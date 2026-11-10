MÄRKTE USA/Inflationsdaten Stimmungsdämpfer kurz vor dem Handelsstart

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Nach der Rally am Montag - insbesondere bei Aktien mit KI-Fantasie - sieht es für den Start am Dienstag an der Wall Street nach einem Rücksetzer aus. Auslöser ist die im Oktober etwas höher als erwartet ausgefallen Inflation in den USA. Die Gesamtrate betrug im Monatsvergleich 0,4 Prozent, die Kernrate 0,3 Prozent. Ökonomen hatten 0,3 bzw. 0,2 Prozent geschätzt.

Am Anleihemarkt ziehen darauf die Renditen an, im Zehnjahresbereich um 9 Basispunkte auf 4,95 Prozent. Am Zinsterminmarkt hatte zuvor bereits die Wahrscheinlichkeit für höhere Zinsen im Dezember bei 99 Prozent gelegen. Nun steigt die Wahrscheinlichkeit dafür, dass im Januar eine weitere Erhöhung folgen könnte.

Ins Bild passt, dass Notenbankgouverneur Christopher Waller kurz vor den Inflationsdaten empfohlen hatte, für Dezember sogar eine grosse Zinserhöhung um einen halben Prozentpunkt in Betracht zu ziehen, wenn die Kerninflation wie in den vergangenen beiden Monaten um rund 0,3 Prozent oder mehr im Monatsvergleich steigen sollte.

Der Dollar zieht mit der Aussicht auf weitere Zinserhöhungen und steigenden Marktzinsen an und macht einen Teil der Einbussen vom Vortag wieder wett. Der Euro kommt auf 1,1190 Dollar zurück.

Für Rückenwind - und zumindest tendenziell auch Entspannung bei den Inflationserwartungen - sorgt der Ölpreis, der weiter auf dem Weg nach unten ist. Energie bleibt laut den Analysten von Truflation der "entscheidende Schlüsselfaktor" für den Gesamtpreisanstieg. Brent- Öl kostet 89,36 Dollar, 3,6 Prozent weniger als am Vortag. Das ist das niedrigste Niveau seit Ende August. Hintergrund sind andauernde diplomatische Verhandlungen und Aussagen von US-Präsident Donald Trump , den Krieg mit dem Iran beenden zu wollen.

Bei Technologieaktien, allen voran solchen mit KI-Appeal, könnten Teilnehmer zu Gewinnmitnahmen neigen. Nach dem Kurseinbruch in der Vorwoche haben viele Aktien nämlich einen Grossteil schon wieder aufgeholt. Der technologielastige Nasdaq-Composite hat etwa die Hälfte seines rund 5-prozentigen Rücksetzers als Reaktion auf den klaren Sieg der Demokraten bei den Zwischenwahlen wieder gutgemacht. Marktteilnehmer versuchen weiter einzuschätzen, ob die Demokraten tatsächlich grosse Rechenzentrumsprojekte und damit die KI-Entwicklung bremsen werden.

"Es gab keinen offensichtlichen Auslöser für die Erholung, aber wie unsere Aktienstrategen feststellten, war die Aktienpositionierung nach den Bewegungen der vergangenen Woche deutlich untergewichtet, und im Technologiesektor lag die Positionierung unter den Tiefstständen nach dem Liberation Day", so die Analysten der Deutschen Bank.

Die Richtung bei KI-Aktien dürfte auch Anthropic mitbestimmen. Der Claude-Entwickler treibt sein Börsendebüt trotz der jüngsten Marktvolatilität bei KI-Aktien voran, was eher für Zuversicht sorgen dürfte. Allerdings machen Investoren in solchen Fällen oft Platz in ihren Depots und verkaufen Aktien, um bei dem Börsengang dabei zu sein. Anthropic strebt eine Bewertung von 1,33 Billionen Dollar an und will 825 Millionen Aktien platzieren zum Stückpreis von 70 bis 78 Dollar. Zum Preis im Mittelpunkt der Spanne ist Anthropic auf dem Weg, mehr als 61 Milliarden Dollar einzusammeln. Der Handel der Aktien soll im Laufe des November beginnen.

Vorbörslich etwas leichter zeigen sich Nvidia. Nachdem das Papier des KI-Vorreiters nach der Ankündigung einer unabhängigen Untersuchung gegen CEO Jensen Huang am Montag um mehr als 4 Prozent nachgegeben hatte. Huang gestand ein, eine romantische Beziehung mit einer Geschäftsfrau eines in Singapur ansässigen Unternehmens gehabt zu haben, die angeblich eine Spionin für China war.

Hims & Hers Health hat den Umsatzausblick gesenkt und für das dritte Quartal einen unerwarteten Verlust gemeldet. Für die Aktie geht es in der Vorbörse um 1,7 Prozent nach unten. JBS verzeichnete im dritten Quartal einen geringeren Gewinn und verwies auf ein schwieriges Geschäftsumfeld in mehreren Unternehmensbereichen. Die Aktie des Fleischkonzerns wird gut 8 Prozent tiefer erwartet. Rocket Lab werden knapp 10 Prozent nach unten genommen. Das Raumfahrtunternehmen hat mit einem höher als erwarteten Quartalsverlust enttäuscht.

Skydance hat unterdessen Pläne vorgestellt, nach dem Zusammenschluss mit Paramount und Warner Bros. Discovery jährlich mindestens 6 Milliarden Dollar an Kosten einzusparen. Zugleich blieb der Umsatz im Berichtsquartal unter den Erwartungen der Analysten. Für die Aktie geht es um 0,5 Prozent nach unten.

US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 4,69 +0,14 4,71 4,54

5 Jahre 4,77 +0,11 4,79 4,65

10 Jahre 4,95 +0,09 4,95 4,86

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mo, 18:15

EUR/USD 1,1186 -0,3 -0,0037 1,1223 1,1202

EUR/JPY 177,32 +0,1 0,1200 177,2 177,0000

EUR/CHF 0,9205 +0,1 0,0008 0,9197 0,9199

EUR/GBP 0,8352 +0,1 0,0004 0,8348 0,8347

USD/JPY 158,52 +0,4 0,6200 157,9 158,0000

GBP/USD 1,3393 -0,4 -0,0047 1,344 1,3416

USD/CNY 6,6703 -0,0 -0,0024 6,6727 6,6727

USD/CNH 6,6733 +0,1 0,0040 6,6693 6,6711

AUS/USD 0,6871 -0,8 -0,0055 0,6926 0,6913

Bitcoin/USD 73.697,77 -1,7 -1.247,15 74.944,92 74.891,04

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 84,42 -2,8 -2,43 86,85

Brent/ICE 89,53 -3,3 -3,04 92,57

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.054,51 -2,0 -84,53 4.139,04

Silber 51,84 -2,9 -1,57 53,41

Platin 1.551,38 -1,6 -25,40 1.576,78

(Angaben ohne Gewähr)

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November 10, 2026 09:07 ET (14:07 GMT)