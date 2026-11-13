MÄRKTE USA/Leichte Gewinne - US-Erzeugerpreise leicht unter Erwartung

DOW JONES--Mit Aufschlägen dürfte die Wall Street zum Wochenausklang in den Handel starten, Die mit Spannung erwarteten US-Erzeugerpreise für den Oktober lagen im Vergleich zum Vormonat mit einem Plus von 0,3 Prozent leicht unter der Prognose einer Zunahme um 0,4 Prozent. In der Kernrate, ohne die volatilen Bereiche Nahrungsmittel und Energie, wurde mit einer Zunahme um 0,3 Prozent genau die Schätzung getroffen. Gleichwohl wurde der Vormonatswert leicht nach oben revidiert. Mit den Daten dürfte sich an den Erwartungen einer Zinserhöhung durch die US-Notenbank im Dezember nur wenig ändern. Denn am Dienstag hatten die Verbraucherpreise mit einem unerwartet deutlichen Anstieg negativ überrascht.

Der Future auf den S&P-500 baut mit den Daten sein Plus leicht aus und liegt nun 0,5 Prozent vorne, für den Nasdaq-Future geht es um 0,3 Prozent nach oben.

Die unerwartet hohen US-Inflationsdaten und Äusserungen von Fed-Gouverneur Christopher Waller hatten zuletzt die Wetten auf eine Zinserhöhung wieder beflügelt. Diese wurden durch einen erneuten Anstieg der Ölpreise am Vortag weiter untermauert, nachdem US-Präsident Donald Trump sagte, die USA bräuchten kein Abkommen mit dem Iran. Laut LSEG preiste der Markt unmittelbar vor den Erzeugerpreisen eine 90-prozentige Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte im Dezember und eine 10-prozentige Wahrscheinlichkeit für einen Schritt um 50 Basispunkte ein.

Dagegen dürften die Nvidia-Entwicklungen rund um den Rücktritt von CEO Jensen Huang nicht weiter auf das Sentiment drücken. Sie werden eher als "hausgemachtes" Problem gesehen, heisst es. Die Nvidia-Aktie erholt sich vorbörslich um 1,8 Prozent. Die Zweifel an den Investitionen in den KI-Sektor sind dagegen weitgehend ausgeräumt. So plant SpaceX Investitionen von 74 Milliarden Dollar für neue Rechenzentren in Texas und Arizona. Die SpaceX-Aktie legt um 0,6 Prozent zu.

Bei den Einzelwerten fallen die Microsoft-Aktien um 1,0 Prozent. Microsoft-Dienste wie Outlook und Teams sind derzeit weltweit gestört. Microsoft verzeichnet nach eigenen Angaben jedoch ermutigende Fortschritte bei der Wiederherstellung der Systeme "Wir haben keine Anzeichen für einen Cyber-Angriff", so ein Sprecher des Unternehmens.

Cisco Systems hat seinen Ausblick für das Gesamtjahr angehoben, nachdem Umsatz und Gewinn im jüngsten Quartal sprunghaft gestiegen sind. Getrieben wurde diese Entwicklung durch eine hohe Nachfrage im Markt für agentische Künstliche Intelligenz. Auf den Kurs drücken allerdings sinkende Margen. Zudem nutzen viele Anleger nach der starken Entwicklung der Aktie im Jahresverlauf die Zahlen für Gewinnmitnahmen, heisst es. Der Kurs fällt um 3,4 Prozent.

Applied Materials verlieren 0,3 Prozent. Der Halbleiterkonzern hat im vierten Geschäftsquartal einen sprunghaften Anstieg von Gewinn und Umsatz verzeichnet. Angetrieben wurde das Wachstum von der durch Künstliche Intelligenz (KI) befeuerten Nachfrage nach Halbleiterdienstleistungen.

Die US-Anleihen setzen ihre Aufwärtsbewegung fort. Die Rendite zehnjähriger Papiere legt um 3 Basispunkte auf 5,13 Prozent zu. Nach den im Rahmen der Erwartungen ausgefallenen Erzeugerpreisen geben die Renditen einen Teil ihrer Gewinne wieder ab. Doch die Erwartung einer erneuten Zinserhöhung durch die US-Notenbank im Dezember bleibt im Fokus, heisst es.

Der Dollar gibt zwischenzeitliche leichte Gewinne nach den Daten wieder. Die Erwartung einer weiteren Zinserhöhung durch die US-Notenbank stützt den Greenback übergeordnet aber weiter, so Teilnehmer.

Die Ölpreise zeigen sich nach dem jüngsten Anstieg zum Wochenausklang wenig verändert. Der Preis für ein Barrel der Sorte Brent notiert unverändert bei 95,82 Dollar. Zuletzt hatte die Absage von US-Präsident Trump an ein Abkommen mit dem Iran für steigende Notierungen gesorgt. Die weiteren Entwicklungen stünden hier aber weiter im Fokus, heisst es.

Beim Goldpreis kommt es nach den jüngsten deutlichen Abgaben zu einer leichten Gegenbewegung. Die Feinunze verteuert sich um 0,3 Prozent auf 3.889 Dollar. Die Aussicht auf höhere Zinsen macht Gold weniger attraktiv, heisst es. Auch der weiterhin starke Dollar belastet.

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US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 4,85 -0,02 4,89 4,83

5 Jahre 4,96 +0,01 4,99 4,94

10 Jahre 5,13 +0,03 5,16 5,11

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Do, 17:03

EUR/USD 1,1059 +0,1 0,0006 1,1053 1,1067

EUR/JPY 176,85 +0,1 0,1700 176,68 176,9500

EUR/CHF 0,9263 +0,3 0,0031 0,9232 0,9236

EUR/GBP 0,8352 +0,1 0,0006 0,8346 0,8360

USD/JPY 159,9 +0,0 0,0500 159,85 159,9000

GBP/USD 1,3239 +0,1 0,0012 1,3227 1,3238

USD/CNY 6,671 +0,0 0,0006 6,6704 6,6704

USD/CNH 6,6721 -0,0 -0,0009 6,6730 6,6733

AUS/USD 0,6797 -0,2 -0,0011 0,6808 0,6809

Bitcoin/USD 69.844,35 -2,3 -1.642,79 71.487,14 71.594,52

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 88,74 0,0 0,00 88,74

Brent/ICE 95,82 0,0 0,00 95,82

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 3.888,80 +0,3 12,45 3.876,35

Silber 49,98 -0,1 -0,03 50,01

Platin 1.511,23 -0,5 -7,35 1.518,58

(Angaben ohne Gewähr)

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November 13, 2026 08:54 ET (13:54 GMT)