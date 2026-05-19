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19.05.2026 18:36:39

MÄRKTE USA/Leichter - Ausverkauf im Tech-Sektor vor Nvidia-Zahlen

ServiceNow
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DOW JONES--Leichter tendieren die US-Börsen am Dienstag im Verlauf. US-Präsident Donald Trump verzichtet vorerst nach eigener Aussage auf einen eigentlich für Dienstag geplanten Angriff auf den Iran. Anleger werten dies als Hinweis, dass die Verhandlungen zwischen dem Iran und den USA weiterlaufen. Trump warnte jedoch, das US-Militär sei bereit, jederzeit einen vollständigen, gross angelegten Angriff auf den Iran durchzuführen, falls kein akzeptables Abkommen erreicht werde. Doch stützen die Aussagen nicht. Denn die Rally der Halbleiteraktien verliert weiter an Schwung und Anleger neigen zu Gewinnmitnahmen. Gegen Mittag (Ortszeit New York) fällt der Dow-Jones-Index um 0,4 Prozent auf 49.509 Punkte. Der S&P-500 verliert 0,5 Prozent und der Nasdaq-Composite 0,8 Prozent.

"Die mangelnde Klarheit über diplomatische Fortschritte und das Risiko einer neuerlichen Eskalation lassen die Märkte weiterhin vorsichtig agieren", urteilt Marktstratege Zaheer Anwari von The Revacy Fund mit Blick auf den Iran-Krieg. Für Zurückhaltung im Sektor sorgen die am Mittwoch nach US-Börsenschluss anstehenden Quartalszahlen des KI-Dickschiffs Nvidia. Diese könnten den Hype um KI-Chips erneut entfachen, bergen aber auch Enttäuschungspotenzial für den Sektor - gerade weil die Hoffnungen des Marktes so hoch sind. Der Kurs sinkt um 0,3 Prozent. Zudem warten Anleger gespannt auf den Börsenprospekt von SpaceX, der voraussichtlich in den kommenden Tagen eingereicht werden wird.

Die Renditen der US-Staatsanleihen setzen ihren Höhenflug fort. Die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen steigt um 3 Basispunkte auf 4,66 Prozent. Die Trump-Ankündigung, einen geplanten Militärschlag gegen den Iran zu verschieben, hat die Lage zwar nach Aussage von Marktbeobachtern etwas entspannt, die Inflationssorgen aber nicht ausgeräumt. Die Ölpreise, deren Anstieg die Inflationsängste befeuert hatte, zeigen sich derweil uneinheitlich. Brentöl verbilligt sich um 1 Prozent auf 111 Dollar je Fass. Die US-Sorte WTI tendiert kaum verändert.

Der Dollar-Index gewinnt 0,2 Prozent und der Goldpreis gibt deutlicher nach - die Feinunze verbilligt sich um 1,2 Prozent. Die Spekulation auf Leitzinsanhebungen wegen der ölpreisbedingten Inflation belastet das Edelmetall.

Am Aktienmarkt steigen Home Depot um 1,1 Prozent nach Vorlage von Erstquartalszahlen. Der Baumarktbetreiber verbuchte Gewinne über Marktschätzungen. ServiceNow verlieren im Zuge von Gewinnmitnahmen 1,7 Prozent, nachdem sie zuvor davon profitiert hatten, dass die Bank of America die Beobachtung des Softwareunternehmens mit einer Kaufempfehlung wieder aufgenommen hatte.

Agilysys springen um knapp 14 Prozent nach oben, nachdem der Anbieter von Software für das Gastgewerbe im vierten Geschäftsquartal die Gewinn- und Umsatzerwartungen übertroffen hat. Es war das 17. Quartal in Folge mit Rekordumsätzen. Nach Auflage einer Wandelanleihe büssen Akamai Technologies 4,5 Prozent ein.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

DJIA 49.509,13 -0,4 -176,99 49.686,12

S&P-500 7.366,47 -0,5 -36,58 7.403,05

NASDAQ Comp 25.878,18 -0,8 -212,55 26.090,73

NASDAQ 100 28.840,99 -0,5 -153,38 28.994,37

US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 4,12 +0,03 4,14 4,05

5 Jahre 4,32 +0,04 4,35 4,24

10 Jahre 4,66 +0,03 4,69 4,59

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mo, 18:05

EUR/USD 1,1606 -0,4 -0,0049 1,1655 1,1647

EUR/JPY 184,38 -0,4 -0,7500 185,13 185,0000

EUR/CHF 0,9155 +0,1 0,0013 0,9142 0,9150

EUR/GBP 0,866 -0,2 -0,0015 0,8675 0,8673

USD/JPY 158,83 0,0 0,0000 158,83 158,8300

GBP/USD 1,3398 -0,3 -0,0035 1,3433 1,3424

USD/CNY 6,8144 +0,2 0,0144 6,8000 6,8000

USD/CNH 6,8156 +0,3 0,0167 6,7989 6,8009

AUS/USD 0,7108 -0,8 -0,0058 0,7166 0,7157

Bitcoin/USD 76.588,57 -0,4 -279,98 76.868,55 76.272,57

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 108,61 -0,1 -0,05 108,66

Brent/ICE 111,04 -1,0 -1,06 112,10

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.510,49 -1,2 -55,49 4.565,98

Silber 74,67 -3,9 -3,00 77,67

Platin 1.937,85 -2,1 -41,75 1.979,60

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/cln/mgo

(END) Dow Jones Newswires

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Short 14’215.20 13.65 BRWSBU
Short 14’726.34 8.92 SNHBVU
SMI-Kurs: 13’364.80 19.05.2026 17:31:59
Long 12’849.81 19.91 SDFBZU
Long 12’545.52 13.79 SW7BAU
Long 12’008.15 8.83 SJFBHU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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