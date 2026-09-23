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23.09.2026 18:25:41

MÄRKTE USA/Leichter - Ölpreis- und Renditeanstieg belasten

Six Flags Entertainment Corporation Registered Shs
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DOW JONES--Die US-Börsen geben im Verlauf des Mittwochshandels deutlicher nach. Belastend wirken wieder gestiegene Ölpreise und Anleiherenditen. Der Dow-Jones-Index sinkt gegen Mittag (Ortszeit New York) um 0,6 Prozent auf 51.549 Punkte. Der S&P-500 gibt um 0,6 Prozent nach. Der Nasdaq-Composite, der am Dienstag auf ein Rekordhoch gestiegen war, verliert 1 Prozent.

Nachdem die von S&P Global ermittelten Einkaufsmanagerindizes im September überraschend stark ausgefallen sind, ziehen die Renditen der US-Anleihen deutlicher an. Die Zehnjahresrendite überwindet die kritische Marke von 5,0 Prozent. Sie steigt um 12 Basispunkte auf 5,09 Prozent. Anleger preisten weitere Zinserhöhungen der US-Notenbank in naher Zukunft ein, heisst es aus dem Handel. Im Gefolge der Marktzinsen steigt der Dollarindex um 0,5 Prozent. Der Euro fällt auf rund 1,1390 Dollar.

Zentrales Thema ist der Krieg der USA gegen den Iran. Diplomaten beider Länder trafen während der UN-Vollversammlung in New York zusammen; es handelte sich um das erste Treffen seit Juni. Nach Angaben von US-Präsident Donald Trump verliefen die Gespräche "sehr gut". Zuvor hatte er allerdings in seiner Rede vor der Generalversammlung gesagt, ein "Deal" werde erst nach den Midterm-Wahlen in den USA im November zustandekommen.

Im Blick steht ferner der Staatsbesuch des chinesischen Präsidenten Xi in den USA, der am Mittwoch beginnt. Am Markt wird erwartet, dass Xi und Trump Themen wie KI und auch den allgemeinen Handel erörtern werden.

Am Ölmarkt legen die Preise zu. Das Barrel Brentöl verteuert sich um 3,4 Prozent auf 102,60 Dollar. Dass die Rohölvorräte der USA in der vergangenen Woche wider Erwarten gestiegen sind, belastet angesichts der Unsicherheit um den Fortgang des Iran-Kriegs nicht. Am Vortag hatte Präsident Trump eine Abwärtsbewegung des Ölpreises gestoppt mit der Drohung, den Iran auszulöschen. Der Anstieg des Ölpreises gibt Inflationssorgen zusätzliche Nahrung.

Gold steht mit dem festeren Dollar und den Zinserhöhungserwartungen stärker unter Druck. Die Feinunze ermässigt sich um 1,6 Prozent auf 4.283 Dollar.

Unter den Einzelwerten werden Broadcom von Medienberichten belastet, denen zufolge China derzeit den Einsatz von Broadcom-Switches in staatlichen Rechenzentren überprüft. Bei einigen staatlichen Unternehmen könnten diese Switches bis zu 90 Prozent der eingesetzten Geräte ausmachen, schreibt die Financial Times. Die Untersuchung könnte eine informelle Empfehlung zur Folge haben, die Nutzung von Broadcom-Produkten zu reduzieren. Die Broadcom-Aktie notiert 2,4 Prozent niedriger.

Die Aktien des auf Eigenheime spezialisierten Bauunternehmens KB Home tendieren nach einer Gewinnwarnung kaum verändert. Die Aktie des Themenparkbetreibers Six Flags Entertainment steigt um 1,6 Prozent. Der aktivistische Investor Jana Partners dränge auf einen Verkauf des Unternehmens, berichtete das Wall Street Journal.

General Mills ermässigen sich um 0,6 Prozent. Der Nahrungsmittelkonzern hat im ersten Geschäftsquartal zwar mehr verdient als erwartet, doch ging der Umsatz zurück. Das Unternehmen will nun mit neuen Produkten und Marketingstrategien gegensteuern. Auch die Kosten sollen sinken. Paychex verbilligen sich um 6,6 Prozent. Das Umsatzwachstum des Spezialisten für Entgeltabrechnungen und Personalwesen hat sich im ersten Geschäftsquartal verlangsamt.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

DJIA 51.548,64 -0,6 -315,05 51.863,69

S&P-500 7.714,83 -0,6 -49,81 7.764,64

NASDAQ Comp 26.965,33 -1,0 -278,95 27.244,28

NASDAQ 100 30.453,89 -0,9 -278,51 30.732,40

US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 4,89 +0,11 4,89 4,75

5 Jahre 4,97 +0,13 4,97 4,81

10 Jahre 5,09 +0,12 5,09 4,93

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Di, 17:20 Uhr

EUR/USD 1,1392 -0,5 -0,0055 1,1447 1,1440

EUR/JPY 180,32 +0,1 0,1500 180,17 180,0200

EUR/CHF 0,9396 +0,1 0,0006 0,9390 0,9391

EUR/GBP 0,8596 +0,2 0,0021 0,8575 0,8574

USD/JPY 158,28 +0,6 0,9100 157,37 157,3300

GBP/USD 1,325 -0,7 -0,0089 1,3339 1,3340

USD/CNY 6,7111 +0,2 0,0115 6,6996 6,6990

USD/CNH 6,7106 +0,2 0,0120 6,6986 6,6994

AUS/USD 0,7036 -1,1 -0,0076 0,7112 0,7105

Bitcoin/USD 84.276,33 -2,3 -1.956,61 86.232,94 86.193,66

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 92,41 +2,1 1,89 90,52

Brent/ICE 102,6 +3,4 3,35 99,25

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.282,99 -1,6 -71,75 4.354,74

Silber 64,58 -3,7 -2,50 67,08

Platin 1.748,08 -4,6 -84,43 1.832,51

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/mgo

(END) Dow Jones Newswires

September 23, 2026 12:26 ET (16:26 GMT)

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