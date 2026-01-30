MÄRKTE USA/Leichter - Inflationsdaten belasten Aktienkurse

DOW JONES--Die US-Börsen bauen im Verlauf des Freitagshandels ihre Verluste aus. Grund dafür sind die im Dezember überraschend stark gestiegenen Erzeugerpreise, die Inflationssorgen schüren und Hoffnungen auf baldige Zinssenkungen einen Dämpfer versetzen. Gegen Mittag (Ortszeit New York) sinkt der Dow-Jones-Index um 1,1 Prozent auf 48.526 Punkte. Der S&P-500 fällt um 0,8 Prozent, der Nasdaq-Composite gibt um 1,0 Prozent nach. Im Blick steht ferner eine Personalie an der Fed-Spitze. Denn US-Präsident Donald Trump hat Kevin Warsh als Nachfolger von US-Notenbankgouverneur Jerome Powell nominiert. Auf Warsh hatten die Märkte als aussichtsreichsten Kandidaten gesetzt. Trump hatte ihn bereits in seiner ersten Amtszeit für den Vorsitz in Betracht gezogen, sich damals aber für den jetzigen Amtsinhaber Jerome Powell entschieden. "In jüngerer Zeit hat Warsh für die Notwendigkeit niedrigerer Zinssätze plädiert, aber früher in seiner Karriere hat er sich als Inflationsfalke einen Namen gemacht", sagt SEB-Volkswirt Johan Javeus.

Für Kaufzurückhaltung am Aktienmarkt sorgen die steigenden Spannungen zwischen den USA und dem Iran. Es gebe Erwartungen eines US-Angriffs auf den Iran am Wochenende, mutmasst IG-Analyst Chris Beauchamp. "Die Anzeichen deuteten darauf hin, dass die USA eine grössere und längere Kampagne starten könnten, was unweigerlich die Befürchtung aufkommen lasse, dass Teheran Vergeltung üben werde", fügt der Chefmarktanalyst hinzu. Händler sprechen daher von einem hohen Schlagzeilenrisiko am Wochenende. Deshalb mieden Anleger risikoreiche Vermögenswerte wie Aktien.

Dass ein neuerlicher Regierungsstillstand offenbar in letzter Sekunde vermieden wird, stützt die Börsen nicht. Konjunkturseitig wurde neben den Erzeugerpreisen der Einkaufsmanagerindex für die Region Chicago veröffentlicht. Er stieg im Januar überraschend kräftig und überwand dabei auch die Wachstumsschwelle.

In dieser Gemengelage gerät der Geschäftsausweis von Apple ein wenig in den Hintergrund. Der Technologiegigant legte bessere Geschäftszahlen als erwartet vor, schafft es aber nicht, die aktuell etwas gedrückte Stimmung für den Technologiesektor aufzuhellen nach dem Einbruch von Microsoft am Vortag. Apple hat im ersten Geschäftsquartal dank boomender iPhone-Verkäufe einen Rekordgewinn verbucht. Investoren interessieren sich aber besonders für die Kostenprognosen des Unternehmens. Die neue Nachfrage nach KI-Servern und -Geräten hat jüngst zu einem starken Preisanstieg bei Vorprodukten geführt, die in Apple-Geräten verbaut werden. Besonders stark waren die Preisanstiege bei Speicherkomponenten und -medien. Es wird erwartet, dass sich die höheren Kosten später im Jahr auf Apple auswirken werden, wenn Zulieferer die Preiserhöhungen durchsetzen. Die Aktie verliert 1,5 Prozent.

Die Renditen von US-Staatsanleihen zeigen sich zweigeteilt. Während sie am kurzen Ende des Marktes leicht nachgeben, steigen sie am langen Ende. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen gewinnt 2 Basispunkte auf 4,25 Prozent. Die Nominierung Warshs könnte kurzfristig den Weg zu Zinssenkungen ebnen, heisst es im Handel.

Der US-Dollar steigt mit der Fed-Personalie - der Dollar-Index legt um 0,6 Prozent zu. ING-Analyst Francesco Pesole erinnert an die falkenhaften Ansichten Warshs in der Vergangenheit - "insbesondere was den Bilanzabbau betrifft". Die Wahl von Warsh dürfte dazu beitragen, den Dollar etwas zu stabilisieren und das asymmetrische Risiko einer tiefen, andauernden Dollarschwäche zu verringern (...)", ergänzt Analystin Krishna Guha von Evercore ISI und verweist ebenfalls auf den falkenhaften Ruf Warshs. Zudem stehe er für die Unabhängigkeit der Fed.

Gold und Silber stürzen nach ihrer jüngsten Rally ab. Damit kommt es nach der jüngsten Rekordjagd, die Gold bis knapp an die Marke von 5.600 Dollar je Feinunze geführt hat, zu kräftigen Gewinnmitnahmen. Bei Öl tut sich derweil wenig - Erdöl war aber bereits in den vergangenen Tagen wegen der Iran-Spannungen kräftig gestiegen.

Am Aktienmarkt steigen Verizon Communications um 9,7 Prozent. Der Telekommunikationskonzern hat im vierten Quartal ein kräftiges Kundenwachstum verzeichnet. Nach positivem Geschäftsausweis steigen Chevron um 1,7 Prozent, Exxon Mobil geben dagegen um 1 Prozent ab. Die Zahlen seien solide, aber manche Anleger hätten auf mehr gehofft, heisst es. American Express (-3,7%) verfehlte die Gewinnschätzungen des Marktes, auch Visa (-2,8%) verlieren nach Geschäftsausweis. Sandisk schnellen um 11,4 Prozent empor, der Anbieter von Speichermedien pulverisierte die Gewinnerwartungen des Marktes.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 48.526,06 -1,1% -545,50 +2,1%

S&P-500 6.912,27 -0,8% -56,74 +1,8%

NASDAQ Comp 23.456,79 -1,0% -228,33 +1,9%

NASDAQ 100 25.584,11 -1,2% -300,19 +2,5%

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mi, 17:15 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1876 -0,8% 1,1969 1,1938 +1,9%

EUR/JPY 183,42 +0,2% 183,13 183,42 -0,6%

EUR/CHF 0,9164 +0,1% 0,9153 0,9190 -1,7%

EUR/GBP 0,8664 -0,0% 0,8667 0,8664 -0,6%

USD/JPY 154,45 +0,9% 153,00 153,65 -2,4%

GBP/USD 1,3707 -0,7% 1,3810 1,3780 +2,5%

USD/CNY 6,9769 -0,1% 6,9829 6,9753 -0,6%

USD/CNH 6,9544 +0,1% 6,9449 6,9465 -0,4%

AUS/USD 0,6978 -1,0% 0,7049 0,6994 +5,6%

Bitcoin/USD 82.568,05 -2,2% 84.399,80 89.190,60 -4,6%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 65,63 65,42 +0,3% 0,21 +13,8%

Brent/ICE 70,83 70,71 +0,2% 0,12 +14,3%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.928,87 5.380,15 -8,4% -451,29 +24,5%

Silber 91,57 115,64 -20,8% -24,07 +62,2%

Platin 1.836,28 2.205,78 -16,8% -369,50 +25,8%

Kupfer 5,95 6,20 -4,2% -0,26 +7,5%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/cln/mgo

(END) Dow Jones Newswires

January 30, 2026 12:23 ET (17:23 GMT)