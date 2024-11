MÄRKTE USA/Knapp behauptet - Anleger halten sich vor Wahl zurück

DOW JONES--Zum Start in die neue Woche geht es an den US-Börsen mit den Kursen etwas nach unten. Kurz nach der Startglocke verliert der Dow-Jones-Index 0,1 Prozent auf 41.994 Punkte. Der S&P-500 sinkt um 0,2 Prozent, der Nasdaq-Composite verliert 0,5 Prozent. Etwas Unterstützung kommt vom Anleihemarkt, wo steigende Kurse die Renditen kräftig zurückfallen lassen. Vor der US-Präsidentschaftswahl am Dienstag agieren Anleger meist vorsichtig, zumal sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen abzeichnet.

Doch auch ohne die Präsidentschaftswahl ist die Woche vollgepackt mit wichtigen Terminen. So wird am Donnerstag die US-Notenbank ihren Zinsentscheid bekanntgeben - wegen der Wahl einen Tag später als üblich. Es wird weithin erwartet, dass die Federal Reserve den Leitzins um 25 Basispunkte senken wird. Daneben läuft die Bilanzsaison weiter. Im Wochenverlauf werden rund 100 Unternehmen aus dem S&P-500 Geschäftszahlen vorlegen.

Biontech nach Zahlenvorlage etwas leichter - Aufnahme in Dow stützt Nvidia

Für Montag stehen konjunkturseitig die September-Daten zum Auftragseingang der Industrie auf der Agenda. Unternehmenszahlen kamen unter anderem von Biontech. Das Mainzer Unternehmen hat Umsatz und Gewinn im dritten Quartal kräftig gesteigert, sieht den Jahresumsatz indessen nur am unteren Rand des Prognosekorridors. Die Aktie gibt um 0,5 Prozent nach.

Die Aktien von Nvidia steigen um 1,3 Prozent. Sie werden zum Handelsbeginn am Freitag in den Dow-Jones-Index aufgenommen, wo sie die Aktien von Intel ersetzen werden. Intel fallen um 3 Prozent, hatten allerdings am Freitag in Reaktion auf den optimistischen Ausblick des Chipherstellers kräftig zugelegt.

Für Viking Therapeutics geht es um 2,5 Prozent aufwärts. Das Adipositas-Mittel des Unternehmens hat in einer Studie vielversprechende Ergebnisse erzielt.

Der Dollar gerät am Montag unter Druck; der Dollarindex fällt um 0,6 Prozent. Der Euro klettert auf rund 1,09 Dollar von Kursen um etwa 1,0840 am späten Freitag. Der schlechte Arbeitsmarktbericht mit einer "abgrundtief schlechten Zahl der neu geschaffenen Stellen" habe dem Dollar nicht schaden können, weil die Arbeitslosenquote nicht negativ überraschte und es genügend Sondereffekte zu bedenken gab, wie Commerzbank-Analyst Ulrich Leuchtmann zurückblickend feststellt. Dem Devisenmarkt gehe es aktuell auch um anderes als den Zustand der US-Konjunktur und je nachdem, welche Ankündigungen Donald Trumps man ernst nehme, könne es im Fall seines Wahlsieges sowieso schon bald ganz anders aussehen mit der US-Konjunktur. Der wesentliche Dollar-Treiber sei die US-Wahl . Umfragen, die am Wochenende veröffentlicht wurden, hätten die Gewissheit, mit der einige Marktteilnehmer auf einen Sieg Trumps gesetzt haben dürften, wohl erschüttert, so Leuchtmann.

Kräftig aufwärts geht es mit den Ölpreisen. Hier stützt die Nachricht, dass die Opec+-Länder ihre geplanten Fördermengenerhöhungen verschieben.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 41.994,19 -0,1% -58,00 +11,4%

S&P-500 5.719,90 -0,2% -8,90 +19,9%

Nasdaq-Comp. 18.149,13 -0,5% -90,78 +20,9%

Nasdaq-100 19.934,78 -0,5% -98,36 +18,5%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,14 -7,8 4,22 -28,2

5 Jahre 4,13 -9,2 4,22 12,8

7 Jahre 4,20 -10,7 4,31 23,4

10 Jahre 4,28 -11,5 4,39 39,9

30 Jahre 4,48 -10,4 4,58 50,8

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:15 Fr, 17:30 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0902 +0,2% 1,0891 1,0850 -1,3%

EUR/JPY 165,54 -0,2% 165,78 165,93 +6,4%

EUR/CHF 0,9407 -0,3% 0,9428 0,9438 +1,4%

EUR/GBP 0,8408 +0,2% 0,8386 0,8378 -3,1%

USD/JPY 151,85 -0,4% 152,20 152,96 +7,8%

GBP/USD 1,2967 +0,0% 1,2986 1,2951 +1,9%

USD/CNH (Offshore) 7,1022 -0,2% 7,0992 7,1343 -0,3%

Bitcoin

BTC/USD 68.323,10 -0,9% 68.957,20 70.268,85 +56,9%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 71,17 69,49 +2,4% +1,68 +0,6%

Brent/ICE 74,91 73,10 +2,5% +1,81 +0,3%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 40,08 38,94 +2,9% +1,15 +2,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.741,74 2.736,40 +0,2% +5,34 +32,9%

Silber (Spot) 32,64 32,46 +0,6% +0,18 +37,3%

Platin (Spot) 991,75 995,10 -0,3% -3,35 -0,0%

Kupfer-Future 4,42 4,37 +1,0% +0,05 +11,8%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/flf

(END) Dow Jones Newswires

November 04, 2024 09:42 ET (14:42 GMT)