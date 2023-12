MÄRKTE USA/Gut behauptet - Zinssenkungshoffnung stützt weiter

NEW YORK (Dow Jones)--Die positive Stimmung an der Wall Street nach den als taubenhaft interpretierten Aussagen der US-Notenbank vom Mittwoch trägt weiter. Am Freitag zeichnet sich eine gut behauptete Eröffnung an den US-Börsen ab. Wegen des Grossen Verfalls könnte es allerdings recht volatil zugehen. Zudem muss eine Fülle an Konjunkturdaten verarbeitet werden. Schon veröffentlicht wurde der Empire State Manufacturing Index, der im Dezember überraschend deutlich und tief in negatives Terrain fiel. Im weiteren Verlauf folgen die November-Daten zur Industrieproduktion und Dezember-Einkaufsmanagerindizes sowohl für das verarbeitende als auch für das nicht-verarbeitende Gewerbe.

Unter den Einzelwerten an der Börse fallen Lennar vorbörslich um 3 Prozent. Das auf Eigenheime spezialisierte Bauunternehmen hat zwar auf den ersten Blick überraschend gute Quartalszahlen vorgelegt, doch verfehlte die Umsatzrendite den Analystenkonsens.

Besser als erwartet schnitt der Grosshändler Costco in seinem ersten Geschäftsquartal ab. Die Aktionäre sollen mit einer Sonderdividende bedacht werden. Für die Aktie geht es um 2,3 Prozent aufwärts.

Nach Vorlage durchwachsener Quartalszahlen fällt die Aktie von Darden Restaurants um 1,6 Prozent. Die Mutter der Restaurantketten Olive Garden und Longhorn Steakhouse hat mehr verdient als erwartet, doch verfehlte der Umsatz knapp die Analystenkonsenserwartung.

Der Dollar zeigt sich nach dem kräftigen Rücksetzer der Vortage gut behauptet. Marktteilnehmer vermuten indessen, dass die Schwäche des Greenback andauern wird. Sie verweisen auf die sich ausweitende Zinsdifferenz zwischen den USA auf der einen Seite und dem Euroraum sowie Grossbritannien auf der anderen Seite, nachdem sowohl von der EZB als auch von der Bank of England am Donnerstag eher falkenhafte Töne zu vernehmen waren. Am Anleihemarkt erholen sich die zuletzt kräftig gesunkenen Renditen geringfügig.

Die Ölpreise setzen ihren Anstieg in gebremstem Tempo fort. Sie profitieren weiter von dem schwächeren Dollar und der Hoffnung auf eine wieder steigende Nachfrage.

===

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,46 +6,5 4,39 4,0

5 Jahre 3,94 +3,7 3,90 -5,8

7 Jahre 3,97 +3,4 3,94 0,1

10 Jahre 3,96 +4,0 3,92 8,0

30 Jahre 4,04 +0,6 4,04 7,3

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:23 Do, 17:30 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0924 -0,6% 1,0984 1,0997 +2,1%

EUR/JPY 155,27 -0,5% 155,99 155,72 +10,6%

EUR/CHF 0,9488 -0,5% 0,9522 0,9508 -4,1%

EUR/GBP 0,8581 -0,4% 0,8608 0,8613 -3,0%

USD/JPY 142,17 +0,2% 142,02 141,62 +8,4%

GBP/USD 1,2730 -0,2% 1,2760 1,2768 +5,3%

USD/CNH (Offshore) 7,1287 +0,1% 7,1145 7,1153 +2,9%

Bitcoin

BTC/USD 42.395,28 -1,6% 42.672,65 42.514,54 +155,4%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 71,94 71,58 +0,5% +0,36 -6,3%

Brent/ICE 77,13 76,61 +0,7% +0,52 -5,0%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 33,43 34,52 -3,2% -1,09 -59,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.033,75 2.036,48 -0,1% -2,73 +11,5%

Silber (Spot) 24,00 24,18 -0,7% -0,17 +0,2%

Platin (Spot) 952,39 965,00 -1,3% -12,61 -10,8%

Kupfer-Future 3,88 3,89 -0,1% -0,01 +1,9%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

