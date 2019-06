MÄRKTE USA/Geopolitik belastet - Halbleiterwerte geben nach

NEW YORK (Dow Jones)--Die geopolitischen Risiken sorgen zum Wochenausklang an der Wall Street für leichte Abgaben. Zum weiter ungelösten US-chinesischen Handelsstreit kommt nun die an Schärfe gewinnende Auseinandersetzung zwischen den USA und dem Iran mit dem mutmasslichen Angriff auf Tanker im Golf von Oman. Dies treibt die Anleger in die "sicheren Häfen" Gold und Anleihen. Der Goldpreis klettert auf ein neues Jahreshoch und die Rendite für zehnjährige deutsche Bundesanleihen fällt auf ein Rekordtief.

Der Dow-Jones-Index fällt kurz nach der Eröffnung um 0,4 Prozent auf 26.002 Punkte. Der S&P-500 gibt um 0,3 Prozent und der Nasdaq-Composite reduziert sich, belastet von deutlichen Abgaben im Halbleiter-Sektor um 0,5 Prozent.

Die geopolitischen Entwicklungen schüren zudem die Zinssenkungsspekulationen, nachdem die Notenbanken zuletzt auf die Risiken für die globale Konjunktur wiederholt hingewiesen hatten. Damit sind die Blicke der Investoren auf die Sitzung der US-Notenbank in der kommenden Woche gerichtet. Hier wird mit einer Wahrscheinlichkeit von 30 Prozent mit einer Zinssenkung gerechnet, für das Juli-Treffen liegt diese sogar bei 88 Prozent. Untermauert wird dies durch enttäuschende Konjunkturdaten aus China, wo das Wachstum der Industrieproduktion im Mai schwächer ausgefallen ist als prognostiziert.

Die US-Einzelhandelsumsätze für Mai sind mit einem Plus von 0,5 Prozent nur leicht unter der Erwartung einer Zunahme um 0,6 Prozent geblieben. Zudem wurden die Daten für April nach oben revidiert, auf plus 0,3 Prozent von zuvor minus 0,2 Prozent. Die Daten seien aber nicht gut genug, um die US-Notenbank von ihrem Vorhaben abzubringen, Zinssenkungen im weiteren Jahresverlauf in Aussicht zu stellen, heisst es im Handel. Druck auf die Fed kommt von der seit geraumen Zeit inversen US-Zinskurve, auch der US-Arbeitsmarkt scheint die besten Zeiten hinter sich zu haben.

Die US-Industrieproduktion ist im Mai deutlich stärker gestiegen als erwartet. Sie erhöhte sich im Vergleich zum Vormonat um 0,4 Prozent. Volkswirte hatten eine Zunahme um lediglich 0,1 Prozent erwartet.

Nach der Startglocke steht noch der Michigan-Index zur Stimmung unter den US-Verbrauchern für Juni auf der Agenda.

Sichere Häfen gesucht - Goldpreis auf Jahreshoch

Die zunehmenden geopolitischen Unsicherheiten treiben die Investoren auf der Suche nach Sicherheit in Gold und Anleihen. Der Preis für die Feinunze hat bei 1.358 Dollar ein neues Jahreshoch markiert. Die deutsche Zehnjahresrendite ist mit minus 0,27 Prozent sogar auf den niedrigsten Stand jemals gefallen. Aktuell verteuert sich der Preis für die Feinunze Gold um 0,4 Prozent auf 1.347 Dollar.

Die US-Anleihen geben mit den guten US-Daten leicht nach. Die Rendite zehnjähriger Papiere erhöht sich um 0,3 Basispunkte auf 2,10 Prozent.

Die Ölpreise behaupten ihre deutlichen Vortagesgewinne weitgehend. Nach den mutmasslichen Angriffen auf zwei Tanker im Golf von Oman verschärfen sich die Töne zwischen Washington und Teheran. US-Aussenminister Mike Pompeo hat dem Iran die Verantwortung zugewiesen. Konkrete Belege dafür lieferte er jedoch nicht. Iran hat die Vorwürfe hingegen zurückgewiesen. Irans Präsident Hassan Ruhani hat die USA als "schwere Bedrohung für die Stabilität" in der Region und in der Welt bezeichnet.

Zudem hat die Internationalen Energie-Agentur (IEA) ihre Prognose zur globalen Ölnachfrage 2019 leicht gesenkt. Eine schwächere Weltwirtschaft könnte aus Sicht der IEA ein langsameres Wachstum der Ölnachfrage bedeuten, selbst wenn die Ölproduzenten ein ausreichendes Angebot aufrechterhalten. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI fällt um 0,2 Prozent auf 52,18 Dollar, für Brent geht es um 0,8 Prozent auf 61,77 Dollar nach oben.

Der Euro gibt zum Dollar mit den Einzelhandelsumsätzen und der Industrieproduktion nach und fällt auf 1,1239 Dollar von 1,1265 Dollar vor den Daten. Die Gemeinschaftswährung reagiert nach Einschätzung der Danske Bank zunehmend empfindlicher auf Konjunkturdaten aus den USA. Das liege an Spekulationen um den Beginn von Leitzinssenkungen durch die US-Notenbank vor dem kommenden geldpolitischen Treffen in der kommenden Woche.

Halbleiter-Sektor mit Broadcom-Ausblick unter Druck

Der Halbleiter-Sektor dürfte mit deutlichen Abschlägen in den Handel starten, nachdem Broadcom einen schwachen Zwischenbericht veröffentlicht hat. Der US-Chiphersteller hat seinen Umsatzausblick deutlich gesenkt und will auch weniger investieren. Ein Grund dafür ist, dass die USA den heimischen Konzernen den Handel mit Huawei verboten haben. Die Broadcom-Aktie bricht um 7,7 Prozent ein. Im Gefolge zeigen sich Intel (minus 2,0 Prozent), Texas Instruments (minus 3,2 Prozent), Qualcomm (minus 2,6 Prozent) und AMD (minus 2,4 Prozent) ebenfalls unter Abgabedruck.

Blue Apron verlieren 8,0 Prozent. Der Kochboxenanbieter wird seine Aktien zusammenlegen im Verhältnis 15:1. Ziel ist es, den Aktienkurs optisch zu erhöhen und die Liquidität zu verbessern.

===

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 26.001,90 -0,40 -104,87 11,46

S&P-500 2.882,91 -0,30 -8,73 15,00

Nasdaq-Comp. 7.798,81 -0,49 -38,32 17,54

Nasdaq-100 7.470,48 -0,54 -40,20 18,02

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 1,84 0,7 1,84 64,0

5 Jahre 1,84 1,1 1,83 -8,2

7 Jahre 1,96 0,6 1,96 -28,5

10 Jahre 2,10 0,3 2,10 -34,6

30 Jahre 2,59 -0,6 2,60 -47,3

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 10:00 Do, 17:02 % YTD

EUR/USD 1,1239 -0,34% 1,1286 1,1272 -2,0%

EUR/JPY 121,80 -0,34% 122,10 122,31 -3,1%

EUR/CHF 1,1204 -0,05% 1,1213 1,1213 -0,5%

EUR/GBP 0,8903 +0,08% 0,8909 0,8887 -1,1%

USD/JPY 108,40 +0,03% 108,20 108,49 -1,1%

GBP/USD 1,2622 -0,43% 1,2667 1,2685 -1,1%

Bitcoin

BTC/USD 8.376,25 +0,75% 8.265,25 8.165,75 +125,2%

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 52,18 52,28 -0,2% -0,10 +10,3%

Brent/ICE 61,77 61,31 +0,8% 0,46 +12,0%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.347,20 1.342,35 +0,4% +4,85 +5,0%

Silber (Spot) 14,94 14,95 -0,1% -0,01 -3,6%

Platin (Spot) 807,00 812,00 -0,6% -5,00 +1,3%

Kupfer-Future 2,64 2,66 -0,7% -0,02 -0,1%

===

