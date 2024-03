MÄRKTE USA/Fester - Nasdaq-Indizes gewinnen mit KI-Euphorie bis 1,6%

NEW YORK (Dow Jones)--Mit teils kräftigen Aufschlägen ist die Wall Street in die neue Woche gestartet. Der Dow-Jones-Index gewinnt kurz nach der Eröffnung zwar nur 0,4 Prozent auf 38.871 Punkte. Der S&P-500 steigt dagegen um 1,0 Prozent und für die Nasdaq-Indizes geht es um bis zu 1,6 Prozent voran. Der Markt bewegt sich im Spannungsfeld der Zinsentscheidung der US-Notenbank am Mittwoch und einer wieder steigenden KI-Fantasie.

Auslöser von letzterem ist ein Bloomberg-Bericht, wonach sich die Google-Mutter Alphabet in Gesprächen mit Apple befinden soll, um Googles künstliche Intelligenzarchitektur in iPhones zu integrieren. Die Konzerne verhandeln demnach über Lizenzvereinbarungen für Google Gemini, einen KI-basierten multimodalen Chatbot. Alphabet gewinnen darauf 7,3 und Apple 2,0 Prozent. Für die Nvidia-Aktie geht es mit der KI-Euphorie um 4,5 Prozent nach oben.

Mit Blick auf die US-Notenbank wird auf Aussagen zum weiteren Zinskurs gewartet. Eine Zinssenkung gilt als ausgeschlossen. Lange ging der Markt zuletzt davon aus, dass eine erste Zinssenkung im Juni erfolgen dürfte. Jedoch haben Inflationsdaten in der vergangenen Woche, die über den Erwartungen ausgefallen waren, die Karten noch einmal neu gemischt.

Zu Wochenbeginn stehen keine Konjunkturdaten auf der Agenda. Leicht stützend wirken überraschend gute Konjunkturdaten aus China. Die chinesische Wirtschaftstätigkeit hat sich in den ersten beiden Monaten des Jahres leicht erholt. Das Wachstum der Industrieproduktion und der Investitionen übertraf die Prognosen des Marktes. Allerdings zeigte sich der Konsum schwach.

Dollar und Anleihen vor Fed wenig bewegt

Am Anleihemarkt gibt es im Vorfeld der Zinsentscheidung der US-Notenbank nur wenig Bewegung. Der Dollar zeigt sich kaum verändert. Hier dürfte die Sitzung der US-Notenbank am Mittwoch den nächsten Impuls liefern. Der Yen schwächelt dagegen weiter mit der Spekulation, die japanische Notenbank könnte ihren Ausstieg aus der ultalockeren Geldpolitik verschieben. Die Analysten von Moody's Analytics zum Beispiel glauben, dass die Bank of Japan (BoJ) ihre Geldpolitik im März noch weitgehend unangetastet lassen und erst im April zur Tat schreiten wird. Die BoJ tagt am Dienstag.

Die Ölpreise erholen sich von den Abgaben am Freitag und legen zu. Für Brent und WTI geht es um jeweils 0,8 Prozent nach oben. Preistreibend wirkrn eine neue Welle ukrainischer Angriffe auf Raffinerien in Russland sowie starke Raffinerietätigkeit in einigen grossen asiatischen Ländern. Das sorge für Marktoptimismus, so die ING-Analysten.

Boeing-Aktie gibt weiter nach

Der Sinkflug der Boeing-Aktie setzt sich fort, der Kurs fällt um weitere 1,7 Prozent. Die Probleme bei dem Flugzeughersteller reissen nicht ab. So verlor am Freitag eine Passagiermaschine von United Airlines während eines Fluges eine Abdeckung am Rumpf.

Uber-Titel gewinnen 0,3 Prozent. Das Unternehmen legt mit einer Vergleichszahlung von 178 Millionen US-Dollar eine Sammelklage von Taxifahrern in Australien bei.

Die Pfizer-Aktie verliert 0,8 Prozent. Der Pharmakonzern will rund 630 Millionen seiner Haleon-Aktien auf den Markt werfen und dadurch seine Beteiligung an dem Anbieter von Gesundheitsprodukten und rezeptfreien Arzneimitteln bis auf rund 24 Prozent reduzieren.

