Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’530 -0.1%  SPI 18’674 -0.1%  Dow 49’462 -1.3%  DAX 24’853 0.0%  Euro 0.9133 -0.3%  EStoxx50 6’011 -0.4%  Gold 4’938 -2.9%  Bitcoin 50’475 -2.3%  Dollar 0.7698 -0.2%  Öl 67.3 -3.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Zurich Insurance1107539Nestlé3886335Roche1203204Holcim1221405Novartis1200526Swiss Re12688156Rheinmetall345850NVIDIA994529
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Software-Aktien im Fokus: Analysten sehen grosses Potenzial bei ServiceNow, Shopify & Co.
Ausblick: Coinbase präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Ausblick: Rivian Automotive legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Ohne BioNTech-Aktie: Diese Biotech-Aktien empfehlen Analysten für 2026
Siemens-Aktie sehr stark: Ausblick nach unerwartet starkem Quartal erhöht
Suche...
Plus500 Depot

AppLovin Aktie 110387675 / US03831W1080

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

12.02.2026 18:11:42

MÄRKTE USA/Kräftiges Minus - Cisco-Aktie knickt ein

AppLovin
284.10 CHF -16.77%
Kaufen Verkaufen

DOW JONES--Die Wall Street zeigt sich am Donnerstagmittag (Ortszeit) mit deutlichen Verlusten. Marktteilnehmer sprechen von Umschichtungen aus Aktien in Anleihen vor den Verbraucherpreisdaten am Freitag. Dazu kommt der Kurseinbruch der Cisco-Aktie. Dies belastet sowohl den Dow-Jones-Index als auch den Technologie-Sektor. Sollte sich die Inflation als hartnäckig hoch erweisen, dürfte sich die Erwartung einer Zinssenkung noch weiter in die Zukunft verschieben. Am Vortag hatte bereits ein überraschend starker US-Arbeitsmarktbericht für Januar der Hoffnung auf eine baldige Zinssenkung durch die US-Notenbank einen Dämpfer versetzt.

Der Dow-Jones-Index fällt um 1,2 Prozent auf 49.538 Punkte. Der S&P-500 verliert 1,2 Prozent und der Nasdaq-Composite büsst 1,6 Prozent ein.

Am Donnerstag lieferte die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe aus der Vorwoche einen weiteren Hinweis auf die gute Beschäftigungslage in den USA. Demnach ging die Zahl der Amerikaner, die erstmals Arbeitslosenhilfe beantragten, etwas weniger deutlich zurück als angenommen, bewegt sich aber immer noch auf recht niedrigem Niveau. Die Verkäufe bestehender Häuser gingen im Januar deutlicher zurück als prognostiziert.

Die Aktien von Cisco fallen um 11,7 Prozent. Die Bruttomargen des Netzwerkausrüsters haben sich im zweiten Quartal um 1,2 Prozentpunkte auf 67,5 Prozent verringert. Dieser Trend dürfte sich nach Einschätzung des Unternehmens fortsetzen. Finanzvorstand Mark Patterson sagte, die Speicherkosten seien der Grund für die geringeren Margen. Die Quartalszahlen waren dagegen stark ausgefallen.

Überraschend gut sind die Geschäftszahlen von Applovin (-18,1%) ausgefallen, doch sorgten sich die Anleger, dass KI dem Geschäftsmodell von Applovin den Boden entziehen könnte, heisst es. Auch hier dürften Gewinne mitgenommen werden. Micron verbessern sich um 2 Prozent. Die Titel profitierten weiter von den Aussagen des Finanzchefs Mark Murphy, der Bedenken wegen des harten Wettbewerbs im Segment High-Bandwidth-Chips zerstreut habe, so Händler.

Positiv werden die Zahlen von McDonald's aufgenommen. Die Aktie gewinnt 2,4 Prozent. Der bereinigte Gewinn je Aktie und der Umsatz lagen über den Erwartungen der Analysten.

Dollar behauptet Gewinne

Der Dollar, der in Reaktion auf die Arbeitsmarktdaten aufgewertet hatte, baut seine jüngsten Gewinne leicht aus. Der Dollar-Index steigt um 0,1 Prozent. Dass der Dollar als Reaktion auf die besser als erwartet ausgefallenen US-Arbeitsmarktdaten nicht stärker gestiegen ist, signalisiere eine andauernd negative Tendenz gegenüber der Währung, schreibt Francesco Pesole von ING in einer Research Note. Dies deute darauf hin, dass die Märkte aufgrund längerfristiger Überlegungen weiterhin geneigt seien, den Dollar bei Aufwertungen zu verkaufen, meint er.

Am Anleihemarkt, wo die Notierungen zur Wochenmitte etwas gesunken waren, kommt es zu einer Gegenbewegung. Die Zehnjahresrendite reduziert sich um 5,0 Basispunkte auf 4,12 Prozent. Teilnehmer verweisen allerdings auch auf verstärkte Umschichtungen aus dem Aktienmarkt.

Der Goldpreis baut sein Minus aus und verliert 2,6 Prozent auf 4.953 Dollar je Feinunze. Das Edelmetall werde von der schwindenden Aussicht auf Zinssenkungen in den USA belastet, heisst es. Höhere Marktzinsen mindern die Attraktivität des zinslos gehaltenen Goldes.

Die Ölpreise geben nach, was Marktteilnehmer auf den am Vortag gemeldeten, überraschend starken Anstieg der US-Rohölvorräte zurückführen. Die Notierungen für Brent und WTI fallen um jeweils 2,3 Prozent. Übergeordnet stütze aber die Möglichkeit einer Eskalation des Konflikts zwischen den USA und dem Iran. Das US-Verteidigungsministerium bereitet eigenen Angaben zufolge die Entsendung eines zweiten Flugzeugträgers in die Region vor.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 49.537,96 -1,2% -583,44 +4,3%

S&P-500 6.856,68 -1,2% -84,79 +1,4%

NASDAQ Comp 22.686,25 -1,6% -380,21 -0,8%

NASDAQ 100 24.775,28 -1,7% -425,99 -0,2%

DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mi, 17:14 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1867 -0,1% 1,1875 1,1858 +1,1%

EUR/JPY 181,10 -0,4% 181,86 181,99 -1,3%

EUR/CHF 0,9132 -0,3% 0,9160 0,9160 -1,6%

EUR/GBP 0,8709 -0,1% 0,8715 0,8694 -0,1%

USD/JPY 152,60 -0,4% 153,14 153,47 -2,3%

GBP/USD 1,3627 -0,0% 1,3627 1,3639 +1,2%

USD/CNY 6,9265 -0,2% 6,9414 6,9428 -1,2%

USD/CNH 6,8977 -0,1% 6,9062 6,9146 -1,0%

AUS/USD 0,7089 -0,5% 0,7127 0,7111 +6,8%

Bitcoin/USD 65.813,75 -2,4% 67.402,40 67.086,90 -23,7%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 62,98 64,46 -2,3% -1,48 +12,8%

Brent/ICE 67,82 69,40 -2,3% -1,58 +14,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold 4.952,89 5.083,70 -2,6% -130,81 +17,7%

Silber 76,74 84,37 -9,1% -7,64 +18,3%

Platin 1.700,43 1.805,03 -5,8% -104,60 +3,0%

Kupfer 5,81 5,97 -2,7% -0,16 +4,6%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/cln

(END) Dow Jones Newswires

February 12, 2026 12:12 ET (17:12 GMT)