MÄRKTE USA/Gut behauptet - Anleger bleiben vorsichtig

NEW YORK (Dow Jones)--Die US-Börsen habe am Dienstag wenig verändert geschlossen. Der Dow-Jones-Index schloss nahezu unverändert bei 41.251 Punkte. Der S&P-500 und der Nasdaq-Composite stiegen um jeweils 0,2 Prozent. Dabei gab es insgesamt 1.172 (Montag: 1.532) Kursgewinner und 1.614 (1.267) -verlierer. Unverändert schlossen 80 (92) Titel.

Geprägt war der Handel weiter von Zurückhaltung. Vor allem die am Mittwoch nach der Schlussglocke anstehenden Ergebnisse von Nvidia dürften für Bewegung an den Märkten sorgen, weshalb die Anleger im Vorfeld Vorsicht walten liessen. Denn angesichts der hohen Erwartungen gibt es hier Potenzial für Enttäuschungen. Nvidia hatte die vergangenen vier Quartale die Konsenserwartungen deutlich überboten, daher geht der Markt erneut von besser als prognostizierten Zahlen aus.

Daneben stehen am Freitag noch wichtige Inflationsdaten mit dem PCE-Preisindex auf der Agenda. Er wird von einigen Marktteilnehmern als Indikator für die Wahrscheinlichkeiten gesehen, ob die US-Notenbank die Zinsen im September um 25 oder 50 Basispunkte senken wird.

Konjunkturseitig hat sich die Stimmung unter den US-Verbrauchern im August aufgehellt. Der Index des Verbrauchervertrauens stieg auf 103,3. Ökonomen hatten einen Stand von 101,0 erwartet. Der Vormonatswert wurde auf 101,9 von zunächst 100,3 nach oben revidiert. Die Verbraucher spielen eine Schlüsselrolle für die US-Wirtschaft, weil rund 70 Prozent des Bruttoinlandsprodukts vom Privatkonsum abhängen.

Paramount-Aktie mit Ende des Bieterkampfes unter Abgabedruck

Für die Paramount-Aktie ging es 7,2 Prozent nach unten. Das Bietergefecht um Paramount ist beendet. Medienmanager Edgar Bronfman Jr. hat sein Gebot für den von Shari Redstone kontrollierten Medienkonzern zurückgezogen. Damit ist der Weg frei für einen Verkauf an Skydance Media von David Ellison. Dessen Plan im Volumen von rund 8 Milliarden Dollar sieht vor, die Redstone-Holdinggesellschaft National Amusements zu übernehmen und Skydance mit Paramount zu verschmelzen. Durch den Deal erhält Paramount 1,5 Milliarden Dollar, die das Unternehmen zum Schuldenabbau verwenden kann.

Der Pharmakonzern Eli Lilly (+0,4%) wird sein beliebtes neues Medikament zur Gewichtsabnahme, Zepbound, demnächst zusätzlich zu den herkömmlichen Injektionspens auch in Fläschchen anbieten, die bei bestimmten Dosierungen etwa die Hälfte des Originalpreises kosten.

Die Aktie von Super Micro Computer verlor 2,6 Prozent. Der Leerverkäufer Hindenburg Research hat einen Bericht veröffentlicht, in dem behauptet wurde, dass es "eklatante rote Flaggen" in der Bilanz, sowie Beweise für nicht offengelegte Transaktionen, Versäumnisse bei der Exportkontrolle sowie Probleme mit Kunden entdeckt habe.

Die in den USA gehandelten Hinterlegungsscheine von JD.com legten um 2,3 Prozent zu. Das chinesische E-Commerce-Unternehmen will Aktien im Volumen von bis zu 5 Milliarden US-Dollar bis August 2027 zurückkaufen.

Dollar leichter - Ölpreise geben nach

Am Devisenmarkt zeigte sich der Dollar etwas leichter. Der Dollarindex gab um 0,3 Prozent nach. Zu Wochenbeginn war der Dollar-Index zwischenzeitlich auf den tiefsten Stand seit 13 Monaten gefallen. Die ING sieht nur begrenzten Spielraum für eine weitere Dollar-Abwertung, es sei denn, der Markt preist eine Rezession in den USA ein. Eine "weiche Landung" der US-Wirtschaft sei eingepreist, was dazu führen könnte, dass die Fed die Zinsen bis Ende nächsten Jahres auf 3,0 Prozent von derzeit 5,25 bis 5,5 Prozent senkt, so Analyst Chris Turner. Ein deutlich niedrigeres Dollar-Niveau würde viel schwächere US-Wirtschaftsdaten voraussetzen, die die Märkte dazu veranlassen würden, eine Rezession einzupreisen, wobei der Fokus auf dem August-Arbeitsmarktbericht liegen würde.

Am Ölmarkt gaben die Preise nach dem jüngsten kräftigen Anstieg nach. Die Preise für die Sorten WTI und Brent fielen um jeweils 2,2 Prozent. Marktteilnehmer verwiesen auf Gewinnmitnahmen. Die angespannte Lage im Nahen Osten stütze übergeordnet aber weiter die Ölpreise, hiess es.

Am Anleihemarkt setzten die Renditen ihre Erholung fort. Die Rendite zehnjähriger Papiere erhöhte sich um 1,8 Basispunkte auf 3,83 Prozent. Die Auktionen zwei-, fünf- und siebenjähriger US-Staatsanleihen in dieser Woche haben angesichts der hohen Bewertung, des grossen Angebots und der wirtschaftlichen Widerstandsfähigkeit mit Gegenwind zu rechnen, sagte Althea Spinozzi, Leiterin Rentenstrategie bei Saxo. Insbesondere das rekordhohe Angebot an fünfjährigen Anleihen könnte für die Märkte schwer zu verkraften sein, so die Expertin.

Der Goldpreis stieg und erholte sich dabei wieder von leichten Abgaben im Verlauf. Der Preis für die Feinunze erhöhte sich um 0,3 Prozent.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 41.250,50 +0,0% 9,98 +9,5%

S&P-500 5.625,80 +0,2% 8,96 +18,0%

Nasdaq-Comp. 17.754,82 +0,2% 29,06 +18,3%

Nasdaq-100 19.581,52 +0,3% 65,09 +16,4%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 3,90 -3,2 3,94 -51,7

5 Jahre 3,66 -0,6 3,67 -34,1

7 Jahre 3,73 +1,4 3,72 -23,6

10 Jahre 3,83 +1,8 3,81 -4,7

30 Jahre 4,13 +1,9 4,11 15,5

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 7:50 Uhr Mo, 17:20 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1185 +0,2% 1,1166 1,1168 +1,3%

EUR/JPY 161,05 -0,2% 161,72 161,41 +3,5%

EUR/CHF 0,9412 -0,5% 0,9466 0,9467 +1,4%

EUR/GBP 0,8432 -0,4% 0,8463 0,8466 -2,8%

USD/JPY 143,98 -0,4% 144,84 144,53 +2,2%

GBP/USD 1,3265 +0,6% 1,3194 1,3191 +4,3%

USD/CNH (Offshore) 7,1197 -0,0% 7,1243 7,1238 -0,1%

Bitcoin

BTC/USD 61.990,70 -1,9% 63.182,35 63.309,80 +42,4%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 75,74 77,42 -2,2% -1,68 +6,7%

Brent/ICE 79,67 81,43 -2,2% -1,76 +5,8%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 38,73 37,75 +2,6% +0,98 +16,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.524,56 2.518,04 +0,3% +6,52 +22,4%

Silber (Spot) 30,00 29,98 +0,1% +0,02 +26,2%

Platin (Spot) 962,68 963,15 -0,0% -0,48 -3,0%

Kupfer-Future 4,23 4,22 +0,3% +0,01 +7,4%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/err/

(END) Dow Jones Newswires

August 27, 2024 16:15 ET (20:15 GMT)