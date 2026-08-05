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05.08.2026 18:24:43

MÄRKTE USA/Kurse bröckeln nach Rekordhochs

Uber
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DOW JONES--Im Verlauf des Mittwochshandels geben die US-Börsen ihre Gewinne ab. Gegen Mittag (Ortszeit) liegt der Dow-Jones-Index noch 0,8 Prozent im Plus bei 54.521 Punkten. Der S&P-500 sinkt um 0,1 Prozent. Im frühen Handel hatten beide Indizes neue Rekordhochs erklommen. Der Nasdaq-Composite fällt um 0,5 Prozent, belastet unter anderem von Advanced Micro Devices (AMD) und SpaceX. Etwas Unterstützung für die Börsen kommt vom überraschend schwachen ADP-Arbeitsmarktbericht, der Zinserhöhungsängste lindert.

An den beiden Vortagen hatten die US-Aktienmärkte kräftig zugelegt mit neuen Hoffnungen auf ein baldiges Ende des Kriegs, zumal Ölpreise und Anleiherenditen deutlich fielen. Noch am Dienstag hatte US-Finanzminister Scott Bessent gesagt, die Strasse von Hormus könnte "bald" wieder geöffnet werden. Doch bislang wurde keine Einigung vermeldet.

Am Mittwoch treten die Ölpreise daher mehr oder weniger auf der Stelle. Neben der Erwartung, dass die Strasse von Hormus bald wieder für Öltanker passierbar sein werde, bremsen wider Erwarten gestiegene US-Rohölvorräte. Der Preis für das Barrel Brentöl steigt um 0,3 Prozent auf 79,62 Dollar. Am Anleihemarkt legen die Renditen nach ihrem jüngsten Rücksetzer geringfügig zu. Die Zehnjahresrendite steigt um 1 Basispunkt auf 4,64 Prozent. Knapp behauptet zeigt sich derweil der Dollar. Der Goldpreis zieht kräftig an; er profitiert vom nachgebenden Dollar und den jüngst gefallenen Marktzinsen, die das zinslos gehaltene Edelmetall für Anleger attraktiver machen. Die Feinunze verteuert sich um fast 4 Prozent.

Der Kurs von AMD sackt um 6 Prozent ab. Die Zahlen des Chipkonzerns werden im Handel als insgesamt solide bezeichnet. Belastend wirkt die Ankündigung von SpaceX-CEO Elon Musk, das Raketen- und Satellitenunternehmen werde künftig ausschliesslich Chips des AMD-Rivalen Nvidia einsetzen. Nvidia tendieren 3,5 Prozent höher.

Die SpaceX-Aktie bricht derweil um 8,6 Prozent ein. Hier nehmen die Anleger Anstoss an den massiven Investitionsausgaben, die das Unternehmen bei Vorlage seiner Zweitquartalszahlen auswies. Dass SpaceX im Quartal den Umsatz um 92 Prozent gesteigert und damit die Konsensschätzung ebenso übertroffen hat wie mit dem Ergebnis je Aktie, tritt darüber in den Hintergrund.

Die laufende Bilanzsaison hat indessen noch mehr zu bieten: Die Zahlen von Uber waren etwas besser als erwartet, doch gab der Fahrdienstvermittler eine enttäuschende Prognose ab. Die Aktie fällt um 7,2 Prozent. Bei Kraft Heinz (-3,2%) gingen Umsatz und Gewinn je Aktie im zweiten Quartal zurück. Der Lebensmittelkonzern engte die Ergebnisprognose für das Jahr ein, der Umsatz soll jedoch weniger stark schrumpfen als bislang angenommen. Die Disney-Aktie steigt um 1,8 Prozent. Die Zahlen des Unterhaltungskonzerns übertrafen die Erwartungen. Nach Börsenschluss werden Expedia und Ebay über den Verlauf des zweiten Quartals berichten.

Konjunkturseitig hat der ADP-Arbeitsmarktbericht negativ überrascht. Demnach wurden im vergangenen Monat im privaten Sektor nur 44.000 Stellen geschaffen, während Volkswirte im Konsens mit 75.000 gerechnet hatten. Der Bericht gilt als Indikator für den offiziellen Arbeitsmarktbericht am Freitag. Der von S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex für den Servicesektor stieg im Juli indessen stärker als erwartet, während der Anstieg des ISM-Index für das nicht-verarbeitende Gewerbe hinter den Erwartungen zurückblieb.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

DJIA 54.520,86 +0,8 +434,98 54.085,88

S&P-500 7.732,83 -0,1 -3,69 7.736,52

NASDAQ Comp 26.447,35 -0,5 -137,65 26.584,99

NASDAQ 100 29.626,83 -0,4 -106,33 29.733,16

US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 4,21 +0,02 4,22 4,19

5 Jahre 4,35 +0,02 4,36 4,31

10 Jahre 4,64 +0,01 4,64 4,59

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Di, 17:10

EUR/USD 1,1547 +0,2 0,0018 1,1529 1,1521

EUR/JPY 182,03 +0,1 0,1700 181,86 181,5000

EUR/CHF 0,9324 -0,0 -0,0003 0,9327 0,9320

EUR/GBP 0,8575 +0,0 0,0003 0,8572 0,8566

USD/JPY 157,63 -0,1 -0,0900 157,72 157,5400

GBP/USD 1,3463 +0,1 0,0015 1,3448 1,3443

USD/CNY 6,7497 -0,1 -0,0035 6,7532 6,7532

USD/CNH 6,748 +0,0 0,0004 6,7476 6,7470

AUS/USD 0,7052 +0,1 0,0008 0,7044 0,7035

Bitcoin/USD 64.536,39 +0,4 225,52 64.310,87 64.029,33

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 75,62 -0,2 -0,15 75,77

Brent/ICE 79,62 +0,3 0,26 79,36

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.236,43 +3,9 160,42 4.076,01

Silber 61,92 +4,1 2,41 59,51

Platin 1.729,95 -0,3 -4,58 1.734,53

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/mgo

(END) Dow Jones Newswires

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Long 13’678.45 13.83 SCB0YU
Long 13’088.65 8.91 SVB5UU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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