höher bei 5 Prozent, im Tageshoch erreichte sie aber 5,04 Prozent. Der Dollar folgt den Renditen nach oben. Mit dem Dollarindex geht es um 0,3 Prozent aufwärts. Der Euro fällt auf rund 1,1540 Dollar. Am Markt wird erwartet, dass die US-Notenbank auf ihrer zweitägigen Sitzung, die am heutigen Dienstag begonnen hat, eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte beschliessen wird.
Im KI-Universum lastet weiterhin die Debatte um eine stärkere Regulierung der Entwicklung Künstlicher Intelligenz auf der Stimmung, die Anthropic-CEO Dario Amodei am Wochenende angestossen hat. Er plädiert für eine langsamere Weiterentwicklung, damit die Entwicklung von Mechanismen zur Risikoprävention Schritt halten kann.
Einige am Montag kräftig abverkaufte Chipaktien verzeichnen am Dienstag eine kleine Gegenbewegung. Nvidia gewinnen 0,5 und Intel 1,3 Prozent, Sandisk verlieren dagegen weitere rund 1,8 Prozent. Die Aktie des Energietechnikunternehmens GE Vernova erholt sich um 0,4 Prozent.
Dave & Buster's sacken um 18,6 Prozent ab, nachdem das Event-Gastronomie-Unternehmen im zweiten Quartal schwächer als erwartet abgeschnitten hat und in die roten Zahlen gerutscht ist.
Vor einer Abstimmung im US-Senat über einen regulatorischen Rahmen für Kryptowährungen gibt Bitcoin um 3,4 Prozent nach. Das belastet auch Aktien der Kryptobranche. Unter anderem fallen Coinbase um 5,8 und Robinhood Markets um 2,1 Prozent.
===
INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag
DJIA 51.962,79 -0,9 -458,41 52.421,20
S&P-500 7.587,22 -0,4 -32,76 7.619,98
NASDAQ Comp 26.019,44 -0,6 -166,97 26.186,41
NASDAQ 100 28.989,89 -0,5 -137,27 29.127,16
US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief
2 Jahre 4,66 +0,02 4,69 4,64
5 Jahre 4,82 +0,03 4,87 4,81
10 Jahre 5,00 +0,03 5,04 4,98
DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mo, 18:46
EUR/USD 1,1540 -0,1 -0,0007 1,1547 1,1557
EUR/JPY 178,97 +0,4 0,7500 178,22 178,4700
EUR/CHF 0,945 +0,1 0,0012 0,9438 0,9430
EUR/GBP 0,8565 +0,2 0,0013 0,8552 0,8559
USD/JPY 155,08 +0,5 0,7300 154,35 154,4100
GBP/USD 1,3471 -0,2 -0,0024 1,3495 1,3501
USD/CNY 6,7112 +0,0 0,0030 6,7082 6,7082
USD/CNH 6,712 +0,1 0,0034 6,7086 6,7080
AUS/USD 0,7127 -0,1 -0,0010 0,7137 0,7144
Bitcoin/USD 76.443,47 -3,4 -2.652,03 79.095,50 78.678,74
ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag
WTI/Nymex 105,32 +3,9 3,93 101,39
Brent/ICE 108,43 +2,6 2,75 105,68
Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag
Gold 4.295,97 -0,0 -1,92 4.297,89
Silber 63,42 +0,3 0,19 63,23
Platin 1.767,45 +0,5 8,02 1.759,43
(Angaben ohne Gewähr)
===
Kontakt: maerkte.de@dowjones.com
DJG/cln/mgo
(END) Dow Jones Newswires
September 15, 2026 12:31 ET (16:31 GMT)
Trading Signals: Meta - Mit „Muse“ aus dem Formtief
Der Social Media-Gigant möchte mit einem eigenen Assistenten die KI-Welle reiten. An der Börse wurde die Lancierung von „Muse“ positiv aufgenommen – die Meta-Aktie klopft am Abwärtstrend an.Weiterlesen!
Nachrichten zu Sandisk Corp
|
11.09.26
|Börse New York: S&P 500 beendet die Freitagssitzung mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
11.09.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 beendet den Freitagshandel im Plus (finanzen.ch)
|
11.09.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 klettert (finanzen.ch)
|
11.09.26
|Freundlicher Handel in New York: S&P 500 am Freitagnachmittag fester (finanzen.ch)
|
11.09.26
|Optimismus in New York: S&P 500 liegt am Mittag im Plus (finanzen.ch)
|
11.09.26
|Optimismus in New York: NASDAQ 100 mittags freundlich (finanzen.ch)
|
11.09.26
|Pluszeichen in New York: Börsianer lassen NASDAQ 100 zum Handelsstart steigen (finanzen.ch)
|
11.09.26
|S&P 500 aktuell: S&P 500-Börsianer greifen zum Handelsstart zu (finanzen.ch)