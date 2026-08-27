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27.08.2026 18:24:41

MÄRKTE USA/Freundlich - Nvidia und Salesforce lindern KI-Sorgen

CrowdStrike
166.82 CHF 12.48%
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DOW JONES--Die US-Aktienmärkte bauen ihre Kursgewinne im Verlauf des Donnerstagshandels etwas aus. Der Dow-Jones-Index steigt gegen Mittag (Ortszeit New York) um 0,3 Prozent auf 53.603 Punkte. Der S&P-500 legt um 0,6 Prozent zu. Der Nasdaq-Composite gewinnt 1,3 Prozent. Starke Zahlen und ein ermutigender Ausblick von Nvidia stützen vor allem den Chipsektor. Auch aus dem Softwaresektor kamen überzeugende Geschäftszahlen, die Befürchtungen zerstreuen dürften, dass die Geschäftsmodelle der Branche durch die Künstliche Intelligenz (KI) gefährdet seien. Am übrigen Markt agieren die Anleger jedoch vorsichtiger; sie warten den Auftritt von US-Notenbankchef Kevin Warsh auf dem Notenbankersymposium am Freitag in Jackson Hole ab.

Zur positiven Stimmung trägt auch die Entspannung am Ölmarkt bei. Die Akteure setzten auf Fortschritte bei den Verhandlungen zwischen dem Iran und dem Oman über die Wiederöffnung der Strasse von Hormus, heisst es. Aktuell legen die Preise nach ihrem jüngsten Rücksetzer wieder etwas zu. Das Barrel WTI notiert 1,2 Prozent höher bei 88,93 Dollar. Im Gefolge der Ölpreise sind zuletzt auch die Anleiherenditen gesunken. Die Zehnjahresrendite steht kaum verändert bei 4,66 Prozent. Der Dollar zeigt sich ebenfalls kaum verändert.

Konjunkturseitig wurden nur die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe aus der Vorwoche veröffentlicht. Hier wurde ein kleiner Rückgang verzeichnet, während Volkswirte mit einer geringen Zunahme gerechnet hatten. Insgesamt bewegt sich die Zahl der Erstanträge auf niedrigem Niveau, was für eine unverändert gute Beschäftigungslage spricht und damit für ein Beibehalten des geldpolitischen Kurses der US-Notenbank.

Daneben müssen Anleger Quartalsausweise einiger bedeutender Unternehmen verarbeiten, allen voran die der KI-Wette Nvidia. Das Unternehmen hat mit seinen Zahlen die Erwartungen übertroffen und auch von unverändert hoher Nachfrage nach KI-Chips berichtet, was Zweifel an der Tragfähigkeit der hohen Investitionen in diesen Bereich lindert. Die Aktie legt um 8,5 Prozent zu. Im Sektor rücken Intel um 2,9 Prozent vor. Advanced Micro Devices fallen jedoch um 1,6 Prozent.

Im Softwaresektor machen die Aktien von Salesforce.com einen Sprung von 19,2 Prozent nach oben. Der Anbieter von Unternehmenssoftware verzeichnet nach eigenen Angaben ebenfalls eine rege Nachfrage nach seinen KI-Anwendungen und hat daher die Jahresziele erhöht. Mit der zunehmenden Nutzung von KI wächst auch der Bedarf an Cybersecurity-Lösungen, was Crowdstrike das beste Quartal in der Unternehmensgeschichte beschert hat. Die Aktie verteuert sich um 17,5 Prozent. Der Kurs des auf Identitäts- und Zugriffsmanagement spezialisierten Softwareunternehmens Okta springt um 27 Prozent nach oben. Auch hier haben Zahlen und Ausblick die Erwartungen übertroffen.

===

INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

DJIA 53.602,89 +0,3 +139,01 53.463,88

S&P-500 7.722,49 +0,6 +46,79 7.675,70

NASDAQ Comp 26.472,53 +1,3 +342,33 26.130,20

NASDAQ 100 29.522,03 +1,0 +297,51 29.224,52

US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief

2 Jahre 4,21 -0,01 4,24 4,21

5 Jahre 4,38 -0,01 4,39 4,36

10 Jahre 4,66 -0,00 4,67 4,64

DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Mi, 18:15

EUR/USD 1,1650 +0,0 0,0001 1,1649 1,1652

EUR/JPY 185,56 -0,0 -0,0600 185,62 185,6600

EUR/CHF 0,9363 -0,2 -0,0020 0,9383 0,9383

EUR/GBP 0,8569 +0,0 0,0002 0,8567 0,8569

USD/JPY 159,26 -0,0 -0,0300 159,29 159,3100

GBP/USD 1,3592 -0,0 -0,0001 1,3593 1,3595

USD/CNY 6,7198 -0,0 -0,0027 6,7225 6,7225

USD/CNH 6,7182 -0,1 -0,0034 6,7216 6,7234

AUS/USD 0,7194 +0,4 0,0027 0,7167 0,7169

Bitcoin/USD 80.404,61 +2,5 1.964,56 78.440,05 78.086,58

ROHOEL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

WTI/Nymex 82,57 +0,4 0,34 82,23

Brent/ICE 88,93 +1,2 1,09 87,84

Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag

Gold 4.605,35 +0,3 13,32 4.592,03

Silber 69,21 +1,6 1,11 68,10

Platin 1.836,75 +0,4 7,47 1.829,28

(Angaben ohne Gewähr)

===

Kontakt: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/sha

(END) Dow Jones Newswires

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