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04.08.2026 18:37:39

MÄRKTE USA/Hoffnung auf Einigung USA-Iran beflügelt Wall Street

Pfizer
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DOW JONES--An den US-Börsen geht es am Dienstag erneut deutlich nach oben. Anleger seien nach wie vor optimistisch, was die Beendigung des Iran-Kriegs angehe, so Marktteilnehmer. Genährt wird dieser Optimismus von US-Finanzminister Scott Bessent, der im Fernsehsender CNBC sagte, dass es "schon morgen" eine Einigung zur Wiederöffnung der Strasse von Hormus geben könnte.

Der Dow-Jones-Index steigt gegen Mittag (Ortszeit New York) um 1,8 Prozent auf 54.120 Punkte und markiert ein neues Rekordhoch. Rückenwind erhält der Index von Caterpillar. Die Aktie des Baumaschinenherstellers, der auch KI-Datenzentren ausrüstet, verteuert sich um 6,7 Prozent. Caterpillar hat mit den Zahlen des zweiten Quartals die Erwartungen deutlich übertroffen. Der S&P-500 steigt um 1,5 Prozent und erreicht ebenfalls ein Rekordhoch. Der Nasdaq-Composite gewinnt 2,1 Prozent, gestützt auch vom Kurssprung der Palantir-Aktie. Diese macht einen Satz von 28 Prozent, nachdem der Anbieter von Software und Dienstleistungen der Systemanalyse überzeugende Geschäftszahlen vorgelegt hat. Der Ausblick auf das laufende Quartal übertraf ebenfalls die Schätzungen von Analysten. Zudem hob Palantir die Ziele für 2026 an.

Die Ölpreise fallen nach den Bessent-Aussagen weiter kräftig. Sie hatten schon am Montag deutliche nachgegeben, nachdem US-Präsident Donald Trump behauptet hatte, er habe geplante Angriffe auf iranische Ziele abgesagt, um stattdessen wieder mit Teheran zu verhandeln. Der Iran dementierte indessen Verhandlungen mit den USA. Aktuell verbilligt sich das Barrel Brentöl um 5 Prozent auf 79,59 Dollar.

Der fallende Ölpreis lindert Inflations- und Zinserhöhungssorgen. Am Anleihemarkt geben die schon am Vortag gesunkenen Renditen weiter nach. Die Zehnjahresrendite fällt um 6 Basispunkte auf 4,62 Prozent. Der Dollar tendiert behauptet. Der Goldpreis profitiert von den sinkenden Marktzinsen; sie machen das zinslos gehaltene Edelmetall attraktiver.

Unter den Konjunkturdaten des Tages fiel die Zahl der offenen Stellen im Juni, wie aus der Job Openings and Labor Survey (Jolts) hervorging. Die Jolts markierten den Auftakt einer Reihe von Arbeitsmarktdaten in dieser Woche: Am Mittwoch wird der Juli-Arbeitsmarktbericht des privaten Dienstleisters ADP veröffentlicht, am Donnerstag folgen die wöchentlichen Daten zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe und am Freitag der offizielle Arbeitsmarktbericht für Juli. Die Beschäftigungslage ist eines der Kriterien, an denen die US-Notenbank ihre Geldpolitik ausrichtet. Das Handelsbilanzdefizit der USA verringerte sich derweil im Juni im Vergleich zum Mai, war aber etwas grösser als angenommen. Und der Auftragseingang der US-Industrie ging im Juni wider Erwarten zurück. Auch die Daten tragen zur Zerstreuung von Zinserhöhungsängsten bei.

Unter den Einzelwerten an der Börse fallen die Aktien von Spotify um 1,8 Prozent. Der Musik-Streaming-Anbieter hat im zweiten Quartal erstmals die Zahl von 300 Millionen Premium-Abonnenten verzeichnet, Gewinn und Umsatz enttäuschten jedoch.

Im Pharmasektor gewinnen Merck & Co 1 Prozent. Das Unternehmen hat aufgrund von Akquisitionskosten seine Jahresziele gesenkt, im zweiten Quartal aber dank des starken Onkologiegeschäfts überraschend gut abgeschnitten. Krebs- und Herzmedikamente haben auch Pfizer (+1,9%) zu einem unerwartet guten Ergebnis verholfen. Das rückläufige Covid-Geschäft konnte so kompensiert werden. Der Pharmakonzern hob das untere Ende seiner Umsatzprognose für 2026 an.

Licht und Schatten enthielten die Zahlen von McDonald's. Die Schnellrestaurantkette verdiente mehr als erwartet, jedoch enttäuschte der Umsatz. Die Aktie steigt gleichwohl um 1 Prozent. Das Unternehmen hat Massnahmen zur Rückgewinnung von Kunden in den USA angekündigt. Eine neue US-Chefin soll Service und Qualität des Essens verbessern.

Nach Börsenschluss wird SpaceX erstmals seit dem Börsengang Geschäftszahlen veröffentlichen. Anleger blicken den Zahlen optimistisch entgegen: Die Aktie gewinnt 6,2 Prozent, hat seit dem Börsengang aber kräftig Federn gelassen und notiert unter dem Ausgabepreis.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

DJIA 54.120,40 +1,8 +941,99 53.178,41

S&P-500 7.716,38 +1,5 +115,88 7.600,50

NASDAQ Comp 26.465,55 +2,1 +551,66 25.913,90

NASDAQ 100 29.593,56 +2,8 +816,76 28.776,80

US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 4,19 -0,06 4,27 4,19

5 Jahre 4,33 -0,07 4,42 4,32

10 Jahre 4,62 -0,06 4,71 4,62

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mo, 17:10

EUR/USD 1,1521 +0,1 0,0014 1,1507 1,1503

EUR/JPY 181,4 +0,3 0,5400 180,86 180,3300

EUR/CHF 0,9327 +0,1 0,0005 0,9322 0,9332

EUR/GBP 0,8562 -0,0 -0,0003 0,8565 0,8566

USD/JPY 157,43 +0,2 0,2700 157,16 156,7400

GBP/USD 1,3449 +0,2 0,0021 1,3428 1,3426

USD/CNY 6,7532 +0,0 0,0009 6,7523 6,7523

USD/CNH 6,7466 -0,2 -0,0115 6,7581 6,7574

AUS/USD 0,7036 +0,5 0,0038 0,6998 0,6995

Bitcoin/USD 64.020,92 +0,4 263,28 63.757,64 63.819,47

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 75,97 -5,4 -4,37 80,34

Brent/ICE 79,59 -5,0 -4,18 83,77

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.086,34 +0,8 33,69 4.052,65

Silber 59,82 +2,8 1,64 58,18

Platin 1.741,96 +7,0 114,57 1.627,39

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/mgo

(END) Dow Jones Newswires

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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Caterpillar am 04.08.2026

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