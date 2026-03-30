Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’646 0.6%  SPI 17’633 0.5%  Dow 45’291 0.3%  DAX 22’363 0.3%  Euro 0.9187 -0.1%  EStoxx50 5’523 0.3%  Gold 4’571 1.7%  Bitcoin 54’322 2.9%  Dollar 0.8001 0.1%  Öl 114.9 0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Roche1203204Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539Novartis1200526Swiss Re12688156Partners Group2460882
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Starke Bewegung bei Biotech-Aktien: Studiendaten führen zu Kursausschlägen bei BioNTech, Viridium und Connect Biopharma
KI-Offensive bei Eli Lilly: Was der Insilico-Deal für die Novo Nordisk-Aktie bedeutet
Bitcoin-Killer KI? Das paradoxe Verhältnis zwischen KI und Bitcoin
DHL-Aktie stärker: Asien-Netz soll ausgebaut werden
Preise ziehen wieder an: HVPI-Inflation in Deutschland steigt
Suche...

Alcoa Aktie 34298184 / US0138721065

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

30.03.2026 14:11:41

MÄRKTE USA/Leichte Erholung mit widersprüchlichen Kriegssignalen möglich

Alcoa
51.48 CHF 10.61%
Kaufen Verkaufen

DOW JONES--Nach einer zweitägigen Talfahrt im Zuge des Irankrieges scheint die Wall Street am Montag eine leichten Erholung zu wagen. Diese wird aber als äusserst fragil und wenig nachhaltig charakterisiert. Der Aktienterminmarkt lässt auf einen etwas festeren Handelsbeginn am Kassamarkt schliessen - gestützt von nachgebenden Anleiherenditen. Der Markt hängt aber weiterhin an den Schlagzeilen rund um den Irankrieg, und die liefern eigentlich weiterhin keine Kaufargumente, zumal auch die Ölpreise weiter zulegen.

Die Meldungslage bleibt wie schon in den Tagen zuvor widersprüchlich. US-Präsident Donald Trump hat sich zwar zuversichtlich über eine mögliche Verhandlungslösung mit dem Iran gezeigt und spricht davon, dass man ernsthaft mit "neuem, vernünftigerem Regime" über ein Kriegsende verhandele. Zugleich schliesst er allerdings eine Bodenoffensive nicht aus. Seit Tagen verstärken die USA die Präsenz ihrer Bodentruppen in der Region. Gleichzeitig feuert der Iran weiterhin Raketen und Drohnen auf Israel und die unbeteiligten Golfstaaten.

"Es gibt immer noch keine Anzeichen für ein klares Ende des Konflikts, und angesichts der verschiedenen Schlagzeilen bleiben Anleger besorgt über eine neue Eskalation. Bei allem, was passiert ist, werden die Auswirkungen auf den Markt immer gravierender", gibt Makrostratege Henry Allen von der Deutschen Bank keine Entwarnung für den Markt. Abzulesen ist die Verunsicherung am weiter anziehenden Ölpreis. Ein Barrel der Nordseesorte Brent verteuert sich um 1,6 Prozent auf über 114 Dollar, der Preis bewegt sich damit wieder in Richtung des Höchststandes seit dem Ausbruch des Irankrieges von knapp 120 Dollar - kommt allerdings aktuell von den Tageshochs zurück. Nach der Strasse von Hormus gerät nun die Meerenge Bab al-Mandab in den Blick. Eine Störung dieses Seeweges könnte Rohöllieferungen zu einer Umleitung um das Kap der Guten Hoffnung zwingen, was die Transitzeiten verdoppelte und die Kosten in die Höhe triebe, so Analystin Muyu Xu von Kepler. Die Meerenge ist eine schmale Passage, die das Rote Meer mit dem Golf von Aden verbindet.

Die Renditen von US-Staatsanleihen geben von ihren erhöhten Niveaus nach. Die Anleger richten ihren Fokus allmählich sowohl auf die Wachstumsrisiken durch den Krieg als auch auf Inflationssorgen. Stark gestiegene Energiepreise haben dazu geführt, dass die Märkte aufgrund von Inflationssorgen ihre Erwartungen an Zinssenkungen in den USA zurückgeschraubt haben. Die US-Notenbank wird jedoch sowohl die Wachstums- als auch die Inflationsrisiken abwägen müssen. Aktuell überwiegen offenbar die Wachstumssorgen, denn die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihe fällt um 7 Basispunkt auf noch immer sehr hohe 4,37 Prozent.

Der Dollar bleibt als Fluchthafen für verunsicherte Anleger attraktiv, der Dollar-Index gewinnt 0,1 Prozent. Dank nachgebender Marktzinsen ist Gold gesucht, die Feinunze verteuert sich um 1,1 Prozent. Wegen Dollarstärke und hoher Anleiherenditen hatte das Edelmetall kaum vom Nahostkriegsgeschehen profitiert. Nun könnte es als vermeintlich sicherer Hafen wieder entdeckt werden, heisst es.

Mit Spannung wird auf einen Auftritt von US-Notenbankpräsident Jerome Powell am Nachmittag geschaut. Der Fed-Chairman wird an einer Diskussion teilnehmen. Powell wird sich Fragen stellen, es gibt keine vorbereiteten Skripts. Insofern dürfte er frei sprechen und vielleicht mit Überraschungen aufwarten.

Unter den Einzelwerten gewinnen Eli Lilly vorbörslich 0,6 Prozent. Der Pharmakonzern hat ein Abkommen zur Wirkstoffforschung mit InSilico unterzeichnet, einem KI-getriebenen US-Biotechnologieunternehmen. Das in Hongkong börsennotierte Unternehmen teilte mit, dass der Deal einen Wert von bis zu 2,75 Milliarden US-Dollar haben könnte.

Alcoa steigen um 9,2 Prozent, nachdem zwei Aluminiumhersteller im Nahen Osten von iranischen Treffern berichtet haben. Dies schürt die Befürchtung, dass die Versorgung durch den andauernden Konflikt gestört werden könnte - die Preise steigen.

===

US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 3,87 -0,05 3,90 3,85

5 Jahre 4,01 -0,06 4,06 3,99

10 Jahre 4,37 -0,07 4,42 4,36

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Fr, 18:46

EUR/USD 1,1490 -0,2 -0,0018 1,1508 1,1508

EUR/JPY 183,24 -0,6 -1,1700 184,41 184,5600

EUR/CHF 0,9184 -0,1 -0,0010 0,9194 0,9180

EUR/GBP 0,8677 -0,0 -0,0001 0,8678 0,8676

USD/JPY 159,45 -0,5 -0,8600 160,31 160,3500

GBP/USD 1,3239 -0,1 -0,0017 1,3256 1,3261

USD/CNY 6,9106 -0,0 -0,0010 6,9116 6,9116

USD/CNH 6,9168 -0,0 -0,0014 6,9182 6,9204

AUS/USD 0,686 -0,2 -0,0010 0,687 0,6866

Bitcoin/USD 67.589,56 +1,5 1.027,60 66.561,96 65.635,62

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 101,39 +1,8 1,75 99,64

Brent/ICE 114,4 +1,6 1,83 112,57

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.542,06 +1,1 49,58 4.492,48

Silber 71,01 +2,0 1,42 69,59

Platin 1.916,79 +2,9 53,90 1.862,89

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/uxd

(END) Dow Jones Newswires

March 30, 2026 08:12 ET (12:12 GMT)

Analysen zu Alcoa Corp

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: Talanx, Applied Materials, Parker Hannifin mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Talanax
✅ Applied Materials
✅ Parker Hannifin

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: Talanx, Applied Materials, Parker Hannifin mit François Bloch

Inside Trading & Investment

13:02 UBS Logo UBS KeyInvest: Schoggi und Rendite
09:35 Lage in Nahost weiter unklar
09:31 Marktüberblick: Evonik Industries gesucht
08:52 BioNTech im Umbruch
26.03.26 Julius Bär: 18.02% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf Cie Financiere Richemont SA, Swiss Re AG, VAT Group AG
25.03.26 3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: Talanx, Applied Materials, Parker Hannifin mit François Bloch
24.03.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.40% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Alcon, Galderma, Lonza
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’077.04 19.64 BY6S1U
Short 13’342.70 13.89 B5TS6U
Short 13’850.18 8.85 BKJS5U
SMI-Kurs: 12’646.27 30.03.2026 14:21:00
Long 12’039.99 19.34 SRKBVU
Long 11’780.22 13.52 SVFBVU
Long 11’295.25 8.92 S5SBOU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Aktien in diesem Artikel

Alcoa Corp 51.48 10.61% Alcoa Corp

Meistgelesene Nachrichten

Buffetts Öl-Wette geht auf: Berkshire-Milliarden durch Iran-Krise
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Gold, Öl & Co. in KW 13: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Iran-Krieg eskaliert weiter: SMI und DAX unentschlossen -- Asiens Börsen letztlich überwiegend im Minus -- Nikkei sackt ab
Analysten-Check: So viel geht noch bei der Siemens Energy-Aktie
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Citigroup tritt auf die Krypto-Bremse: Warum die Wall Street bei Bitcoin jetzt zögert
KI-Aktien im Check: Wer liefert 2026 die höchste Rendite - NVIDIA, Alphabet oder Broadcom?
Webinar: Schluss mit K.O.-Kriterien bei der Aktienauswahl - Warum Sortieren das neue Filtern ist
Neue Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet adidas-Aktie mit Neutral

Top-Rankings

KW 13: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 13: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 13: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.