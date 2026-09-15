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15.09.2026 18:31:40

MÄRKTE USA/Leichter - Ölpreisanstieg belastet Aktien

Sandisk
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DOW JONES--Leichter tendieren die US-Aktien am Dienstag im Verlauf. Der wieder steigende Ölpreis lastet auf der Stimmung, ebenso wie die Zweifel an der Sicherheit von KI-Modellen. Leichte Entspannungssignale kommen dagegen vom Anleihemarkt, wo die Renditen nach schwachen Wirtschaftsdaten von ihren Tageshochs zurückkommen. Der Dow-Jones-Index fällt gegen Mittag (Ortszeit New York) um 0,9 Prozent auf 51.963 Punkte. Der S&P-500 und der Nasdaq-Composite verlieren 0,4 und 0,6 Prozent. Einziger Sektor im Plus sind Energiewerte, die dem Ölpreis nach oben folgen und im Schnitt um 2 Prozent zulegen.

Als einziges Konjunkturdatum von Rang wurde der Empire State Manufacturing Index für die Industrieaktivität im Bundesstaat New York veröffentlicht. Er erreichte im September einen Stand von 7,6 Punkten. Volkswirte hatten im Konsens einen weniger deutlichen Rückgang auf 15,0 Punkte von 20,6 im Vormonat erwartet.

Am Ölmarkt steigt der Preis für ein Barrel Brentöl um 2,6 Prozent auf 108,43 Dollar. Stützend wirkt, dass unter anderem eine wichtige saudi-arabische Ölpipeline nach einem Angriff weiter zunächst stillgelegt ist. Das befeuert Versorgungsängste. Am Vortag kostete Brent kurz fast 110 Dollar. Der hohe Ölpreis nährt wiederum Inflationssorgen und treibt die Marktzinsen weiter nach oben.

Die Rendite zehnjähriger US-Anleihen steht 3 Basispunkte höher bei 5 Prozent, im Tageshoch erreichte sie aber 5,04 Prozent. Der Dollar folgt den Renditen nach oben. Mit dem Dollarindex geht es um 0,3 Prozent aufwärts. Der Euro fällt auf rund 1,1540 Dollar. Am Markt wird erwartet, dass die US-Notenbank auf ihrer zweitägigen Sitzung, die am heutigen Dienstag begonnen hat, eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte beschliessen wird.

Im KI-Universum lastet weiterhin die Debatte um eine stärkere Regulierung der Entwicklung Künstlicher Intelligenz auf der Stimmung, die Anthropic-CEO Dario Amodei am Wochenende angestossen hat. Er plädiert für eine langsamere Weiterentwicklung, damit die Entwicklung von Mechanismen zur Risikoprävention Schritt halten kann.

Einige am Montag kräftig abverkaufte Chipaktien verzeichnen am Dienstag eine kleine Gegenbewegung. Nvidia gewinnen 0,5 und Intel 1,3 Prozent, Sandisk verlieren dagegen weitere rund 1,8 Prozent. Die Aktie des Energietechnikunternehmens GE Vernova erholt sich um 0,4 Prozent.

Dave & Buster's sacken um 18,6 Prozent ab, nachdem das Event-Gastronomie-Unternehmen im zweiten Quartal schwächer als erwartet abgeschnitten hat und in die roten Zahlen gerutscht ist.

Vor einer Abstimmung im US-Senat über einen regulatorischen Rahmen für Kryptowährungen gibt Bitcoin um 3,4 Prozent nach. Das belastet auch Aktien der Kryptobranche. Unter anderem fallen Coinbase um 5,8 und Robinhood Markets um 2,1 Prozent.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

DJIA 51.962,79 -0,9 -458,41 52.421,20

S&P-500 7.587,22 -0,4 -32,76 7.619,98

NASDAQ Comp 26.019,44 -0,6 -166,97 26.186,41

NASDAQ 100 28.989,89 -0,5 -137,27 29.127,16

US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 4,66 +0,02 4,69 4,64

5 Jahre 4,82 +0,03 4,87 4,81

10 Jahre 5,00 +0,03 5,04 4,98

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mo, 18:46

EUR/USD 1,1540 -0,1 -0,0007 1,1547 1,1557

EUR/JPY 178,97 +0,4 0,7500 178,22 178,4700

EUR/CHF 0,945 +0,1 0,0012 0,9438 0,9430

EUR/GBP 0,8565 +0,2 0,0013 0,8552 0,8559

USD/JPY 155,08 +0,5 0,7300 154,35 154,4100

GBP/USD 1,3471 -0,2 -0,0024 1,3495 1,3501

USD/CNY 6,7112 +0,0 0,0030 6,7082 6,7082

USD/CNH 6,712 +0,1 0,0034 6,7086 6,7080

AUS/USD 0,7127 -0,1 -0,0010 0,7137 0,7144

Bitcoin/USD 76.443,47 -3,4 -2.652,03 79.095,50 78.678,74

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 105,32 +3,9 3,93 101,39

Brent/ICE 108,43 +2,6 2,75 105,68

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.295,97 -0,0 -1,92 4.297,89

Silber 63,42 +0,3 0,19 63,23

Platin 1.767,45 +0,5 8,02 1.759,43

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/mgo

(END) Dow Jones Newswires

September 15, 2026 12:31 ET (16:31 GMT)

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