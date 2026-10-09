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09.10.2026 14:42:40

MÄRKTE USA/Freundlicher Start voraus - KI-Titel vor Erholung

Verizon
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DOW JONES--Nach einer zweitägigen Durststrecke dürfte die Wall Street am Freitag mit Aufschlägen in den Handel gehen. Der Aktienterminmarkt deutet eine freundliche Starttendenz am Kassamarkt an. Rekordhochs am Montag und Dienstag folgten Abschlägen an den Folgetagen. Der Aktienmarkt hängt weiter ganz entscheidend an der Ölpreisentwicklung und den Anleiherenditen. Während die Rohölpreise sinken und damit die Inflationssorgen etwas dämpfen und somit die Börse stützen, stagnieren die Anleiherenditen und bewegen sich klar unter den jüngsten 24-Jahreshochs.

Am Vorabend ging die dritte Auktion von US-Staatsanleihen in dieser Woche erneut problemlos über die Bühne, womit sich Befürchtungen über eine nachlassende Nachfrage zerstreuen. "Es war eine gute Woche für US-Anleiheauktionen", urteilen die ING-Analysten Padhraic Garveyund und Benjamin Schroeder. Zehnjährige US-Staatsanleihen rentieren unverändert mit 5,23 Prozent. Mit wieder leicht sinkenden Ölpreisen fällt ein Treiber des Vortages weg, denn steigende Rohölpreise befeuern die Inflationssorgen.

Mit den Renditen stagniert auch der US-Dollar. Dieser hat laut ING-Analyst Francesco Pesole nur begrenzten Spielraum für einen Rückgang, da die Anleihemärkte und die Risikostimmung fragil blieben, während von der US-Notenbank erwartet werde, dass sie die Zinsen im Dezember erneut anheben werde.

Die Ölpreise kommen leicht zurück, nachdem US-Präsident Donald Trump von produktiven Gesprächen mit Teheran gesprochen und zumindest kurzfristig keine Angriffe auf den Iran avisiert hat. Aktuell verbilligt sich Erdöl der Sorte Brent um 1,6 Prozent auf 102,64 Dollar. Die nicht weiter steigenden Renditen machen Gold attraktiver, die Feinunze versteuert sich um 1,2 Prozent.

Die Verwirrung um die Umsatzentwicklung von OpenAI, die am Vortag die Sektorwerte belastet hatte, scheint sich etwas gelegt zu haben. Daher erholen sich KI-bezogene Aktien im vorbörslichen Handel. Berichte über einen deutlich niedrigeren Erlös bei OpenAI als zunächst kommuniziert hatten zunächst für Unruhe gesorgt, aber offenbar ging die Diskrepanz aus unterschiedlichen Berechnungsmethoden für den annualisierten Umsatz bei OpenAI und seinem Konkurrenten Anthropic zurück. Der Versuch von Investoren, einen direkten Vergleich zwischen den Umsätzen der beiden Unternehmen herzustellen, habe zu den zunächst höheren Schätzungen geführt, heisst es.

Zudem macht ein Bloomberg-Bericht Hoffnung, dass das fortschrittliche KI-Modell weiterhin auf Kurs sei, 70 Milliarden Dollar an Umsatz zu erreichen. "Die Märkte haben einen weiteren KI-Entlastungsimpuls erhalten, aber die zugrunde liegende Struktur bleibt fragil", sagt Analyst Patrick Munnelly von Tickmill. Nvidia erholen sich um 1,5 Prozent, Intel um ebenfalls 1,5 Prozent und AMD um 1,8 Prozent.

Aktien aus dem Telekommunikationssektor stechen mit deutlichen Abgaben hervor. Das Raketen- und KI-Unternehmen SpaceX (+3,7%) will seine Anstrengungen verstärkt, ins US-Mobilfunkgeschäft einzusteigen. Dafür hat das Unternehmen von Elon Musk mit einem grossen Frequenzkauf den Grundstein gelegt. T-Mobile US büssen 7,3 Prozent ein, Verizon Communications 5,5 Prozent und AT&T 6,4 Prozent.

Alignment Healthcare brechen um 20,2 Prozent ein, US-Behörde CMS hat die wichtigen Medicare-Qualitätseinstufungen der Versicherung abgestuft, es droht damit ein Wegfall von Qualitätsboni. Nach einem gesenkten Ausblick sinken Delta Air Lines um 2,5 Prozent. Lumentum legen 6,1 Prozent zu. Laut CEO Michael Hurlston sind die optischen Komponenten des Unternehmens angesichts des Booms bei KI-Rechenzentren bis Anfang 2029 vollständig ausverkauft.

===

US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 4,77 +0,01 4,79 4,75

5 Jahre 4,99 +0,00 5,02 4,97

10 Jahre 5,23 -0,00 5,26 5,22

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mi, 17.30

EUR/USD 1,1203 -0,1 -0,0006 1,1209 1,1186

EUR/JPY 177,27 +0,2 0,3000 176,97 176,9300

EUR/CHF 0,931 -0,1 -0,0012 0,9322 0,9324

EUR/GBP 0,8475 +0,0 0,0003 0,8472 0,8469

USD/JPY 158,22 +0,2 0,3600 157,86 158,1400

GBP/USD 1,3217 -0,1 -0,0007 1,3224 1,3204

USD/CNY 6,692 -0,2 -0,0101 6,7021 6,7045

USD/CNH 6,6926 -0,2 -0,0108 6,7034 6,7049

AUS/USD 0,6978 +0,3 0,0023 0,6955 0,6959

Bitcoin/USD 83.265,09 +1,8 1.496,51 81.768,58 83.060,25

ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 90,57 -1,0 -0,92 91,49

Brent/ICE 102,64 -1,6 -1,64 104,28

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.184,75 +1,2 50,82 4.133,93

Silber 60,31 +1,6 0,96 59,34

Platin 1.682,11 +2,9 47,86 1.634,25

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/cbr

(END) Dow Jones Newswires

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