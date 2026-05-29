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29.05.2026 18:18:40

MÄRKTE USA/Gewinne zum Wochenausklang - Dow über 51.000 Punkten

SentinelOn a
12.43 CHF -10.83%
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DOW JONES--Die Rekordjagd an der Wall Street setzt sich zum Wochenausklang fort. Der Dow-Jones-Index erreichte bei 51.086 Punkten ein neues Rekordhoch und kletterte damit erstmals über die Marke von 51.000 Punkten. Am Mittag (Ortszeit) steigt der Index um 0,7 Prozent auf 51.040 Punkte. Der S&P-500 verbessert sich um 0,3 Prozent und der Nasdaq-Composite um 0,4 Prozent. Damit steuert der marktbreite S&P-500 auf die neunte Gewinnwoche in Folge zu bzw. auf seine beste Zweimonatsphase seit Mai 2020. Der Markt befindet sich seit Ende März im Aufwärtstrend. Die Hoffnung auf eine baldige Einigung zwischen den USA und dem Iran stützt erneut. Laut US-Finanzminister Scott Bessent stehen die USA und der Iran kurz vor einer Einigung. Gleichwohl warten die Anleger hier auf konkrete Ergebnisse.

Bei einer Einigung dürfte die Blockade der Strasse von Hormus als Belastungsthema für die Börsen wegfallen. Mit dann womöglich sinkenden Ölpreisen könnte das Narrativ vom nur temporären Inflationsschock wieder greifen und die Aktienkurse stützen. Passend zu den Hoffnungen am Markt fallen die Ölpreise zum Wochenschluss. Der Iran werde die Kontrolle über die Strasse von Hormus wahrscheinlich nicht aufgeben, da die Wasserstrasse bei allen künftigen Atomverhandlungen mit Washington eine wichtige strategische Trumpfkarte bleibe, meint SEB-Analyst Bjarne Schieldrop.

Stützend für die Marktstimmung wirken auch euphorisch aufgenommene Geschäftszahlen von Dell - der Kurs haussiert um 28,9 Prozent. Der Computerhardware-Hersteller sprach von einem rasanten Wachstum bei KI-Servern für Rechenzentren. Zudem treiben Details zu einem neuen Vertrag mit dem US-Militär im Wert von 9,7 Milliarden US-Dollar. Dell befinde sich in der Frühphase eines Superzyklus der KI-Infrastruktur, urteilt Marktstratege James Thorn von Wellington Altus.

Die Renditen von US-Staatsanleihen fallen leicht - im Zehnjahresbereich um 2,0 Basispunkte auf 4,44 Prozent. Sollten sich die Kriegsparteien auf ein Abkommen verständigen, dürften die Inflationssorgen über dann wohl nachgebende Ölpreise zurückgehen. Allerdings sei die Unsicherheit gross, weswegen die Renditen nur leicht sänken, heisst es im Handel.

Gestützt wird die Stimmung auch von einem deutlich besser als erwartet ausgefallenen Einkaufsmanager-Index Chicago. Der Index stieg im Mai auf 62,7 Punkte, nach 49,2 Punkten im April, was einem Schrumpfungsniveau entsprach. Es ist der höchste Stand seit Januar 2022. Die Neuaufträge sprangen ebenfalls auf das höchste Niveau seit Januar 2022.

Der Dollar-Index gibt leicht nach - der Dollar-Index fällt um 0,2 Prozent. Das Abwärtspotenzial des Dollar sei aber begrenzt, selbst wenn die USA und der Iran eine Einigung über eine Verlängerung ihres Waffenstillstands und die Wiedereröffnung der Strasse von Hormus erzielen, so XM-Analyst Charalampos Pissouros. "Dennoch deutet die Tatsache, dass die Anleger weiterhin mit steigenden Zinsen rechnen, darauf hin, dass sie nach wie vor über die Inflation besorgt sind", sagt Pissouros. Selbst wenn eine Vereinbarung unterzeichnet werde, dürften die Ölpreise höher bleiben als vor einem Jahr, so dass es einige Zeit dauern könnte, bis die Inflation wieder auf das 2-Prozent-Ziel der Federal Reserve zurückfalle, ergänzt er.

Der Ölpreis für die Sorte Brent fällt um 1,8 Prozent auf 92,01 Dollar und steuert auf hohe Wochenverluste mit den Hoffnungen auf ein Kriegsende in Nahost zu. Bei der europäischen Sorte Brent beläuft sich der Wochenabschlag auf mehr als 11 Prozent.

Der Goldpreise steigt mit der Spekulation auf eine via Ölpreis sinkende Inflation. Die Feinunze erhöht sich um 1,6 Prozent auf 4.565 Dollar.

Am Aktienmarkt brechen American Eagle Outfitters um 13 Prozent ein. Die Kernmarke des Modekonzerns schnitt nicht so positiv ab, wie von der Geschäftsführung gewünscht. Die Umsätze dieses Segments im ersten Quartal sind rückläufig. Die Wettbewerberpapiere von Gap stürzen um 16,8 Prozent ab, nachdem der Bekleidungshändler seine Umsatzprognose gesenkt und einen Umsatzrückgang bei seiner Old Navy-Kette gemeldet hat.

Autodesk übernimmt MaintainX für 3,6 Milliarden US-Dollar, die Titel geben 4 Prozent ab. Die angehobene Prognose stützt nicht. Okta meldet im ersten Quartal einen höheren Gewinn und hebt die Prognose für das Gesamtjahr an - der Kurs springt um 27,4 Prozent nach oben. SentinelOne sacken um 8,2 Prozent ab - belastet von einem schwachen Ausblick des Cybersicherheitsunternehmens, das zudem 8 Prozent der Belegschaft abbaut.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

DJIA 51.040,01 +0,7 +371,04 50.668,97

S&P-500 7.589,17 +0,3 +25,54 7.563,63

NASDAQ Comp 27.012,66 +0,4 +95,19 26.917,47

NASDAQ 100 30.366,47 +0,5 +142,59 30.223,89

US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 4,00 -0,03 4,04 3,99

5 Jahre 4,14 -0,02 4,17 4,12

10 Jahre 4,44 -0,02 4,46 4,43

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Do, 19:29

EUR/USD 1,1671 +0,2 0,0020 1,1651 1,1651

EUR/JPY 185,87 +0,2 0,3600 185,51 185,5300

EUR/CHF 0,9121 -0,1 -0,0011 0,9132 0,9132

EUR/GBP 0,8664 0,0 0,0000 0,8664 0,8667

USD/JPY 159,22 -0,0 -0,0100 159,23 159,2100

GBP/USD 1,3468 +0,2 0,0025 1,3443 1,3440

USD/CNY 6,7662 -0,2 -0,0134 6,7796 6,7796

USD/CNH 6,7619 -0,2 -0,0107 6,7726 6,7726

AUS/USD 0,7188 +0,4 0,0025 0,7163 0,7164

Bitcoin/USD 73.771,61 +0,4 298,93 73.472,68 73.277,82

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 87,77 -1,3 -1,13 88,9

Brent/ICE 92,01 -1,8 -1,70 93,71

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.564,69 +1,6 72,76 4.491,93

Silber 75,62 -0,0 -0,01 75,64

Platin 1.919,76 -0,2 -2,99 1.922,75

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/cbr

(END) Dow Jones Newswires

May 29, 2026 12:19 ET (16:19 GMT)

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Richemont sendet gleich doppelt Kaufsignale: Charttechnisch hat die Aktie wichtige Widerstände überwunden, fundamental stützen robuste Zahlen. Die Chancen stehen gut, dass der SMI-Titel das Jahreshoch ins Visier nimmt.

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Long 12’702.65 13.85 BSU9TU
Long 12’137.84 8.80 SXDBPU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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