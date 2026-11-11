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11.11.2026 15:51:42

MÄRKTE USA/Kräftige Erholung nach Zinsschreck - Coreweave versprüht KI-Optimismus

CoreWeave
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Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Am US-Aktienmarkt geht es zum Start in den Mittwoch kräftig nach oben - insbesondere bei Aktien aus dem Technologiesektor. Für eine Rückkehr des KI-Optimismus und Kauflaune sorgen neue positive Signale aus der KI-Branche wie auch Neupositionierungen auf niedrigeren Niveaus. In der Vorwoche war es zu teils sehr kräftigen Einbussen gekommen angesichts von Bedenken, dass die bei den US-Zwischenwahlen siegreichen Demokraten das KI-Geschäft stärker regulieren könnten.

Der eng gefasste Dow-Jones-Index liegt kurz nach Handelsbeginn zwar ganz knapp im Minus, der breite S&P-500-Index kommt aber um 0,9 Prozent voran. Die technologielastigen Nasdaq-Indizes gewinnen bis 1,8 Prozent.

Die positive Stimmung wird von am Vortag deutlich gestiegenen Anleiherenditen als Folge einer unerwartet hoch ausgefallenen US-Inflation im Oktober, begleitet von falkenhaften Kommentaren von US-Notenbankern, kaum noch gebremst. Dazu wird am Berichtstag am US-Anleihemarkt wegen des Feiertags Veterans Day nicht gehandelt. Die US-Zehnjahresrendite war am Dienstag erstmals seit rund zehn Tagen wieder über die Marke von 5,0 Prozent gestiegen. Die Ökonomen von Goldman Sachs haben nun eine weitere Zinserhöhung der US-Notenbank im März 2027 in ihre Prognose aufgenommen.

Der Dollar zieht vor diesem Hintergrund weiter an, der Euro wird mit 1,1093 Dollar gehandelt, verglichen mit etwa 1,1210 vor Veröffentlichung der Inflationsdaten am Dienstag. Der Goldpreis zeigt sich dagegen nach seinem Rückgang am Vortag wenig verändert.

Auch von den Ölpreisen kommt etwas Gegenwind. Sie ziehen nach den jüngsten starken Verlusten wieder an, Brent-Öl um 1,3 Prozent auf knapp 93 Dollar. Hoffnungen auf eine Entspannung im Konflikt zwischen den USA, Israel und Iran hatten die Preise zuletzt gedrückt, allerdings lassen konkrete Fortschritte bislang auf sich warten.

Der Cloud-Infrastrukturanbieter Coreweave schürt Zuversicht mit einer überraschend optimistischen Umsatzprognose für das Gesamtjahr. Das unterstreiche die andauernd hohe Nachfrage nach Rechenleistung für Künstliche Intelligenz, betonen Marktteilnehmer. Das Unternehmen rechnet mit Umsätzen über den bisherigen Markterwartungen. Dazu fiel der Umsatz im dritten Quartal über den Prognosen aus. Die Zahlen hellen auch deswegen die Stimmung auf, weil Coreweave wegen seiner hohen Verschuldung von rund 50 Milliarden US-Dollar zuletzt vor dem Hintergrund gestiegener US-Marktzinsen unter Druck gestanden hatte. Für die Aktie geht es um knapp 13 Prozent nach oben.

Andere KI-Aktien wie AMD, Broadcom, Intel oder Micron liegen bis zu 5,7 Prozent im Plus. Nvidia erholen sich nach den starken Einbussen der Vortage, ausgelöst von Untersuchungen gegen Unternehmenschef Jensen Huang wegen einer Affäre mit einer angeblichen chinesischen Spionin, um 3,1 Prozent. Die Kurse der Datenspeicherhersteller Seagate und Western Digital legen bis zu 6 Prozent höher. GE Vernova verteuern sich um 2,3 Prozent. Das Unternehmen liefert Strominfrastruktur für Rechenzentren. Hier könnten auch stark ausgefallene Quartalszahlen und optimistische Erwartungen des deutschen Wettbewerbers Siemens Energy treiben.

KI-Rückenwind liefere auch die Entwicklung bei den KI-Riesen Anthropic und OpenAI, heisst es im Handel. Anthropic treibe seinen Börsengang trotz der jüngsten KI-Turbulenzen voran und einiges deute auf eine gute Aufnahme der Aktie hin, und OpenAI sorge mit starkem Wachstum für Schlagzeilen. Der Umsatz des ChatGPT-Entwicklers erreichte im dritten Quartal erstmals 10 Milliarden Dollar, was gegenüber dem Vorquartal eine Steigerung um rund 50 Prozent bedeutet. Dessen ungeachtet ist das Unternehmen operativ aber weiter defizitär unterwegs. Unterdessen hat die Führung von Taiwan Semiconductor Manufacturing, dem weltweit grössten Auftragschip-Hersteller, Pläne genehmigt, jeweils 500 Millionen Dollar in Anthropic und OpenAI zu investieren.

McCormick liegen 2,0 Prozent schwächer im Markt. Die britische Wettbewerbsbehörde ist der Auffassung, dass die Fusion zwischen McCormick und Unilevers Lebensmittelsparte den Wettbewerb in Grossbritannien beeinträchtigen könnte. McCormick wurde eine Woche Zeit eingeräumt, um auf die Bedenken einzugehen und Abhilfemassnahmen vorzulegen.

INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

DJIA 52.166,86 -0,1 -65,03 52.231,89

S&P-500 7.590,77 +0,9 +69,84 7.520,93

NASDAQ Comp 25.456,79 +1,6 +390,92 25.065,87

NASDAQ 100 28.251,37 +1,8 +510,58 27.740,80

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Di, 18:25

EUR/USD 1,1088 -0,7 -0,0075 1,1163 1,1150

EUR/JPY 177,06 -0,1 -0,1400 177,2 177,0400

EUR/CHF 0,9232 +0,2 0,0020 0,9212 0,9214

EUR/GBP 0,8354 -0,1 -0,0008 0,8362 0,8367

USD/JPY 159,66 +0,6 0,9300 158,73 158,7800

GBP/USD 1,3268 -0,6 -0,0073 1,3341 1,3326

USD/CNY 6,6703 NULL 0,0000 6,6703 6,6703

USD/CNH 6,6713 -0,1 -0,0050 6,6763 6,6783

AUS/USD 0,6847 -0,3 -0,0018 0,6865 0,6850

Bitcoin/USD 73.753,27 -0,0 -19,03 73.772,30 72.930,67

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 87,27 +1,4 1,23 86,04

Brent/ICE 92,78 +1,4 1,29 91,49

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.016,41 -0,4 -14,52 4.030,93

Silber 52,27 +1,5 0,77 51,51

Platin 1.549,43 +0,6 9,10 1.540,33

(Angaben ohne Gewähr)

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/gos/mgo

(END) Dow Jones Newswires

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Long 14’151.09 13.56 SMBVRU
Long 13’597.86 8.93 S1B6WU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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