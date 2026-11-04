MÄRKTE USA/Kongresswahl beflügelt Börse - KI-Aktien unter Druck

DOW JONES--Die US-Börsen zeigen sich am Mittwoch im Verlauf mit deutlichen Kursgewinnen, nachdem bei den Wahlen zum US-Kongress die Demokratische Partei in beiden Häusern die Mehrheit erreicht hat. Der den Republikanern angehörende Präsident Donald Trump hat das Wahlergebnis akzeptiert. Der Dow-Jones-Index gewinnt gegen Mittag (Ortszeit New York) 2,9 Prozent auf 53.297 Punkte. Der S&P-500 und der Nasdaq-Composite steigen um 1,8 und 2,0 Prozent.

Der Ölpreis fällt derweil weiter, was ebenfalls zur guten Stimmung beitragen dürfte. Das Barrel Brent ermässigt sich um 8,5 Prozent auf 94,78 Dollar. Der Markt setzt offenbar weiter auf eine diplomatische Lösung im Iran-Krieg. Die Analysten von Capital Economics warnen jedoch, dass der Wahlsieg der Demokraten die geopolitischen Risiken erhöhen könnte. Die Preise könnten wieder kräftig anziehen, falls Präsident Trump die Angriffe auf iranische Ziele wieder aufnehmen sollte. Derweil sind die Rohölvorräte der USA in der vergangenen Woche gesunken, wie aus den Daten der staatlichen Energy Information Administration hervorging.

Am langen Ende des Anleihemarkts kommen die Renditen etwas zurück. Die Rendite zehnjähriger US-Anleihen sinkt um 5 Basispunkte auf 4,90 Prozent. Für die Anleihen seien eher die Inflation und die Geldpolitik der US-Notenbank richtungsweisend als das Wahlergebnis, heisst es. Der Dollar-Index gibt um 0,4 Prozent nach. Der Euro steigt auf etwa 1,1230 Dollar. Gold profitiert von den sinkenden Zinsen und dem schwächeren Dollar. Der Preis für eine Feinunze erhöht sich um 3,4 Prozent auf 4.063 Dollar.

Neben dem Wahlergebnis muss der Markt eine Reihe von Konjunkturdaten verarbeiten. Veröffentlicht wurde zunächst der ADP-Arbeitsmarktbericht für den Privatsektor. Demnach wurden im vergangenen Monat 86.000 Stellen geschaffen, während Volkswirte mit 75.000 gerechnet hatten. Der Bericht könnte einen Vorgeschmack auf den offiziellen Arbeitsmarktbericht am Freitag geben. Das Defizit der US-Handelsbilanz war im September etwas geringer als angenommen. Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global für das nicht-verarbeitende Gewerbe ging im Oktober überraschend deutlich zurück. Sein Pendant von ISM sank im Vergleich zum September etwas deutlicher als prognostiziert.

Geschäftszahlen hat unter anderem Advanced Micro Devices (AMD) veröffentlicht. Der Chipkonzern hat vor allem mit seiner Umsatzentwicklung überzeugt. Für die Aktie geht es nur um 0,4 Prozent nach oben, denn Anleger fürchten, dass der Ausbau von KI-Infrastruktur unter einer Demokratischen Mehrheit im Kongress gebremst werden könnte. Während Präsident Trump ein Befürworter von KI ist, stehen viele Wähler dem Bau von Datenzentren kritisch gegenüber. Der Kurs der KI-Wette Nvidia gibt um 2 Prozent nach.

Coreweave fallen um 9,5 Prozent, nachdem in den Bundesstaaten Texas und Ohio die Republikanischen Gouverneure die Wahl verloren haben. Dies belastet auch die Kurse von SpaceX (-2,9%) und Tesla (-3,1%), den Unternehmen des Trump-Unterstützers Elon Musk . Vor allem Musks Heimatstaat Texas sollte beim Ausbau von KI-Datenzentren eine Schlüsselrolle spielen. Die Aktie von Trumps eigenem Unternehmen Trump Media & Technology Group sackt um fast 14 Prozent ab.

Die Zahlen des Fahrdienstvermittlers Uber kommen gut an. Die Aktie steigt um 7,3 Prozent. Die McDonald's-Aktie reagiert mit einem Plus von 5,4 Prozent auf die Zahlen der Fast-Food-Kette. Kraft Heinz legen um 6 Prozent zu, nachdem der Lebensmittelkonzern die Jahresprognosen erhöht hat. Gesucht sind ferner Aktien von Klinikbetreibern. Hier wetten Anleger auf eine grosszügigere Vergütung von Gesundheitsleistungen. Community Health Systems springen um 14,4 Prozent nach oben und HCA Healthcare um 10,7 Prozent.

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INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

DJIA 53.296,66 +2,9 +1509,94 51.786,72

S&P-500 7.702,12 +1,8 +133,20 7.568,92

NASDAQ Comp 25.876,23 +2,0 +504,22 25.372,01

NASDAQ 100 28.584,82 +1,4 +404,56 28.180,26

US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 4,57 -0,04 4,64 4,55

5 Jahre 4,69 -0,06 4,76 4,67

10 Jahre 4,90 -0,05 4,96 4,89

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Di, 17:15 Uhr

EUR/USD 1,1232 +0,4 0,0039 1,1193 1,1192

EUR/JPY 177,76 +0,1 0,1700 177,59 177,3600

EUR/CHF 0,9173 -0,1 -0,0012 0,9185 0,9186

EUR/GBP 0,8336 -0,0 -0,0001 0,8337 0,8343

USD/JPY 158,25 -0,3 -0,4100 158,66 158,4400

GBP/USD 1,3471 +0,5 0,0060 1,3411 1,3414

USD/CNY 6,6731 +0,0 0,0030 6,6701 6,6701

USD/CNH 6,6728 +0,0 0,0029 6,6699 6,6695

AUS/USD 0,7015 +0,7 0,0049 0,6966 0,6972

Bitcoin/USD 80.309,12 +3,2 2.468,77 77.840,35 77.563,90

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 87,99 -8,4 -8,10 96,09

Brent/ICE 94,78 -8,5 -8,82 103,60

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.063,45 +3,4 135,20 3.928,25

Silber 52,23 +4,9 2,46 49,77

Platin 1.492,65 +5,4 76,63 1.416,02

(Angaben ohne Gew hr)

(Angaben ohne Gewähr)

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November 04, 2026 12:32 ET (17:32 GMT)