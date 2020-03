MÄRKTE USA/Hoffnung auf Notenbanken schiebt Wall Street an

NEW YORK (Dow Jones)--Mit Aufschlägen zeigt sich die Wall Street zu Wochenbeginn. Einerseits belasten die weitere globale Ausbreitung des Coronavirus sowie die sich immer deutlicher abzeichnenden negativen konjunkturellen Auswirkungen der Epidemie. So hat die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) wegen der Epidemie ihre globalen Wachstumsprognosen für das laufende Jahr deutlich gesenkt.

Doch die Hoffnungen ruhen nun auf den globalen Notenbanken. Hier gibt es Spekulationen bezüglich einer gemeinsamen Aktion, um negative konjunkturelle Auswirkungen durch die Coronavirus-Epidemie abzufedern. Am Freitag hatte bereits die US-Notenbank angekündigt, gegebenenfalls einzugreifen.

So erwarten die Analysten von Goldman Sachs eine Fed- Zinssenkung um 50 Basispunkte vor der Sitzung am 17. und 18. März. Im zweiten Quartal wird eine weitere Senkung um 50 Basispunkte erwartet. Die Schritte dürften dabei Teil einer globalen Notenbank-Aktion sein, heisst es.

Verstärkt werden diese Erwartungen durch schwache Konjunkturdaten aus China. Die Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe sowie den Dienstleistungssektor sind im Februar auf historische Tiefststände eingebrochen und zudem weitaus kräftiger gefallen als Ökonomen befürchtet hatten. "Die Daten deuten darauf hin, dass die chinesische Notenbank noch viel weitergehende Massnahmen ergreifen muss", sagt Marktstrategin Jingyi Pan von IG.

Der Dow-Jones-Index gewinnt kurz nach dem Start 1,0 Prozent auf 25.671 Punkte. Der S&P-500 legt um 1,0 Prozent zu und der Nasdaq-Composite steigt um 1,1 Prozent.

Ölpreise und Gold legen deutlich zu

Für die Ölpreise geht es nach den jüngsten Abgaben nach oben. In der Vorwoche waren die Preise um rund 15 Prozent eingeknickt. Die Hoffnung auf weitere Massnahmen der Notenbanken zur Abfederung negativer konjunktureller Auswirkungen durch das Coronavirus stützt das Sentiment, heisst es. Denn die zunehmenden weltweiten Fallzahlen an Infektionen seien "wenig ermutigende Zeichen", sagt Craig Erlam von OANDA. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI steigt um 2,9 Prozent auf 46,07 Dollar. Brent erhöht sich um 2,2 Prozent auf 50,75 Dollar.

Der Goldpreis legt dank der herrschenden Zinssenkungsfantasien ebenfalls zu. Er war zuletzt gefallen, obwohl Gold als "sicherer Hafen" in Krisenzeiten gilt. Zur Begründung wurde darauf verwiesen, dass sich Investoren von Goldbeständen trennen mussten, um Verluste an anderer Stelle auszugleichen. Die Feinunze steigt um 0,7 Prozent auf 1.597 Dollar.

Auch die US-Anleihen bleiben weiter gesucht. Die Rendite zehnjähriger Papiere fällt um 6 Basispunkte auf 1,09 Prozent und liegt damit noch unter dem Tagestief von 1,116 Prozent am Freitag.

Der Euro ist im Verlauf mit 1,1164 Dollar auf den höchsten Stand seit sechs Wochen geklettert. Händler sehen dahinter zunehmende Spekulationen über eine bevorstehende Zinssenkung in den USA im Zuge der Angst vor einer sich weiter ausbreitenden Coronavirus-Epidemie. EZB-Vizepräsident Luis de Guindos hat derweil signalisiert, dass die Notenbank wachsam bleibe. Die EZB sei zur Anpassung all ihrer Instrumente bereit, die notwendig seien, damit sich die Inflation nachhaltig in Richtung ihres Zielwerts bewege. Aktuell notiert der Euro bei 1,1127 Dollar.

Nike schliesst Europa-Zentrale

Für die Nike-Aktie geht es um 0,2 Prozent nach oben. Der US-Sportartikelkonzern hat seinen Hauptsitz in Europa geschlossen, nachdem ein Mitarbeiter sich mit dem neuartigen Coronavirus infiziert hat.

Die Apple-Aktie gewinnt 3,1 Prozent auf 281,42 Dollar. Die Oppenheimer-Analysten haben die Papiere auf "Outperform" hochgenommen und rufen ein Kursziel von 320 US-Dollar auf. Die Produkte des iPhone-Konzerns dürften sich in unsicheren Zeiten widerstandsfähiger zeigen als die Produkte von Mitbewerbern, heisst es zur Begründung. Die Apple-Aktie hat an den vergangenen sieben Handelstagen 17 Prozent eingebüsst.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 25.670,98 1,03 261,62 -10,05

S&P-500 2.984,40 1,02 30,18 -7,63

Nasdaq-Comp. 8.663,44 1,12 96,07 -3,45

Nasdaq-100 8.565,61 1,23 103,78 -1,92

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 0,80 -11,9 0,92 -39,8

5 Jahre 0,86 -8,3 0,94 -106,8

7 Jahre 1,00 -6,8 1,07 -125,0

10 Jahre 1,09 -6,2 1,15 -135,2

30 Jahre 1,65 -3,1 1,68 -142,0

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 7:55 Uhr Fr, 17:25 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1127 +0,73% 1,1043 1,0998 -0,8%

EUR/JPY 119,88 +0,96% 119,55 119,00 -1,7%

EUR/CHF 1,0647 -0,04% 1,0652 1,0644 -1,9%

EUR/GBP 0,8713 +0,95% 0,8602 0,8619 +3,0%

USD/JPY 107,78 +0,32% 108,27 108,32 -0,9%

GBP/USD 1,2769 -0,26% 1,2838 1,2757 -3,6%

USD/CNH (Offshore) 6,9562 -0,48% 6,9739 6,9917 -0,2%

Bitcoin

BTC/USD 8.867,51 +3,78% 8.627,76 8.671,26 +23,0%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 46,07 44,76 +2,9% 1,31 -23,7%

Brent/ICE 50,75 49,67 +2,2% 1,08 -21,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.597,14 1.586,01 +0,7% +11,13 +5,3%

Silber (Spot) 16,79 16,67 +0,7% +0,12 -6,0%

Platin (Spot) 859,85 855,05 +0,6% +4,80 -10,9%

Kupfer-Future 2,56 2,55 +0,7% +0,02 -8,3%

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/flf

(END) Dow Jones Newswires

March 02, 2020 09:40 ET (14:40 GMT)