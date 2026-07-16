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16.07.2026 18:33:39

MÄRKTE USA/Leichter - Abverkauf der Chipwerte dauert an

Sandisk
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DOW JONES--Die US-Aktien verzeichnen am Donnerstag überwiegend Verluste. Der Dow-Jones-Index notiert gegen Mittag (Ortszeit New York) kaum verändert bei 52.672 Punkten, gestützt vom Plus der Unitedhealth-Aktie. Der S&P-500 verliert jedoch 0,3 Prozent, der Nasdaq-Composite fällt um 1,0 Prozent. Vor allem Chipwerte stehen weiter unter Druck. Die KI-Rally verliere an Schwung, berichten Marktteilnehmer. Starke Geschäftszahlen des taiwanischen Chipkonzerns TSMC verpuffen. Anleger stören sich auch an den Investitionsplänen des Unternehmens, wie es heisst.

Überwiegend gut ausgefallene Konjunkturdaten stützen ebenfalls nicht, denn sie geben Zinserhöhungssorgen neue Nahrung. In Reaktion auf die Daten steigen am Anleihemarkt die Renditen, was für Technologiewerte ein zusätzlicher Belastungsfaktor ist. Die Zehnjahresrendite zieht um 3 Basispunkte auf 4,58 Prozent an. Die meisten Unternehmen der Technologie-Branche sind sogenannte Wachstumsunternehmen, deren Gewinne erst in ferner Zukunft erwartet werden. Der faire Aktienkurs errechnet sich aus den in der Zukunft liegenden Gewinnen, die abgezinst werden. Steigen die Zinsen, verringert sich der heutige Barwert dieser zukünftigen Gewinne drastisch. Und nicht zuletzt bedeuten höhere Marktzinsen auch höhere Finanzierungskosten. Der Dollar tendiert etwas fester.

Etwas Unterstützung für die Aktienmärkte kommt vom Ölpreis, der aktuell nicht weiter steigt, obwohl die Angriffe der US-Streitkräfte auf Ziele im Iran andauern, ebenso die Blockade der Strasse von Hormus. Der Preis für das Barrel Brent steht kaum verändert bei 84,94 Dollar.

Konjunkturseitig gilt das Interesse vor allem den Einzelhandelsumsätzen, denn der private Konsum steht für zwei Drittel der US-Wirtschaftsleistung. Das Wachstum der Umsätze verlangsamte sich im Juni im erwarteten Rahmen. Derweil ging die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der Vorwoche überraschend deutlich zurück, ein weiterer Hinweis auf die unverändert robuste Beschäftigungssituation in den USA. Der Philadelphia-Fed-Index stieg im Juli entgegen den Erwartungen kräftig. Die Lagerbestände erhöhten sich im Mai entsprechend der Konsensprognose von Ökonomen. Die ausstehenden Häuserverkäufe gingen im Juni zurück, während Volkswirte einen unveränderten Stand erwartet hatten.

Der Kurs der ADR von TSMC fällt um 3,1 Prozent. Das Unternehmen hat ein Rekordergebnis vorgelegt. Auch der Ausblick übertraf die Konsensschätzungen. Allerdings seien die Erwartungen "ausserordentlich hoch" gewesen, merkt ein Fondsmanager dazu an. Anleger dürften daher Gewinne mitnehmen. Auch die geplanten Investitionen des Unternehmens von 100 Milliarden Dollar in den USA kämen nicht gut an. Im Sektor verbilligen sich ferner Micron um 6,4, AMD um 5,5 und Intel um 5,4 Prozent. Die schon am Mittwoch heftig abverkauften Sandisk-Aktien geben weitere 11,5 Prozent ab. Western Digital verbilligen sich um 9,6 und Seagate um 8,8 Prozent.

Überraschend starke Geschäftszahlen hat der Krankenversicherer Unitedhealth vorgelegt. Die Aktie steigt um 3,8 Prozent. Auch die Zahlen von Abbott Laboratories (+10,4%) überzeugen. Nicht gut kommen die Zahlen von GE Aerospace an, obwohl der Konzern die Erwartungen übertroffen und den Ausblick angehoben hat. Die Aktie sackt um 5,3 Prozent ab, was Marktteilnehmer mit der allgemeinen Nervosität am Markt erklären.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

DJIA 52.672,10 +0,0 +13,46 52.658,64

S&P-500 7.548,98 -0,3 -23,42 7.572,40

NASDAQ Comp 26.016,99 -1,0 -252,24 26.269,23

NASDAQ 100 29.101,01 -1,4 -401,59 29.502,60

US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 4,17 +0,04 4,18 4,14

5 Jahre 4,29 +0,04 4,31 4,27

10 Jahre 4,58 +0,03 4,60 4,55

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mi, 17:20 Uhr

EUR/USD 1,1441 -0,2 -0,0022 1,1463 1,1435

EUR/JPY 185,9 0,0 0,0000 185,9 185,4800

EUR/CHF 0,925 +0,2 0,0021 0,9229 0,9225

EUR/GBP 0,8491 +0,3 0,0026 0,8465 0,8482

USD/JPY 162,45 +0,2 0,2700 162,18 162,1700

GBP/USD 1,3473 -0,5 -0,0066 1,3539 1,3477

USD/CNY 6,7726 +0,1 0,0044 6,7682 6,7685

USD/CNH 6,7743 +0,1 0,0062 6,7681 6,7714

AUS/USD 0,6996 -0,1 -0,0010 0,7006 0,6996

Bitcoin/USD 64.457,90 -0,8 -493,09 64.950,99 65.365,65

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 79,41 -0,2 -0,19 79,6

Brent/ICE 84,94 -0,0 -0,01 84,95

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 3.989,06 -1,8 -71,35 4.060,41

Silber 55,93 -3,2 -1,84 57,77

Platin 1.636,66 -2,2 -37,50 1.674,16

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/sha

(END) Dow Jones Newswires

July 16, 2026 12:34 ET (16:34 GMT)

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Long 13’354.58 13.89 SVBOKU
Long 12’781.72 8.96 SRWB1U
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