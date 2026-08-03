Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’362 0.1%  SPI 20’188 0.1%  Dow 52’947 0.9%  DAX 25’979 1.4%  Euro 0.9326 0.2%  EStoxx50 6’410 0.8%  Gold 4’048 0.1%  Bitcoin 50’684 -1.0%  Dollar 0.8089 0.2%  Öl 83.2 -7.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Sika41879292Rheinmetall345850Holcim1221405
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Ausblick: Pinterest mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Bernstein Research: Beiersdorf-Aktie erhält Outperform
Ausblick: Bayer gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Ausblick: Lufthansa legt Quartalsergebnis vor
Sandoz-Aktie verliert: Konzern räumt Rechtsstreit in den USA mit Millionenvergleich aus
Suche...

Bristol-Myers Squibb Aktie 914188 / US1101221083

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

03.08.2026 14:49:40

MÄRKTE USA/Hoffnung auf Ende des Iran-Kriegs dürfte Börse stützen

Bristol-Myers Squibb
54.16 CHF 3.58%
Kaufen Verkaufen

DOW JONES--Neue Hoffnung auf ein Ende des Nahostkonflikts dürfte die US-Börsen etwas fester in die neue Woche starten lassen. Der S&P-Future und der Nasdaq-Future liegen vorbörslich 0,7 und 1,0 Prozent im Plus. Der Ölpreis fällt kräftig, nachdem US-Präsident Donald Trump nach eigenen Angaben weitere geplante Angriffe auf iranische Ziele abgesagt hat. Stattdessen sollten am Montag Friedensverhandlungen wiederaufgenommen werden, so Trump. Ein Sprecher des iranischen Aussenministeriums widersprach allerdings: Teheran verhandele derzeit nicht mit den USA. Aktuell verbilligt sich das Barrel Brentöl um etwa 5,5 Prozent auf gut 83 Dollar, zusätzlich belastet von der Ankündigung der Opec, die Fördermenge im September anzuheben.

Unterstützung für den Aktienmarkt kommt auch von fallenden Marktzinsen. Am Anleihemarkt fällt die Rendite zehnjähriger US-Anleihen um 7 Basispunkte auf 4,67 Prozent. Der Dollar tendiert knapp behauptet. Zum Yen gibt der Greenback etwas deutlicher nach, nachdem die USA und Japan eine koordinierte Intervention zur Stützung der japanischen Währung bestätigt haben.

Konjunkturseitig werden am Montag der von S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex sowie der ISM-Index, jeweils für das verarbeitende Gewerbe im Juli, veröffentlicht, dazu die Bauausgaben aus dem Juni. Im Wochenverlauf stehen allerdings stark beachtete Daten vom Arbeitsmarkt an: Am Dienstag Daten zu den Stellenangeboten, am Mittwoch der ADP-Arbeitsmarktbericht für Juli, am Donnerstag die wöchentlichen Daten zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe und als Highlight der Woche am Freitag der offizielle Arbeitsmarktbericht für Juli.

Die Bilanzsaison legt am Montag eine Pause ein. Nach Börsenschluss wird Palantir über den Verlauf des zweiten Quartals berichten. Am Dienstag wird Spacex erstmals seit dem Börsengang Quartalszahlen vorlegen.

Im Blick steht eine mögliche Fusion im Pharmasektor: Bristol-Myers Squibb soll Berichten zufolge über einen Zusammenschluss mit Astrazeneca verhandeln. Die Aktie von Bristol-Myers Squibb steigt im vorbörslichen Handel um 4,2 Prozent.

===

US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 4,24 -0,05 4,26 4,23

5 Jahre 4,39 -0,07 4,42 4,38

10 Jahre 4,67 -0,07 4,70 4,67

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Fr, 17:10

EUR/USD 1,1529 +0,0 0,0002 1,1527 1,1498

EUR/JPY 180,75 -0,7 -1,3000 182,05 182,9900

EUR/CHF 0,9322 +0,1 0,0012 0,9310 0,9301

EUR/GBP 0,8559 +0,1 0,0012 0,8547 0,8543

USD/JPY 156,76 -0,5 -0,8100 157,57 159,1200

GBP/USD 1,3467 -0,1 -0,0013 1,348 1,3455

USD/CNY 6,7523 +0,0 0,0014 6,7509 6,7509

USD/CNH 6,7527 0,0 0,0002 6,7525 6,7531

AUS/USD 0,6998 -0,3 -0,0023 0,7021 0,7021

Bitcoin/USD 62.565,59 -1,4 -872,07 63.437,66 62.566,24

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 78,99 -6,7 -5,68 84,67

Brent/ICE 83,14 -5,5 -4,79 87,93

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.046,78 +0,1 5,84 4.040,94

Silber 57,50 -0,2 -0,13 57,63

Platin 1.624,82 -1,0 -17,20 1.642,02

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/mpt/

(END) Dow Jones Newswires

August 03, 2026 08:49 ET (12:49 GMT)

In eigener Sache

Trading Signals: Apple: Rallye auf dem Prüfstand

Heute Abend legt der iPhone-Hersteller Zahlen vor. Angesichts der Rallye der vergangenen Monate, einer üppigen Bewertung und dem strapazierten Chartbild könnte es für Apple schwer werden, den Impuls für neue Höchststände zu liefern.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Bristol-Myers Squibb Co.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Bristol-Myers Squibb Co.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

KLA, Sandoz, Legrand: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung? mit François Bloch
KLA, Sandoz und Legrand stehen in dieser Folge des BX Morningcall im Fokus. François Bloch und Olivia Hähnel vergleichen drei Aktien aus Halbleiter, Pharma/Biosimilars und elektrischer Infrastruktur. Im Fokus stehen Umsatz, EBIT, EBIT-Marge, Dividende, Buchwert, Performance und die Frage, welche Risiken Anlegerinnen und Anleger im aktuellen Marktumfeld beachten können.

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ KLA
✅ Sandou
✅ Legrand

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

KLA, Sandoz, Legrand: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?

Inside Trading & Investment

12:00 ETF Compass Juli-Review: Krypto-ETFs als grosse Gewinner mit bis zu 28 Prozent Plus
06:10 UBS Logo UBS KeyInvest: NASDAQ 100 – Versöhnlicher Monatsabschluss
02.08.26 Logo WHS 3 Profi-Trader zeigen: So entsteht ein erfolgreicher Trade
30.07.26 Julius Bär: 13.20% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (50%) auf ABB Ltd, Adecco Group AG, Nestle SA, Swatch Group AG
30.07.26 Marktüberblick: Rheinmetall nach Zahlen gefragt – Können die Bullen dem DAX neue Impulse liefern?
29.07.26 KLA, Sandoz, Legrand: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
28.07.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Kühne + Nagel, Logitech, UBS
27.07.26