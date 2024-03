MÄRKTE USA/Knapp behauptet nach Rekordjagd - Nike mit Ausblick unter Druck

NEW YORK (Dow Jones)--Nach der Rekordjagd vom Vortag dürfte die Wall Street mit leichten Abgaben in den Handel am Freitag starten. Nach den jüngsten Zinssenkungssignalen der US-Notenbank hatten der Dow-Jones-Index, der S&P-500 und auch der Nasdaq-Composite neue Rekordhochs erreicht. Gleichwohl zeigt sich US-Konjunktur weiterhin in einer robusten Verfassung, was die Hoffnungen auf rasche Zinssenkungen dämpfen könnte. Der Future auf den S&P-500 verliert aktuell 0,2 Prozent. Am Anleihemarkt geht es für die Renditen nach unten.

Mangels neuer Konjunkturdaten dürften zum Wochenausklang jedoch Unternehmensergebnisse in den Fokus rücken. Hier geht es für Nike nach Zahlen vorbörslich um 6,0 Prozent nach unten. Der Sportartikel-Hersteller hat für das dritte Quartal zwar einen leicht gestiegenen Umsatz berichtet, gestützt von erholten Grosshandelsumsätzen und vor dem Hintergrund eines Restrukturierungsplans. Allerdings hat der kurzfristige Ausblick auf das erste Halbjahr im kommenden Geschäftsjahr 2024/25 die Markterwartungen enttäuscht.

Dagegen legen die Papiere von Fedex um 11 Prozent zu. Der US-Logistiker hat im dritten Geschäftsquartal trotz einer niedrigeren Nachfrage mehr verdient und die Erwartungen übertroffen. Fedex profitierte dabei von Einsparungen. Die erwartete Gewinnspanne für das laufende Geschäftsjahr wurde eingeengt. Zudem genehmigte das Board ein neues Aktienrückkaufprogramm über 5 Milliarden Dollar.

Lululemon Athletica knicken um 13,1 Prozent ein. Der Einzelhändler hat mit den Ergebnissen für das vierte Quartal die Erwartungen des Marktes übertroffen. Für das laufende erste Quartal lag das Unternehmen mit einem erwarteten Umsatz zwischen 2,18 und 2,2 Milliarden Dollar jedoch deutlicher unter der Analysten-Prognose von 2,26 Milliarden Dollar.

Dollar legt deutlich zu

Der Dollar legt kräftig zu, gestützt von den am Donnerstag veröffentlichten überzeugenden US-Konjunkturdaten, aber auch von der überraschenden Zinssenkung der Schweizerischen Nationalbank. Der Dollar-Index steigt um 0,8 Prozent. Der deutliche Anstieg des Dollar könnte sich jedoch als übertrieben erweisen, warnt Francesco Pesole, Analyst bei ING. Er verweist darauf, dass der Fokus der US-Notenbank darauf liege, die Inflation zu bremsen. Daher dürfte die Rally der US-Währung auf tönernen Füssen stehen. Die Fed habe sich klar ausgedrückt: Wenn die Daten zur Wirtschaftsaktivität eine gewisse Resilienz aufwiesen, spreche das noch nicht gegen Zinssenkungen, solange sich die Inflation abschwäche.

Der festere Dollar bremst die Preise für Öl und Gold . Auf dem Ölpreis lastet zusätzlich die Aussicht auf einen Waffenstillstand in Gaza, nachdem internationale Politiker den Druck auf die israelische Regierung verstärkt hätten, heisst es.

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,61 -2,9 4,63 18,5

5 Jahre 4,21 -5,4 4,26 20,5

7 Jahre 4,22 -5,4 4,28 25,4

10 Jahre 4,22 -4,4 4,26 33,7

30 Jahre 4,39 -5,2 4,44 41,7

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:00 Uhr Do, 17:30 % YTD

EUR/USD 1,0826 -0,3% 1,0833 1,0860 -2,0%

EUR/JPY 163,59 -0,6% 163,86 164,72 +5,1%

EUR/CHF 0,9733 -0,2% 0,9733 0,9764 +4,9%

EUR/GBP 0,8587 +0,1% 0,8577 0,8575 -1,0%

USD/JPY 151,10 -0,3% 151,31 151,67 +7,3%

GBP/USD 1,2607 -0,4% 1,2628 1,2666 -0,9%

USD/CNH (Offshore) 7,2701 +0,7% 7,2639 7,2216 +2,1%

Bitcoin

BTC/USD 64.465,94 -1,4% 66.445,50 66.670,91 +48,0%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 81,27 81,07 +0,2% +0,20 +11,9%

Brent/ICE 85,96 85,78 +0,2% +0,18 +12,0%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 27 26,68 +1,2% +0,32 -14,8%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.172,96 2.181,31 -0,4% -8,34 +5,4%

Silber (Spot) 24,70 24,75 -0,2% -0,06 +3,9%

Platin (Spot) 904,71 907,50 -0,3% -2,80 -8,8%

Kupfer-Future 4,01 4,06 -1,2% -0,05 +2,6%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

