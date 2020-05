MÄRKTE USA/Leichte Gewinne voraus - Vorsicht bleibt

NEW YORK (Dow Jones)--An der Wall Street setzt sich im vorbörslichen Geschäft eine leicht freundliche Tendenz durch. Die Richtungsfindung ist nicht einfach. Einerseits stützt die Lockerung der diversen pandemiebedingten Beschränkungen. Andererseits richten sich sorgenvolle Blicke in Länder wie Südkorea, Russland oder Indien mit ihren erheblichen Neuinfektionszahlen. Hinzu gesellen sich allgemeine Ängste, dass sich die wirtschaftliche Erholung langsamer vollziehen könnte als von den Märkten erhofft.

Die US-Notenbank könnte gezwungen sein, in einen negativen Leitzins zu gehen, und die Zentralbanken dürften noch lange damit zu tun haben, die Märkte und Volkswirtschaften zu stützen. Damit schwänden zunehmend die Hoffnungen auf eine V-förmige Erholung. Doch aktuell zeichnet sich kein massiver Rückschlag an der Wall Street ab. Teilnehmer sagen, dass die überbordende Liquidität die Kurse stütze.

Öl steigt mit Saudi-Zusicherung

Am Ölmarkt setzen die Investoren darauf, dass die allmähliche Öffnung der Wirtschaft die Nachfrage treiben wird. Am Montag hat Saudi-Arabien über verstärkte Produktionssenkungen informiert, denen sich einige Golfländer angeschlossen haben. Nun hoffen Anleger auf weitere preisstützende Massnahmen. Brent gewinnt 3,4 Prozent auf 30,64 Dollar je Barrel, WTI steigert sich um 5,4 Prozent auf 25,44 Dollar.

Der Dollar wird nach seinem jüngsten Höhenflug etwas ausgebremst. Der Dollarindex verliert 0,3 Prozent, der Euro zieht an auf 1,0856 Dollar.

Der Goldpreis legt leicht zu, gestützt auch vom nachgebenden Dollar, bleibt aber in seiner Spanne um 1.700 Dollar je Feinunze. Aktuell steigt er um 0,4 Prozent auf 1.705 Dollar.

Am US-Staatsanleihemarkt bewegt sich noch wenig, stützende und drückende Faktoren halten sich die Waage. Die Zehnjahresrendite gibt etwas nach um 0,4 Basispunkte auf 0,71 Prozent.

Die Aktie des Vermögensverwalters Blackrock leidet unter der Nachricht, dass sich mit PNC Financial Services Group der grösste Einzelaktionär zurückziehen will, der aktuell rund 22 Prozent an Blackrock hält und 1995 eingestiegen war. Blackrock verbilligen sich um 3,1 Prozent.

Tesla legen 1,8 Prozent zu. Unternehmenschef Elon Musk hat im einzigen US-Werk die Produktion wieder gestartet, obwohl die lokalen Behörden dies nicht genehmigt haben.

===

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 0,18 0,0 0,18 -102,5

5 Jahre 0,36 0,5 0,35 -156,8

7 Jahre 0,55 0,5 0,55 -169,4

10 Jahre 0,71 -0,4 0,71 -173,6

30 Jahre 1,42 0,3 1,42 -164,9

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:45 Uhr Mo, 17:20 % YTD

EUR/USD 1,0856 +0,46% 1,0817 1,0811 -3,2%

EUR/JPY 116,47 +0,11% 116,30 116,35 -4,5%

EUR/CHF 1,0519 +0,02% 1,0517 1,0518 -3,1%

EUR/GBP 0,8769 +0,09% 0,8771 0,8764 +3,6%

USD/JPY 107,32 -0,31% 107,38 107,63 -1,3%

GBP/USD 1,2374 +0,32% 1,2331 1,2335 -6,6%

USD/CNH (Offshore) 7,0921 -0,20% 7,1046 7,1081 +1,8%

Bitcoin

BTC/USD 8.742,76 +2,02% 8.751,76 8.908,76 +21,3%

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 25,44 24,14 +5,4% 1,30 -57,2%

Brent/ICE 30,64 29,63 +3,4% 1,01 -51,8%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.704,56 1.697,35 +0,4% +7,21 +12,3%

Silber (Spot) 15,56 15,60 -0,3% -0,04 -12,8%

Platin (Spot) 774,00 761,00 +1,7% +13,00 -19,8%

Kupfer-Future 2,37 2,38 -0,6% -0,01 -15,7%

===

