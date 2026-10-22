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22.10.2026 18:42:40

MÄRKTE USA/Heftige Verluste im Technologiesektor

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DOW JONES--An der Wall Street stehen am Donnerstag besonders deutlich Technologiewerte unter Abgabedruck. Der Dow-Jones-Index hält sich gestützt von sehr festen Procter & Gamble besser. Händler nennen gleich mehrere Belastungsfaktoren: Durchwachsen ausgefallene Quartalsergebnisse von US-Technologieunternehmen konnten die Bedenken vieler Börsianer im Hinblick auf die Rentabilität der massiven KI-Investitionen nicht dämpfen. Viele der grössten Namen im Bereich Künstlicher Intelligenz verzeichnen Verluste, darunter SpaceX (-5,9%), Nvidia (-3,6%) und Intel (-5,6%) sowie die Titel des Speicherherstellers Micron (-4,8%) als auch der Kurs des Rechenzentrumsanbieters CoreWeave (-8,4%). Der Technologiesektor stellt im S&P-500 mit einem Abschlag von 2,5 Prozent das Schlusslicht.

Gegen Mittag US-Ostküstenzeit stagniert der Dow-Jones-Index bei 52.869 Punkten, S&P-500 und Nasdaq-Composite büssen 1,0 bzw. 2,0 Prozent ein. Als weiteren Belastungsfaktor machen Marktteilnehmer die deutlich anziehenden Ölpreise aus. "Die globalen Finanzmärkte nehmen über Nacht eine defensive Haltung ein, da die zunehmenden geopolitischen Risiken im Nahen Osten die Rohölpreise in die Höhe treiben und die jüngste, technologiegetriebene Aktienrally ausbremsten", heisst es bei Tickmill Group. Die leicht besser als gedacht ausgefallenen wöchentlichen Arbeitsmarktdaten spielen angesichts der Fokussierung auf KI und Erdöl kaum eine Rolle.

Während bei Tesla die Investitionsprognose gesenkt wurde, wurde sie bei Meta Platforms angehoben. Meta Platforms meldete einen Rekordumsatz für das dritte Quartal und kündigte an, eine neue Klasse von stimmrechtslosen Aktien zu schaffen, um Kapital für ihre KI-Ambitionen zu beschaffen. Die Aktien geben im Handel um 5,9 Prozent nach.

Tesla fallen um 1,4 Prozent. Der E-Autobauer berichtete für das dritte Quartal über einen stagnierenden Umsatz, aber einen überraschend positiven freien Cashflow trotz der hohen Investitionen in KI und Robotik. CEO Elon Musk weigerte sich, in einer Telefonkonferenz mit Analysten über eine mögliche Fusion mit SpaceX zu sprechen.

Die Renditen von US-Staatsanleihen geben deutlich nach. Händler sprechen angesichts der Schwäche am Aktienmarkt von einer Flucht in vermeintlich sichere Häfen. Zudem seien Konjunktursorgen aktuell ausgeprägter als Inflationsängste. Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen sinkt um 15 Basispunkte auf 4,99 Prozent.

Der Dollar erholt sich von einem Dreiwochentief, auf das er im Zuge gesunkener Marktzinsen gefallen war. Auch profitiere der Greenback von seinem Ruf als vermeintlich sicherer Hafen - der Dollar-Index verliert dennoch leicht um 0,1 Prozent auf Tagessicht. Der Euro sinkt mit den Verwerfungen am französischen Anleihemarkt. Die Rendite 10-jähriger französischer Staatsanleihen springt über die gefürchtete 5-Prozentmarke.

Die global gehandelte Ölsorte Brent verteuert sich um 2,7 Prozent auf 111,73 Dollar pro Barrel. Händler verweisen auf erneute Angriffe auf die saudische Energieinfrastruktur. Unter anderem wurde der internationale Flughafen in der östlichen Stadt Dammam, einer ölproduzierenden Region nahe Bahrain, getroffen - vermutlich durch die Huthi-Rebellen im Jemen. An anderer Stelle wird auf einen Bericht der New York Times verwiesen, wonach die USA und Israel nach den US-Zwischenwahlen erneute Angriffe auf den Iran vorbereiteten.

Gold läuft mal wieder in die Gegenrichtung zu Erdöl. Denn die anziehenden Ölpreise dürften die Inflation anheizen und letztlich zu höheren Leitzinsen führen, so die Spekulation im Markt. Die Feinunze verbilligt sich um 2,2 Prozent.

Am Aktienmarkt drehen Texas Instruments 0,9 Prozent ins Minus. Trotz höherem Gewinn und Umsatz im dritten Quartal kann sich die Aktie dem Druck im Technologiesektor nicht widersetzen. International Business Machines (IBM) verlieren 0,7 Prozent. Das Unternehmen verbuchte überzeugende Drittquartalszahlen, allerdings enttäuscht die unveränderte Jahresprognose. IBM hat das währungsbereinigte Umsatzziel für das Gesamtjahr bestätigt, angesichts starker Quartalszahlen hatten Anleger auf eine Anhebung gesetzt. Lam Research stürzen gar um 10 Prozent ab. Der Halbleiterausrüster wartet mit einer schwächer als erwartet ausgefallenen Gewinnprognose auf.

Hohe Kerosinpreise machen American Airlines zu schaffen. Die Fluglinie erwartet für das vierte Quartal nun einem bereinigten Verlust von 50 Cent bis 1,10 Dollar pro Aktie. Analysten hatten mit einem Fehlbetrag von 52 Cent gerechnet. Auch für das Gesamtjahr hat der Konzern die Prognose gesenkt. American Airlines drehen 2,7 Prozent ins Plus. Anleger konzentrierten sich auf das besser als befürchtet ausgefallene Quartalsergebnis, heisst es im Handel. Positiv kommen auch die Drittquartalszahlen von Spotify Technology an, der Kurs zieht um 8,5 Prozent an.

Das Technologieunternehmen Honeywell International (+1%) und der Rüstungskonzern Lockheed Martin (+5,3%) heben beide die Prognose an. Im Konsumgüterbereich ziehen Procter & Gamble um 6,2 Prozent an und stehen damit klar an der Dow-Spitze. Die Gesellschaft gleicht steigende Treibstoffkosten durch Umsatzwachstum im ersten Quartal aus.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

DJIA 52.869,13 +0,0 +13,04 52.856,09

S&P-500 7.679,10 -1,0 -78,07 7.757,17

NASDAQ Comp 26.176,97 -2,0 -525,89 26.702,86

NASDAQ 100 29.185,82 -2,1 -636,70 29.822,52

US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 4,68 -0,14 4,80 4,68

5 Jahre 4,81 -0,16 4,95 4,81

10 Jahre 4,99 -0,15 5,11 4,99

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mi, 17:31

EUR/USD 1,1219 -0,1 -0,0013 1,1232 1,1225

EUR/JPY 176,16 -0,8 -1,4600 177,62 177,4100

EUR/CHF 0,9226 -0,4 -0,0033 0,9259 0,9259

EUR/GBP 0,8376 -0,1 -0,0008 0,8384 0,8379

USD/JPY 157,03 -0,7 -1,1000 158,13 158,0400

GBP/USD 1,3391 -0,0 -0,0003 1,3394 1,3390

USD/CNY 6,6745 -0,0 -0,0013 6,6758 6,6758

USD/CNH 6,6732 -0,0 -0,0005 6,6737 6,6749

AUS/USD 0,7023 -0,1 -0,0004 0,7027 0,7029

Bitcoin/USD 81.579,03 -3,6 -3.056,94 84.635,97 84.436,63

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 98,79 +1,7 1,64 97,15

Brent/ICE 111,73 +2,7 2,91 108,82

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.049,09 -2,2 -91,29 4.140,38

Silber 55,06 -5,0 -2,91 57,97

Platin 1.579,65 -3,0 -48,76 1.628,41

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/mgo

(END) Dow Jones Newswires

October 22, 2026 12:43 ET (16:43 GMT)

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Long 13’816.23 19.40 SSDNBU
Long 13’503.42 13.72 SNB4VU
Long 12’908.09 8.87 BSUBWU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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American Airlines Inc 9.83 -5.21% American Airlines Inc
CoreWeave 45.99 -5.61% CoreWeave
Honeywell Technologies 179.18 1.85% Honeywell Technologies
IBM Corp. (International Business Machines) 207.79 5.49% IBM Corp. (International Business Machines)
Intel Corp. 71.12 -1.07% Intel Corp.
Lam Research Corp. 190.36 -1.10% Lam Research Corp.
Lockheed Martin Corp. 488.62 7.95% Lockheed Martin Corp.
Meta Platforms (ex Facebook) 533.15 -1.80% Meta Platforms (ex Facebook)
Micron Technology Inc. 733.67 1.56% Micron Technology Inc.
NVIDIA Corp. 175.56 -0.26% NVIDIA Corp.
Procter & Gamble Co. 134.79 -0.92% Procter & Gamble Co.
SpaceX 122.64 -0.99% SpaceX
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Tesla 309.46 -2.99% Tesla
Texas Instruments Inc. (TI) 233.86 1.56% Texas Instruments Inc. (TI)

CoreWeave am 22.10.2026

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