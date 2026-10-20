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20.10.2026 15:57:42

MÄRKTE USA/KI-Titel wieder schwach - Warten auf SpaceX-Zahlen

SpaceX
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DOW JONES--Die Erholung am Vortag vor allem im Technologiesektor scheint an der Wall Street keinen Trend zu setzen. Die Sorgen rund um Künstliche Intelligenz (KI) sind wieder in den Vordergrund gerückt, nachdem die Sektorwerte am Vortag die Erholung angeführt hatten. Bereits in Asien setzten die Titel negative Impulse. AMD verlieren 1,3 Prozent, Intel 2,8 Prozent, Nvidia 1,3 Prozent, Micron Technology 2,2 Prozent und Marvell Technology 3,5 Prozent. Im frühen Handel steigt der Dow-Jones-Index um 0,5 Prozent auf 52.231 Punkte - etwas gestützt von 3M. S&P-500 und Nasdaq-Composite sinken dagegen um 0,2 bzw 0,8 Prozent.

"Technologieaktien stehen erneut unter Druck, da Investoren die Nachhaltigkeit der von KI getriebenen Aktienrally vor einer entscheidenden Berichtswoche neu bewerten", heisst es bei Tickmill Group. Zuletzt wieder gestiegene Anleiherenditen sorgen für ein schwieriges Marktumfeld für die zinsreagiblen Sektorwerte. Auch die steigenden Ölpreise trüben die Stimmung, nicht nur im Technologiebereich. Schwache Daten zu den Baubeginnen dürften auf gestiegene Marktzinsen zurückzuführen sein und liefern dem Markt keine Stütze.

In den Fokus rückt nun immer stärker die Fahrt aufnehmende Berichtssaison. Doch richtig spannend wird es nach Handelsende, wenn der zweite Quartalsbericht von SpaceX als börsennotiertem Unternehmen vorgelegt wird. Da das Unternehmen auch ein starkes KI-Standbein hat, sprechen Händler vom ersten Lackmustest im KI-Sektor in der laufenden US-Berichtsperiode. "Wie sind Investoren vor den Ergebnissen positioniert?", fragt Morgan Stanley-Analyst Adam Jonas. "Die Stimmung war so eine Achterbahnfahrt, dass es für uns schwierig geworden ist, sie genau zu bestimmen. Wir glauben, dass Investoren den Zahlen eher positiv gegenüberstehen." Der Kurs fällt um 2,5 Prozent.

Aber einige Unternehmen von Rang haben bereits vorgelegt. General Motors stürzen um 5,6 Prozent ab. Der Automobilkonzern hat im vergangenen Quartal höhere Gewinne und Umsätze gemeldet, aber weniger Fahrzeuge abgesetzt - was aber bereits bekannt war. Auch ein Aktienrückkaufprogramm über 20 Milliarden Dollar hilft der Aktie nicht. Die Gewinnprognose für das Gesamtjahr wurde am oberen Rand gekappt. Am Markt wertet man dies als Signal für ein mögliches Ende des jüngsten Wachstumszyklus.

Im Triebwerksbereich haben RTX (+0,5%) und GE Aerospace (-4,5%) Quartalszahlen vorgelegt. Beide Luftfahrtkonzerne haben ihre Jahresprognosen erhöht. "Da sich dieses Jahr dem Ende zuneigt, erwarten wir Fragen zur Nachhaltigkeit dieses Wachstums im Ersatzteilmarkt für Motoren", merken die Analysten Robert Stallard und Karl Oehlschlaeger von Vertical Research Partners mit Blick auf GE an. Auch Northrop Grumman erhöht seine Prognose nach höherem Gewinn und Umsatz im dritten Quartal, der Kurs legt um 3,7 Prozent zu. Der Spielzeughersteller Hasbro hat den Ausblick ebenfalls nach oben genommen, der Kurs steigt um 8,6 Prozent. 3M liegen 4 Prozent höher im Markt. Der Mischkonzern übertraf die Gewinnerwartungen und hob erneut den Jahresausblick für das bereinigte Ergebnis je Aktie an.

Am Anleihemarkt fallen die Renditen trotz anziehender Ölpreise. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen büsst 3 Basispunkte auf 5,11 Prozent ein. US-Staatsanleihen könnten ihren Diversifikationswert zurückerhalten, wenn sich eine von der KI angeführte Marktkorrektur verschärfe, urteilen die Analysten von Julius Bär. Historisch gesehen hätten US-Staatsanleihen mit einer Laufzeit von 10 Jahren bei Aktienkursrückgängen zwischen 2000 und 2020 positive Renditen erzielt. Der Dollar-Index folgt den Renditen nach unten und verliert 0,2 Prozent.

Der Preis für Rohöl der Sorte Brent zieht um 0,6 Prozent auf 110,25 Dollar das Fass an und bewegt sich damit nahe einem Fünfmonatshoch, nachdem der Iran erneut sein Recht auf Kontrolle der Strasse von Hormus bekräftigt hat. WTI stieg zunächst sogar noch deutlicher. Hintergrund waren aber Eindeckungen von Spekulanten, die vor physischen Lieferproblemen stehen. Denn am Berichtstag ist Verfalltag der November-Kontrakte an der CME. Der nun zum Frontmonat gewordene Dezember-Kontrakt steigt weniger deutlich um 2,1 Prozent.

Die Goldpreise (-0,5%) geben nach, da steigende Energiepreise die Inflationssorgen verstärken. Eine höhere Inflation könnte letztlich zu höheren Leitzinsen führen, so die Spekulation. Insgesamt bleibe das Edelmetall in einer relativ engen Spanne gefangen, merken die Analysten der Saxo Bank an.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

DJIA 52.230,95 +0,5 +264,92 51.966,03

S&P-500 7.677,82 -0,2 -12,91 7.690,73

NASDAQ Comp 26.231,03 -0,8 -199,85 26.430,89

NASDAQ 100 29.267,83 -0,9 -261,51 29.529,35

US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 4,77 +0,01 4,78 4,74

5 Jahre 4,92 -0,01 4,94 4,89

10 Jahre 5,11 -0,03 5,15 5,08

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mo, 18:04

EUR/USD 1,1223 +0,1 0,0013 1,1210 1,1204

EUR/JPY 177,35 -0,2 -0,3600 177,71 177,6100

EUR/CHF 0,924 -0,3 -0,0028 0,9268 0,9264

EUR/GBP 0,8389 -0,4 -0,0037 0,8426 0,8423

USD/JPY 158,01 -0,3 -0,4700 158,48 158,5100

GBP/USD 1,3375 +0,6 0,0073 1,3302 1,3300

USD/CNY 6,6779 -0,0 -0,0027 6,6806 6,6806

USD/CNH 6,6759 -0,1 -0,0060 6,6819 6,6832

AUS/USD 0,6994 +0,2 0,0016 0,6978 0,6975

Bitcoin/USD 81.398,07 -0,7 -537,95 81.936,02 81.699,41

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 105,85 +2,1 2,19 103,66

Brent/ICE 110,25 +0,6 0,70 109,55

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.117,92 -0,5 -21,75 4.139,67

Silber 57,24 +0,3 0,16 57,09

Platin 1.640,35 +0,0 0,10 1.640,25

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/uxd

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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