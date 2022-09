MÄRKTE USA/Freundlich - Anleger setzen auf Inflationsspitze im August

Von Steffen Gosenheimer

NEW YORK (Dow Jones)--Nach den deutlichen Gewinnen in der Vorwoche geht es am Montag an den US-Börsen weiter nach oben - bereits den vierten Tag in Folge. Dabei kommt etwas Unterstützung vom Devisenmarkt, der Dollar gibt etwas nach, was günstig für die US-Exportindustrie ist.

Der Dow-Jones-Index legt zur New Yorker Mittagszeit um 0,4 Prozent zu auf 32.282 Punkte. Der S&P-500 steigt um 0,6 Prozent, die Nasdaq-Indizes um 0,5 Prozent. Der Dollar-Index fällt um 0,6 Prozent. Der Euro stieg zwischenzeitlich auf den höchsten Stand seit Mitte August. Er liegt aktuell mit 1,0131 Dollar wieder über der Parität.

Am Anleihenmarkt tut sich wenig. Die Renditen sinken leicht. Der Goldpreis zieht mit dem schwächeren Dollar um 17 auf 1.733 Dollar je Feinunze an. Am Ölmarkt steigen die Preise weiter um rund 2 Prozent, unter anderem weil der schwächere Dollar das Öl für Käufer aus dem Nichtdollarraum billiger macht.

Im Fokus der Anleger stehen die US-Verbraucherpreise für August, die am Dienstag veröffentlicht werden. Im Vorfeld herrscht Optimismus: Ökonomen rechnen damit und Marktteilnehmer setzen darauf, dass sie einen leichten Rückgang gegenüber dem Vormonat zeigen werden und sich dieser Trend für den Rest des Jahres fortsetzen wird. Das würde die Spekulation untermauern, dass die Inflation in den USA ihren Höhepunkt erreicht hat. Im Gefolge könnten die US-Notenbanker dann etwas weniger falkenhaft klingen, was der Stimmung für Aktien zuträglich wäre.

Gleichwohl wird bei der Fed-Sitzung in der kommenden Woche mit einer erneut kräftigen Zinserhöhung um 75 Basispunkte gerechnet. Damit haben sich die Finanzmärkte mittlerweile aber arrangiert, zumal US-Notenbankpräsident Jerome Powell daran zuletzt keinerlei Zweifel gelassen hatte.

Zur erhöhten Risikobereitschaft dürfte auch beitragen, dass aus der Ukraine vermehrt Erfolgsmeldungen aus dem Krieg gegen die russischen Aggressoren kommen. Zudem fällt der europäische Gaspreis erneut deutlich und auf das niedrigste Niveau seit rund vier Wochen. Das dämpft Inflations- und Rezessionssorgen.

Zulassung treibt Bristol Myers

Unter den Einzelwerten gewinnen Bristol Myers Squibb 5,5 Prozent. Das Pharmaunternehmen hat die Zulassung für sein Psoriasis-Medikament Sotyktu auf dem Heimatmarkt erhalten. Nach Konzernangaben handelt es sich um die erste Behandlungsinnovation bei Schuppenflechte seit zehn Jahren.

Der Industriekonzern General Electric (+2,4%) kommt mit der Abtrennung seines Medizintechnikgeschäfts voran. Der Bereich soll in der ersten Januarwoche 2023 abgespalten werden.

Walt Disney rücken um ein halbes Prozent vor. Der aktivistische Investor Dan Loeb hat bei Disney eine Kehrtwende vollzogen und will den Unterhaltungskonzern nicht mehr dazu drängen, seinen populären Sport-TV-Sender ESPN abzuspalten.

Im Rechtsstreit mit Elon Musk hat Twitter (-1,8%) jüngste Vorwürfe des Milliardärs als "nicht gerechtfertigt" zurückgewiesen und hält weiter an der Fusionsvereinbarung fest. Am Freitag hatte der Anwalt von Musk erklärt, dass eine Zahlung von etwa 7 Millionen Dollar durch Twitter an einen Whistleblower Musk mehr Munition gegeben habe, um die Vereinbarung zu beenden.

Oracle gewinnen im Vorfeld der Vorlage der Geschäftszahlen nach Handelsende 1,0 Prozent.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 32.282,40 +0,4% 130,69 -11,2%

S&P-500 4.090,09 +0,6% 22,73 -14,2%

Nasdaq-Comp. 12.177,92 +0,5% 65,61 -22,2%

Nasdaq-100 12.649,00 +0,5% 60,71 -22,5%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 3,54 -1,2 3,56 281,4

5 Jahre 3,41 -2,1 3,44 215,5

7 Jahre 3,38 -2,2 3,40 193,7

10 Jahre 3,30 -1,4 3,31 178,8

30 Jahre 3,46 +0,9 3,45 155,6

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:03 Fr, 17:04 % YTD

EUR/USD 1,0131 +0,4% 1,0084 1,0035 -10,9%

EUR/JPY 144,28 +0,4% 144,59 143,08 +10,2%

EUR/CHF 0,9643 -0,3% 0,9682 1,0394 -7,1%

EUR/GBP 0,8660 -0,2% 0,8683 0,8669 +3,1%

USD/JPY 142,38 -0,0% 143,11 142,57 +23,7%

GBP/USD 1,1698 +0,6% 1,1616 1,1574 -13,6%

USD/CNH (Offshore) 6,9146 -0,2% 6,9412 6,9383 +8,8%

Bitcoin

BTC/USD 22.059,75 +2,5% 21.752,69 21.070,75 -52,3%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 88,71 86,79 +2,2% +1,92 +25,0%

Brent/ICE 95,03 92,84 +2,4% +2,19 +28,5%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 191,50 207,09 -7,5% -15,59 +238,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.734,04 1.716,71 +1,0% +17,33 -5,2%

Silber (Spot) 19,96 18,85 +5,9% +1,12 -14,4%

Platin (Spot) 910,20 885,25 +2,8% +24,95 -6,2%

Kupfer-Future 3,61 3,58 +1,0% +0,04 -18,4%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

