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05.11.2026 15:48:43

MÄRKTE USA/Gewinnmitnahmen nach Rally - Qualcomm stürzen ab

QUALCOMM
134.28 CHF 10.02%
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DOW JONES--Gewinnmitnahmen nach der Rally vom Vortag prägen zum Start in den Donnerstagshandel das Bild an den US-Börsen. Der Dow-Jones-Index legt zwar um 0,1 Prozent auf 53.431 Punkte zu. Der S&P-500 fällt jedoch um 0,9 Prozent, der Nasdaq-Composite gibt um 1,9 Prozent nach. Das Ergebnis der Kongresswahl, bei der die Demokraten sowohl im Repräsentantenhaus als auch im Senat die Mehrheit erlangt hatten, verhalf den Aktienmärkten am Mittwoch zu einer fulminanten Rally. Die neuen Machtverhältnisse im Kongress dürften dem amtierenden US-Präsidenten Donald Trump, der den Republikanern angehört, das Regieren schwerer machen.

Konjunkturseitig ging die Zahl der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in der vergangenen Woche überraschend zurück. Die Produktivität ausserhalb der Landwirtschaft erhöhte sich im dritten Quartal stärker als angenommen. Gleichzeitig sanken die Lohnstückkosten deutlicher als von Volkswirten prognostiziert. Alles in allem untermauern die Daten die Erwartung einer Zinserhöhung der US-Notenbank im Dezember.

Die am Vortag gesunkenen Anleiherenditen legen am kurzen Ende der Zinskurve leicht zu. Die Zehnjahresrendite steht kaum verändert bei 4,89 Prozent. Der Dollar tendiert kaum verändert. Der Ölpreis macht einen Teil seiner heftigen Verluste vom Mittwoch wett. Das Barrel Brentöl verteuert sich um 2,9 Prozent auf 97,39 Dollar. Gold ist derweil erneut gesucht. Hier verweisen Marktteilnehmer auf die ungewisse künftige politische Lage, die Anleger in den "sicheren Hafen" des Edelmetalls treibe. Der Preis für eine Feinunze erhöht sich um 1,3 Prozent auf 4.115 Dollar.

Zu den wenigen Sektoren, die gegen die positive Tendenz am Mittwoch unter Druck geraten waren, gehörten Aktien mit KI-Bezug. Hier werden erneut Verluste verzeichnet, denn Anleger erwarten, dass sich der Ausbau von KI-Infrastruktur nun verzögern wird. Während Präsident Trump ein entschiedener Befürworter der Künstlichen Intelligenz (KI) ist, stehen viele Wähler dem Bau von Datenzentren skeptisch gegenüber - ein Faktor, von dem die Demokraten profitierten.

Überdies haben neue Geschäftszahlen aus der Branche nicht in allen Punkten überzeugt. So brechen die Aktien von Qualcomm um 11,5 Prozent ein. Das Unternehmen hat zwar in seinem vierten Geschäftsquartal mehr Chips für die Automobilindustrie verkauft, dem stand aber ein rückläufiger Absatz von Chips für Mobiltelefone gegenüber. Insgesamt übertraf der Quartalsumsatz die Erwartungen von Analysten. Der Ausblick enthielt jedoch Licht und Schatten.

Der Chiphersteller Arm hat den Umsatz im zweiten Geschäftsquartal kräftig gesteigert und damit ebenso wie mit dem Gewinn je Aktie die Markterwartungen übertroffen. Auch die Ziele für das laufende Quartal lagen über den Konsensschätzungen. Die Aktie kann sich der schlechten Stimmung im Sektor aber nicht entziehen und fällt um 10,6 Prozent. Nvidia verbilligen sich um 3,9 und Advanced Micro Devices um 10,8 Prozent.

Positiv werden die Zahlen des Ölkonzerns Conocophilips aufgenommen, dessen Aktie um 1,5 Prozent steigt. Allerdings hatten die Titel am Mittwoch im Sog des Ölpreiseinbruchs kräftig Federn gelassen. Auch die Zahlen von Peloton Interactive (+4,9%) kommen gut an.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

DJIA 53.431,28 +0,1 +75,16 53.356,12

S&P-500 7.620,60 -0,9 -68,02 7.688,62

NASDAQ Comp 25.240,63 -1,9 -495,88 25.736,51

NASDAQ 100 27.697,36 -2,6 -739,81 28.437,17

US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 4,59 +0,01 4,62 4,55

5 Jahre 4,69 -0,00 4,72 4,64

10 Jahre 4,89 -0,00 4,92 4,84

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Di, 17:15 Uhr

EUR/USD 1,1205 -0,2 -0,0022 1,1227 1,1192

EUR/JPY 177,39 -0,3 -0,4700 177,86 177,3600

EUR/CHF 0,9159 -0,2 -0,0014 0,9173 0,9186

EUR/GBP 0,8324 -0,1 -0,0008 0,8332 0,8343

USD/JPY 158,3 -0,1 -0,1200 158,42 158,4400

GBP/USD 1,3459 -0,1 -0,0012 1,3471 1,3414

USD/CNY 6,668 -0,1 -0,0051 6,6731 6,6701

USD/CNH 6,6658 -0,1 -0,0089 6,6747 6,6695

AUS/USD 0,6988 -0,2 -0,0016 0,7004 0,6972

Bitcoin/USD 78.964,27 -1,5 -1.214,70 80.178,97 77.563,90

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 89,93 +2,1 1,81 88,12

Brent/ICE 97,39 +2,9 2,77 94,62

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.114,51 +1,3 54,77 4.059,74

Silber 52,51 +0,6 0,30 52,21

Platin 1.522,76 +1,7 25,92 1.496,84

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/hab

(END) Dow Jones Newswires

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Long 13’154.91 8.83 S5BOUU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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