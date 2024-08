MÄRKTE USA/Geopolitik sorgt für Vorsicht

NEW YORK (Dow Jones)--Nach den deutlichen Vortagesaufschlägen sinkt die Risikobereitschaft an der Wall Street - vereinzelt werden Gewinne mitgenommen. Im frühen Handel verliert der Dow-Jones-Index 0,2 Prozent auf 39.352 Punkte, S&P-500 und Nasdaq-Composite stagnieren. Vor dem Wochenende steige die Risikoaversion, heisst es mit Blick auf den Nahen Osten. Die USA haben den Iran für den Fall eines gross angelegten Angriffs auf Israel vor einem verheerenden Schlag gewarnt. Die USA, der Iran und Israel überbieten sich aktuell mit wechselseitigen Drohungen. Zwar blieb der mehrfach angekündigte Militärschlag des Irans gegen Israel bislang aus, doch geht die Sorge am Markt um, dass es am Wochenende soweit sein könnte.

Damit geht eine turbulente Woche möglicherweise doch noch halbwegs versöhnlich zu Ende. Die Indizes stehen nur noch knapp unter dem Niveau, auf dem sie vor dem Abwärtsstrudel am Montag gestanden hatten. Zu den Fakten gehöre, dass die US-Wirtschaft nicht implodiere und die sogenannten Carry Trades mit dem japanischen Yen nicht unbedingt einen globalen Marktzusammenbruch auslösten, heisst es im Handel. Am Vortag hatten überraschend starke wöchentliche US-Arbeitsmarktdaten die Rezessionsspekulation, die durch den schwachen monatlichen Arbeitsmarktbericht am vergangenen Freitag aufgekommen war, wieder in den Hintergrund gedrängt.

"Die Situation auf dem Arbeitsmarkt bleibt unverändert. Die kürzlich Entlassenen haben grössere Schwierigkeiten, eine neue Arbeit zu finden. Das führt zu einem linearen Anstieg der Arbeitslosigkeit", verdeutlichen die Analysten von Renaissance Macro Research die Entwicklung.

Nach den Anstiegen der Vortage kommen die US-Renditen wieder etwas zurück. Das drückt leicht auf den Dollar, der Dollarindex büsst 0,1 Prozent ein. Bei Gold und Erdöl tut sich nicht viel.

Expedia trotz verhaltenem Ausblick gesucht

Unter den Einzelwerten ziehen Expedia um 9,1 Prozent an. Die Reiseplattform übertraf im zweiten Quartal die Umsatzerwartungen. Dass Expedia vor einer Abschwächung der Reisenachfrage im laufenden Quartal warnte, geht unter.

Der Pharmakonzern Merck & Co hat eine Vereinbarung im Wert von bis zu 1,3 Milliarden Dollar über den Kauf eines Prüfpräparats zur Behandlung bösartiger Erkrankungen des lymphatischen Systems mit Curon Biopharmaceutical geschlossen. Der US-Konzern zahlt zunächst 700 Millionen Dollar für die weltweiten Rechte an einem Antikörper. Der Kurs sinkt um 0,6 Prozent.

Gilead Sciences tendieren behauptet, nach überzeugenden Zweitquartalszahlen hat die Biotechnologiegesellschaft den Ausblick angehoben. Take-Two Interactive Software steigen um 2,4 Prozent nach Quartalszahlen über der Markterwartung.

Paramount Global klettern um 4,1 Prozent. Auch der Medienkonzern hat die Markterwartungen geschlagen. Der langsame Kollaps des Kabelfernsehgeschäfts wird aber immer deutlicher. Paramount hat 6 Milliarden Dollar auf den Wert seines Kabelfernsehnetzwerks abgeschrieben und streicht ausserdem etwa 2.000 Arbeitsplätze.

Elf Beauty brechen um 14,8 Prozent ein. Der Kosmetikanbieter hob zwar den Ausblick an, blieb mit den neuen Prognosen aber unterhalb der Erwartungen. Doximity haussieren um 34,7 Prozent, der Plattformbetreiber im Medizinbereich veröffentlichte besser als gedacht ausgefallene Erstquartalzahlen und dazu einen positiven Ausblick.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 39.351,87 -0,2% -94,62 +4,4%

S&P-500 5.319,24 -0,0% -0,07 +11,5%

Nasdaq-Comp. 16.666,13 +0,0% 6,11 +11,0%

Nasdaq-100 18.402,02 -0,1% -11,80 +9,4%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,03 -1,4 4,04 -39,3

5 Jahre 3,78 -5,6 3,83 -22,5

7 Jahre 3,82 -6,0 3,88 -14,5

10 Jahre 3,93 -6,3 3,99 5,0

30 Jahre 4,21 -6,5 4,28 24,5

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:16 Do, 17:29 % YTD

EUR/USD 1,0921 +0,0% 1,0924 1,0910 -1,1%

EUR/JPY 160,22 -0,3% 160,66 160,67 +3,0%

EUR/CHF 0,9439 -0,3% 0,9456 0,9455 +1,7%

EUR/GBP 0,8573 +0,1% 0,8559 0,8572 -1,2%

USD/JPY 146,75 -0,3% 147,09 147,27 +4,2%

GBP/USD 1,2738 -0,1% 1,2763 1,2727 +0,1%

USD/CNH (Offshore) 7,1667 -0,2% 7,1720 7,1783 +0,6%

Bitcoin

BTC/USD 59.890,30 -2,4% 60.886,95 58.965,70 +37,5%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 76,03 76,19 -0,2% -0,16 +6,6%

Brent/ICE 79,27 79,16 +0,1% +0,11 +5,2%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 40,2 40,31 -0,3% -0,11 +24,0%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.427,52 2.427,36 +0,0% +0,16 +17,7%

Silber (Spot) 27,34 27,58 -0,8% -0,23 +15,0%

Platin (Spot) 925,78 935,00 -1,0% -9,23 -6,7%

Kupfer-Future 4,01 3,95 +1,7% +0,07 +2,0%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/gos

(END) Dow Jones Newswires

August 09, 2024 10:02 ET (14:02 GMT)