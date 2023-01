MÄRKTE USA/Fester nach US-Jobbericht - Stundenlöhne stützen

NEW YORK (Dow Jones)--Mit Gewinnen werden die US-Märkte am Freitag zum Start erwartet. Im Fokus steht der Arbeitsmarktbericht für Dezember, der im wesentlichen besser ausfiel als erwartet. Statt eines prognostizierten Stellenaufbaus von 200.000 wurden 223.000 berichtet, während die Arbeitslosenquote sank. Gute Daten sind wegen der Zinsängste eigentlich schlechte Nachrichten für den Markt. Doch zugleich wurde berichtet, dass die Stundenlöhne weniger stark gestiegen sind als erwartet, was den Aktienmärkten Auftrieb verleiht.

Der Jobbericht steht im Zentrum des Interesses, weil er eine Indikation für die weitere Geldpolitik der US-Notenbank liefern kann. Zahlreiche Fed-Vertreter haben den Zusammenhang zwischen Arbeitsmarkt und dem Handeln der Fed verdeutlicht.

Analysten weisen darauf hin, dass bereits der am Donnerstag veröffentlichte ADP-Beschäftigungsbericht für den privaten Sektor stärker als erwartet ausgefallen war, was am Vortag zu einem Abverkauf bei den Aktien beigetragen hatte.

Zu den weiteren US-Konjunkturdaten, die am Freitag veröffentlicht werden, gehören der ISM-Dienstleistungsindex für Dezember und der Auftragseingang der Industrie für November.

Dollar geht fester

Am Devisenmarkt zeigt sich der Dollar fester, auch wenn er mit den Arbeitsmarktdaten einen Teil der Aufschläge abgibt. Der Dollar-Index gewinnt 0,2 Prozent.

Die Anleihen tendieren uneineheitlich, am kurzen Ende kommen die Rendietn etwas zurück, während sie am längeren Ende überwiegend zulegen.

Am Ölmarkt bewegt sich wenig, die Preise notieren kaum verändert. Auf Wochenbasis haben sie aber massiv nachgegeben, verursacht unter anderem durch die milde Witterung in den USA.

Unter den Einzelwerten reagierten Century Therapeutics im nachbörslichen Geschäft am Donnerstag mit einem Satz um über 17 Prozent auf die Nachricht, dass das Biotechnikunternehmen zur Wahrung der Liquidität die Mitarbeiterzahl um rund ein Viertel senken und sich in der Medikamentenentwicklung stärker fokussieren will.

R1 RCM stiegen um 2 Prozent, nachdem der Anbieter technologiebasierter Lösungen für die Gesundheitsbranche seine Prognosen für 2022 bestätigt und zudem einen Ausblick für 2023 abgegeben hatte, der von einer Zunahme bei Umsatz und operativem Ergebnis ausgeht.

Einen Satz um 11 Prozent machten World Wrestling Entertainment (WWE). Hier sorgte für Kursfantasie, dass der Gründer des Unternehmens, Vince McMahon, seine Rückkehr als Executive Chairman ankündigte, mit dem Ziel, den Wert des Unternehmens zu maximieren.

===

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,42 -4,1 4,46 0,1

5 Jahre 3,88 -4,0 3,92 -12,0

7 Jahre 3,85 +4,0 3,81 -11,6

10 Jahre 3,70 -1,3 3,72 -17,6

30 Jahre 3,80 +1,9 3,78 -16,7

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 7:40 Uhr Do, 17:08 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0529 +0,1% 1,0522 1,0527 -1,6%

EUR/JPY 140,44 +0,0% 141,04 140,79 +0,1%

EUR/CHF 0,9852 +0,0% 0,9853 0,9855 -0,5%

EUR/GBP 0,8836 +0,0% 0,8830 0,8851 -0,2%

USD/JPY 133,44 +0,0% 134,10 133,76 +1,8%

GBP/USD 1,1915 +0,0% 1,1912 1,1892 -1,5%

USD/CNH (Offshore) 6,8544 -0,5% 6,8606 6,8897 -1,1%

Bitcoin

BTC/USD 16.782,81 -0,3% 16.790,68 16.838,03 +1,1%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 74,55 73,67 +1,2% +0,88 -7,1%

Brent/ICE 78,75 78,69 +0,1% +0,06 -8,4%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 70,12 72,42 -3,2% -2,31 -4,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.849,72 1.832,10 +1,0% +17,62 +1,4%

Silber (Spot) 23,68 23,25 +1,8% +0,43 -1,2%

Platin (Spot) 1.074,70 1.062,00 +1,2% +12,70 +0,6%

Kupfer-Future 3,81 3,82 -0,2% -0,01 +0,0%

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/raz/flf

(END) Dow Jones Newswires

January 06, 2023 09:02 ET (14:02 GMT)